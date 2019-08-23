 Надеюсь, что не буду трудовым мигрантом и буду работать в Украине, - Рева

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он сообщил во время итоговой пресс-конференции в пятницу.

"Я вам точно скажу, что я буду работать. В Украине, конечно. Я надеюсь, что не буду трудовым мигрантом, я уважаю этих людей, но буду работать в Украине. Я никуда не убегу... Буду жить и работать в Украине", - заявил Рева.

На уточнение, рассчитывает ли он на должность уже в новом правительстве, Рева ответил: "Я - не новое лицо. Даже пластическая операция мне уже не поможет ".

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