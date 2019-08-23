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 Общество
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Все про:Нацполиция (9957) Князев (368) ОТГ (47)

 Проект "Полицейский офицер громады" охватит 30 тысяч населенных пунктов и 27,5 миллионов украинцев, - Князев

Основная цель проекта "Полицейский офицер громады" - обеспечить каждую территориальную общину офицером, который живет и работает на ее территории.

Об этом председатель Национальной полиции сообщил 23 августа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.

Сергей Князев отметил, что отдельным важным направлением работы ведомства является налаживание надлежащего уровня профилактической работы. Поэтому нынешним нововведением полиции стало начало реализации пилотного проекта "Полицейский офицер общины".

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"Основная цель проекта - обеспечить каждую территориальную общину офицером, который живет и работает на ее территории. На сегодня реализация проекта начата в шести регионах - Волынской, Кировоградской, Ривненской, Харьковской, Хмельницкой и Черкасской областях. Всего планируется охватить 30 тысяч населенных пунктов и 27,5 миллионов граждан", - сообщил глава Нацполиции.

Сергей Князев добавил, еще одним аспектом налаживания превентивной работы является реализация подхода "community рolicing" и открытие полицейских станций.

"На сегодня уже более 130 таких участков успешно функционирует в регионах государства. Еще 150 планируется открыть до конца года. Положительное влияние очевидно, ведь мы усиливаем полицейское присутствие в самых отдаленных местах", - отметил Председатель Нацполиции.

При этом Сергей Князев отметил, что при реализации указанных проектов важно взаимодействие полиции с органами местного самоуправления.

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Источник: https://censor.net.ua/n3144471
 
 
 Топ комментарии
 
шерифов выбирает громада, и ЗП им платит громада! а у нас этот офицер назначается с верху и ЗП ему идет сверху! Отседова вопрос кого этот офицер будет больше слушать громаду или того кто ему платит ЗП?!!
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Милицейская реформа. как выяснилось, заключалась в том, чтобы за вагон бабла переодеть старых мусоров в новую форму и назвать их полицейскими (любители понтов аж обкончались от слова "cop"). Теперь инновция - ещё за один вагон переименовать участкового в полицейского офицера громады..
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Если его назначают, какой же он тогда " офицер громады"?
Так мент обычный)
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Полномочия будут у них,взятки для отправки бабла наверх с чего и с кого будут собирать эти новоназначенцы?
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Громада вже є три роки, а мєнта громади ще не бачив.
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Милицейская реформа. как выяснилось, заключалась в том, чтобы за вагон бабла переодеть старых мусоров в новую форму и назвать их полицейскими (любители понтов аж обкончались от слова "cop"). Теперь инновция - ещё за один вагон переименовать участкового в полицейского офицера громады..
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А раніше воно називалось- дільничний інспектор... участковий,пля..
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Идея неплохая) по типу шерифов в штатах
Но что получится в итоге?
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шерифов выбирает громада, и ЗП им платит громада! а у нас этот офицер назначается с верху и ЗП ему идет сверху! Отседова вопрос кого этот офицер будет больше слушать громаду или того кто ему платит ЗП?!!
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А вот это очень резонное замечание. К сожалению люди не требуют себе права выбирать местного полицейского и местного судью, права на короткоствол и адекватных законов о самообороне. Такие требования были бы признаком зрелости общества.
Что касается Авакяна, то он выслужился перед Зе на выборах, и наверняка будет министром еще 5 лет.
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Ага . Он вже до параду водомети притягнув . Прямо на параді все і почнеться ?
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кто то из великих говорил
ВЛАСТЬ НЕ ОТДАЮТ ЕЕ БЕРУТ!!
так что на самом деле этот офицер это просто смотрящий (тот же участковый), чтобы так сказать знать кто в данной громаде настроен против власти!!
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Если его назначают, какой же он тогда " офицер громады"?
Так мент обычный)
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да вот такой, назначенный офицер! это же не громада сказала что он их офицер, а начальник ментов сказал что они назначат офицеров громады!! я же тоже могу сказать что я ваш ПАПА!!
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/// Проект "Полицейский офицер громады" охватит 30 тысяч населенных пунктов и 27,5 миллионов украинцев, - Князев - Цензор.НЕТ 1952 Проект "Полицейский офицер громады" охватит 30 тысяч населенных пунктов и 27,5 миллионов украинцев, - Князев - Цензор.НЕТ 3379
22 августа на улице Кондратюка, в Днепре, прохожие стали невольными свидетелями настоящего цирка. Дело в том, что по улице, возле дома №1, бегал голый мужчина, бросался на людей и залезал на автомобили.К счастью, неподалеку патрулировали бойцы Нацгвардии, которые задержали буйного негодяя, применив к нему спецсредства и затем поместили в автомобиль, ожидая скорую. В машине мужчина продолжал буянить - пытался выломать дверь и нападал на правоохранителей. На сгибе руки у мужчины виднелся след от инъекции. Возможно, он находился в состоянии наркотического опьянения. Также, из-за того, что задержанный систематически падал (!!!) и врезался во все существующие на его пути преграды, мужчину передали медикам измазанного кровью.

https://youtu.be/MYop3kqREb0
https://youtu.be/crErJp0bRb8
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Законів під цю поліцію нема, збори в раійвідділах по два рази на день, як завжди, реалізація нормальної ідеї через ж..
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Чем больше полицейских, тем меньше всяких злодиев.В идеале всем дать погоны и пистолет.
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