 Полковнику ВСУ сообщили о подозрении за наезд на солдата, - прокуратура

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона.

"Следователь следственного управления Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в пгт. Мелитополе после получения результатов всех необходимых экспертиз сообщил 21.08.2019 бывшему командиру воинской части А1736 полковнику Г. о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 415 (Нарушение правил вождения транспортной машины, повлекшее тяжкие телесные повреждения) УК Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, что 18.10.2018 около с. Раденск Алешковского района Херсонской области произошло резонансное ДТП с участием командира (сейчас бывшего) воинской части А1736 полковника Юрия Головашенко и военнослужащего Дмитрия Савченко.

Санкция ч. 1 ст. 415 (Нарушение правил вождения транспортной машины, повлекшее тяжкие телесные повреждения) УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

25 октября 2018 года командир 57-й бригады полковник Головашенко заявил об уходе с военной службы.

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