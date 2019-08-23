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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:аудит (275) Укроборонпром (762) Кривонос Сергей (49)

 Аудит "Укроборонпрома" завершится весной 2020 года, руководителей предприятий концерна проверят на полиграфе, - замсекретаря СНБО Кривонос

Аудит покажет все экономические проблемы, существующие в ГК "Укроборонпром", а полиграф выявит среди руководителей его предприятий ставленников пророссийских сил, которые искусственно уничтожали оборонные предприятия страны.

Об этом заявил заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Главная моя задача - реально осуществить проведение аудита. Потому что предыдущее правительство сделало все, чтобы его не провести. Аудит выявит все экономические проблемы, а полиграф, главное, чтобы смог обнаружить в руководстве предприятий "Укроборонпрома" тех людей, которые были искусственно поставлены пророссийскими силами и искусственно сбрасывали наши предприятия в бездну, из которой сейчас очень трудно выбраться", - сказал Кривонос.

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По его убеждению, во многих случаях оборонные предприятия искусственно уничтожались различными людьми, "чтобы они не были конкурентоспособными, не имели государственных заказов, чтобы эти заводы не давали ту продукцию, которая нужна нашему государству, нашим ВСУ".

Он подчеркнул, что проблемы, которые всплыли сейчас на поверхность в связи со скандалами внутри "Укроборонпрома" возникли намного раньше, но о них молчали. Кроме того, не принималось никаких решений - ни положительных, ни отрицательных. В данное время кадровые вопросы в отношении руководства отдельных предприятий концерна уже решаются, сообщил Кривонос.

Отвечая на вопрос, на каком этапе сейчас аудит и когда он закончится, Кривонос сказал: "Этот вопрос сейчас прорабатывается, и я думаю, возможно, до конца года по определенным направлениям закончится раньше, а некоторые будут рассматриваться дольше. Я думаю, что к весне 2020 года аудит будет выполнен по всем направлениям".

Что касается реформирования "Укроборонпрома", то заместитель секретаря СНБО отметил, что на сегодняшний день существует несколько точек зрения на этот вопрос, которые имеют свои плюсы и минусы. "Не проблема разогнать ("Укроборонпром". - Ред.), но что будет дальше? Потому что проблема "Укроборонпрома" заключалась в том, что ответственности за успешность предприятий юридически не было, это была та организация, которая "срезала купоны", а предприятия крутились, как могли, и с этих предприятий еще и деньги брали за то, что они работают", - подчеркнул он.

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Пока вопрос реформирования находится еще в процессе обсуждения, поэтому СНБО планирует в кратчайшие сроки восстановить работу предприятий, которые искусственно уничтожались, отметил Кривонос.

Напомним, 25 февраля - 11 марта проект "Наші гроші" обнародовал в рамках четырехсерийного проекта информацию о коррупционной схеме закупок в 2015-2017 годах бронетанковыми предприятиями госконцерна "Укроборонпром" в рамках программы импортозамещения контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы-"прокладки", включая ООО "Оптимумспецдеталь".

Источник: https://censor.net.ua/n3144480
 
 
 Топ комментарии
 
Усех РыгоПесиков под Полиграф Полиграфыча!!
🤗
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Кривонос, хоть поставлен барыгой, но вызывает у меня больше доверия, нежели предшественник. Наблюдаю.
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Кривонос авторитетний дядько,- хай розрулює.
А оте нещастя що замість Пастора краще не показувать.
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Кривонос, хоть поставлен барыгой, но вызывает у меня больше доверия, нежели предшественник. Наблюдаю.
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" Наблюдаю. "

Аналогично . Если будет замечен в коррупции , то сразу включаю вентилятор и начинаю набрасывать коешо . А если все нормально будет , то нехай работает на оборону Украины .
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Усех РыгоПесиков под Полиграф Полиграфыча!!
🤗
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вы их проверите если сейчас закуёте в цепи, иначе потом как Волка флажками будите ловить по заграницам Аудит "Укроборонпрома" завершится весной 2020 года, руководителей предприятий концерна проверят на полиграфе, - замсекретаря СНБО Кривонос - Цензор.НЕТ 4060
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Да Вовк просто не захотел жить в Украине. А наши политики защищены законами, которые они принимали для себя, что ни один суд не привлечет к ответственности ..
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К слову, по идее, можно за это привлечь. Вот твоя зп, дорогой, вот твой срок пребывания на должности, вот сколько ты заработал. А теперь расскажи, откуда у тебя деньги на проживание за кордоном (с учётом-съём жилья столько, проезд-столько, питание-столько ) и так далее.
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А вот если не сделаешь аудит и полиграф никого не выявит, то как поступишь ? Уже с весны на посту, где результат .

Планы на будущее это нормально, но как показывают реалии Украины- выставляют лицо реформ, а за спиной продолжают воровство и коррупцию
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То есть САМ Кривонос сказал шо рошенки тупо мародерили ??? Я ему верю !
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"Главная моя задача - реально осуществить проведение аудита. Потому что предыдущее правительство сделало все, чтобы его не провести (!)." - неожиданно.))
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Зєбіли развалюють нєньку украйіну!! Даколє!! Всє патрійоти страны нідапустят біспрідєла!! Прі Парашєнку такога нєбіло!! Вєрньом лігітімного Пітра Ліксєівіча!!
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