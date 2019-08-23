 Черновецкий просит Окружной админсуд Киева не выпускать Луценко за границу

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Окружного административного суда Киева.
"Истец просит суд в интересах народа Украины запретить Юрию Луценко выезд за границу с целью недопущения избежания уголовной ответственности за преступления, совершенные на посту Генерального прокурора сразу после его увольнения", - говорится в сообщении.
Также Черновецкий требует обязать Государственную пограничную службу Украины ограничить выезд генпрокурора за границу.
Сейчас судом решается вопрос об открытии производства в административном деле.
Напомним, ранее Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего городского голову Киева Леонида Черновецкого. Согласно информации на сайте Министерства внутренних дел Украины в разделе "Розыск", Л.Черновецкого разыскивает СБУ как лицо, скрывающееся от органов прокуратуры.
И кстати ЗЕбил - Днепропетровска давно нет, декомунизировали тебя совковый отборос..
А должен был бы попросить ограничить
ему полёты в космос.
добратся.
мало ли какие у кого хотелки.
я бы запретил зеленке пиСССАть в фейсбуке и есть шаурму..., публично..))))))))
а ЧО такая же херня..))))))))))))))))))))
если примут к производству то это уже за пределами здравого смысла ))))))))))))))