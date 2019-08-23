 Донецкая область может остаться без воды из-за действий ГП "Энергорынок", - Романенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал координатор Центра "ДІЙ-Краматорськ" Андрей Романенко.

"А это не только шахтеры без зарплаты, но и перспектива затопления шахт и подтопления населенных пунктов", - пишет Романенко. Все - из-за того, что государственное предприятие "Энергорынок" сводит на нет многомесячные усилия правительства по сохранению водоснабжения региона.

По мнению активиста, эта ситуация может привести не только к бытовым, но и к военно-политическим последствиям.

"Мы же все представляем риторику России и боевиков, если "Украина отключит молодые республики от водоснабжения" (…) Или очень важно вернуть в переговорный процесс одного "сильного и опытного специалиста по Донбассу и России?".

Андрей Романенко также сообщил, что из-за долгов за электроэнергию Воды Донбасса, за эту же электроэнергию с ГП "Энергорынок" не может рассчитаться оператор системы распределения (ОСР) – ПЭС "Энергоуголь".

"Согласно правилам работы энергосистемы Украины, расчеты проходят напрямую. Как только ОСР получает деньги от своего клиента, он автоматически перечисляет их в ГП "Энергорынок". Долги клиента КП "Вода Донбасса" означают автоматические долги ОСР перед "Энергорынок". Глядя на это ГП "Энергорынок" решил арестовать счета ПЭС "Энергоуголь", тем самым заблокировав его работу и оставив без электроэнергии "Воду Донбасса" и госшахты. Это может случиться уже во вторник", - написал Романенко.

Общественный активист подчеркнул, что действия ГП "Энергорынок", противоречат логике действий и политике КМУ в отношении КП "Воды Донбасса", которое правительство системно ведет с марта 2019 года: "Так, с одной стороны Кабинет министров делает все возможное, чтобы "Вода Донбасса" продолжало функционировать, а подконтрольное ему предприятие ГП "Энергорынок" не обращает на это внимание и грозится отключить его от электроэнергии".

Романенко в своем посте также обратился к главе Донецкой ОГА Павлу Кирилленко и отметил, что его предшественник даже получал распоряжение Кабмина разобраться с этой ситуацией.

"Знает ли и понимает ли масштабы проблемы руководство ГП "Энергорынок" о том, что происходит? Знает ли об этом Кабинет Министров, премьер Гройсман? Знает ли об этом профильный вице-премьер-министр Кистион и министр ЖКХ – Геннадий Зубко?", - подчеркнул проблему Романенко.

Как сообщалось ранее в СМИ, Кабмин предпринимал ряд попыток спасти ситуацию. Так, 27 марта В. Гройсман подписал постановление, в котором рекомендовал заключить договора на поставку по свободным ценам со стороны Укринтерэнерго. Однако, несмотря на рекомендацию Кабмина, договор между КП "Вода Донбасса" и "Укринтерэнерго" так и не был заключен.

В начале апреля на совещании при участии НКРЭКУ, Министерств экономразвития и энергентики, а также Донецкой ОГА было принято решение в пятидневный срок решить проблемы Воды Донбасса путем реструктуризации и погашения задолженности за электроэнергию.

Позже, 18 апреля, премьер-министр Владимир Гройсман в рамках визита в Мариуполь заявил, что Минрегион и Донецкая администрация должны найти решения проблемы с поставками воды "Водой Донбасса" и стабилизировать ситуацию. При этом уже в апреле в некоторых городах Донецкой области наблюдались серьезные проблемы с водоснабжением.

Так, 23 мая 2019 г., в результате отключения из-за задолженности без водоснабжения полностью или частично остались жители более 30 населенных пунктов области.

14 июня на внеочередном заседании Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Премьер-Министр Владимир Гройсман подписал поручение, согласно которому следует восстановить энергоснабжение обесточенных объектов Воды Донбасса и обеспечить компании получение статуса "защищенного потребителя".

А 25 июня ассоциация "Укрводоканалэкология" призвала Кабмин немедленно принять меры по урегулированию ситуации с обесточиваниями объектов Воды Донбасса, для чего, по их мнению, необходимо созвать СНБО.