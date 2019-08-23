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 Политика Украины
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Все про:Госпогранслужба (3425) Луценко (7591) Черновецкий (2728) Окружной админсуд Киева (14)

 Черновецкий просит Окружной админсуд Киева не выпускать Луценко за границу

Экс-мэр Киева Леонид Черновецкий обратился в Окружной административный суд с просьбой запретить генпрокурору Юрию Луценко выезжать за границу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Окружного административного суда Киева.

"Истец просит суд в интересах народа Украины запретить Юрию Луценко выезд за границу с целью недопущения избежания уголовной ответственности за преступления, совершенные на посту Генерального прокурора сразу после его увольнения", - говорится в сообщении. 

Также Черновецкий требует обязать Государственную пограничную службу Украины ограничить выезд генпрокурора за границу.

Сейчас судом решается вопрос об открытии производства в административном деле.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего городского голову Киева Леонида Черновецкого. Согласно информации на сайте Министерства внутренних дел Украины в разделе "Розыск", Л.Черновецкого разыскивает СБУ как лицо, скрывающееся от органов прокуратуры.

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Источник: https://censor.net.ua/n3144482
 
 
 Топ комментарии
 
Инопланетяне вернулись уже в политику, а не только рыги и сепары.... Черновецкий просит Окружной админсуд Киева не выпускать Луценко за границу - Цензор.НЕТ 668
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аха-ха))) льоня, зебіли і окружний суд. Яке трогатєльне єдінєніє)
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пересижував. Тепер на зеленому конику повертається
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аха-ха))) льоня, зебіли і окружний суд. Яке трогатєльне єдінєніє)
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Прежняя власть не посадила Леню Космоса, так вот пусть теперь Леня Космос и посадит Луценка. Будет у него второй срок. Идиотов надо учить.
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Бандит должен сидеть с тюрьме. Это основной закон цивилизованного общества.
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Бандит в тюрьме, клоун в цирке но жисть вносит коррективы...
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А свинарник і луцик це не єдінєніє? Що ж ти рохкаєш в один бік веприк. Черновецкий просит Окружной админсуд Киева не выпускать Луценко за границу - Цензор.НЕТ 4209
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Громадянин Ізраелю про щось просить в Українського суду...
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Боится шо Юла по пьяни снова ему жало начистит)))))))))
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Инопланетяне вернулись уже в политику, а не только рыги и сепары.... Черновецкий просит Окружной админсуд Киева не выпускать Луценко за границу - Цензор.НЕТ 668
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О,нарик взбодрился. А я думал,что он сдох от передоза. Лавры портнова покоя не дают? Или опять в мэры Киева решил податься?
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Я прям не знаю, це зрада чи перемога. Срочно дайье мнєніє порохососа, шоб роз'яснив сітуацію!!
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вы слышали что-либо про активность черновецкого при Порохе?
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Ніоднократно. Значіт Чірновєцкій враг зебілов! Спасібо за пояснєніє.
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при Порохе черновецкий уехал на Грузию, сидел там и не высовывался
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Обратись за поддержкой и разьяснениями на сру. весну козломордый, там твои помогут.
И кстати ЗЕбил - Днепропетровска давно нет, декомунизировали тебя совковый отборос..
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Очінь содержательний ответ от новенького порохососа. Всегда рад почитать тупой выперл про мой ник))
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во...теперь суды и просьбы отдельных бывших граждан выполняют Черновецкий просит Окружной админсуд Киева не выпускать Луценко за границу - Цензор.НЕТ 7739.доборолись,мля ,с каркаркаррупцией
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пересижував. Тепер на зеленому конику повертається
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Та вроде в Грузии живет,з Саакашвили наверно «Ркацители» хренячат.
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ойййй. саахов при зебілі вже з Голандії до Києва перебрався...
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в Батумі, в екзилі. Ми грузинам не видали міхо; а вони нам - космоса.
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Абсолютно обоснованная просьба + и потроха тоже.
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Странно.
А должен был бы попросить ограничить
ему полёты в космос.
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Та Югик как напридумывает делов(Бабченко,Савченко),шо может скоро и до космоса
добратся.
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вы впервый раз заметили фарс в украинской политике?
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ахахаха)))запомнил ,зараза,как ему Луцик в "самое дорогое,что есть у мужчины" врезал
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Леонид Михайлович Черновецкий (евр. рас. לייוֹנִד בֵּן מִיכָאֵל צ׳עֶרנוֹוועֶצקִי марсианин
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есть уголовное дело? бред чистой воды...
мало ли какие у кого хотелки.
я бы запретил зеленке пиСССАть в фейсбуке и есть шаурму..., публично..))))))))
а ЧО такая же херня..))))))))))))))))))))
если примут к производству то это уже за пределами здравого смысла ))))))))))))))
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