 "От вакуумного аппарата зависит, отрезать руки, ноги или нет", - волонтер Юсупова просит помочь бойцам в Житомирском военном госпитале. ФОТО

Об этом на своей странице в Facebook сообщает волонтер Наталья Юсупова, информирует Цензор.НЕТ.

"Очень нужен вакуумный аппарат для Житомирского госпиталя, у них один для всех, без него, совсем туго и часто зависит отрезать руки ноги или нет. Если кто то купит, подарит, будет круто, если будут два аппарата, будет огромная помощь для многих раненых и травмированных воинов", - пишет волонтер.

По словам Юсуповой, очередь на вакуумную терапию расписана на 10 дней вперед.

Стоимость хорошего аппарата составляет 61 тысячу гривен.

Реквизиты для помощи: 4627 0551 5008 4795, Ветвицкая Наталья (Юсупова), ПриватБанк.

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