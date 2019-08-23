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 Политика Украины
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Все про:Министерство социальной политики (635) Рева Андрей (463)

 Надеюсь, что не буду трудовым мигрантом и буду работать в Украине, - Рева

Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что после сложения полномочий правительства Владимира Гройсмана планирует работать в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он сообщил во время итоговой пресс-конференции в пятницу.

"Я вам точно скажу, что я буду работать. В Украине, конечно. Я надеюсь, что не буду трудовым мигрантом, я уважаю этих людей, но  буду работать в Украине. Я никуда не убегу... Буду жить и работать в Украине", - заявил Рева.

На уточнение, рассчитывает ли он на должность уже в новом правительстве, Рева ответил: "Я - не новое лицо. Даже пластическая операция мне уже не поможет ".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На министра соцполитики Реву подали в суд за высказывания, "дискриминирующие и унижающие человеческое достоинство" жителей оккупированного Донбасса

Источник: https://censor.net.ua/n3144470
 
 
 Топ комментарии
 
падло, ты намарадерствовал на 100 жизней
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Казнокрад говорит что будет работать? Смешно! )))
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А може йому більше подобаються мериканські тюрьми.
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А я надеюсь, что Рева сядет в тюрьму и надолго и там будет трудиться. Помню, как он на вопрос журналистки "как можно прожить на пенсию 1500 грн?" ответил - "ну живут же как то"...
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До честі майбутнього зека він був відкрив страшну таємницю, яку так старанно приховують від народу ЗМІ - виявляється в ЖОДНІЙ країні світу мільйонери не виплачують такі мізерні ЄСВ,як особисто, так і із належних їм фірм. А пенсіонери чекають добавку до мікропенсії.
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Я надеюсь, что не буду трудовым мигрантом, я уважаю этих людей, но буду работать в Украине.

Так вы, пида"асы, и есть трудовые мигранты. Здесь накосили, а жить - домой, в калифорнию.
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Вже почалися погрози Реві. І хоч я не прихильник Реви, але я проти переслідувань без чесного суду і обгрунтованих звинувачень.
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Суд буде,обов"язково,сядуть всі винні,включно з Петром Поросєнко.Все буде виключно по закону,навіть не май сумніву))
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Побачимо, а поки усі суди не викликають довіри.
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Звісно,вони реформовані Петром Поросєнко,якому не довіряють громадяни Уккраїни.
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Ще не було засідань нової ВР))Петрусю це не допоможе,сяде аж гай зашумить))
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Тобто через місяць судова реформа закінчиться і всі судді стануть чесними?
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ЗЄБЄ-внучата Кагановича вже потирають руки, черговий українець має бути страчений! Кожанка, маузєр і ЗЄмандат в налічії"
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на зоне трудовых мигрантов нету. для соевой ревы там другая должность петух припарашный.
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Нє,ну якщо в Менській колонії,тоді да,не будеш трудовим мігрантом...
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Вспомнилось почему то о том , шо Украинцы много едят ... .
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С таким животом тебе токо и работать, интересно кем!!
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Надеюсь, что рева действительно не станет мигрантом (то есть не успеет драпануть из страны), а будет таки работать в Украине (на зоне вместе с мародером, дефективным екс-спикером, алкашом-прокурором и прочей соевой звиздобратией)
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Как тонко Рева намекнул на Гонтареву, что окопалась в Англии и не пришла на допрос! Это хороший сигнал для правоохранителей - "куй железо, пока горячо!" Надеюсь, что не буду трудовым мигрантом и буду работать в Украине, - Рева - Цензор.НЕТ 9201
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А що заважало досі працювати, а не валяти все життя дурня?
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значить точно на лижі стане як шухер почнеться. цікаво, яке громадянство вибере? )))
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Там дуже немає з чого обирати... або кацап, або жид
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фсбшники не боятся оставаться в Украине, убегает молодняк, который был лицом реформ типа НКРЕ .
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Интересно рева называет заключенных. Трудовые мигранты.
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С таким брюхом как у тебя и с таким опытом воровства где ты сможешь работать мразь?
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Казнокрад говорит что будет работать? Смешно! )))
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невже не поїде в Польщу яблука збирати? )))
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А мы надеемся, шо твою опухшую харю посадят на нары.
Ты должен, тварь, сидеть в тюрьме, а где-то там мигрировать.
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А мы надеемся, что ты будешь где нибудь в Польше мыть туалеты, паскуда.
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интересно кому нужен дипломированный политрук, со знанием истории партии, марксизма, и прочей атинаучной херни. Надеюсь, что не буду трудовым мигрантом и буду работать в Украине, - Рева - Цензор.НЕТ 1440
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чого ж? можна читати курс в Гарвард чи Колумбійський Універ - як знищити народ та його основи, або, як не треба будувати суспільство.
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Даже пластическая операция мне уже не поможетИсточник: https://censor.net.ua/n3144470
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И даже пересадка мозга
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Чуть что приезжай, в Италии скоро Vendemmia - сбор урожая винограда.
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Они ЭТО называют работой ???? та млин, если б я так делал свою работу как они, меня бы уже убили....
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Підеш за грати разом із Мародером, геморойсманом, луциком і свинарчуками
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