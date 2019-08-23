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 Общество, Здоровье
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Все про:армия (7508) помощь (3063) волонтеры (1915)

 "От вакуумного аппарата зависит, отрезать руки, ноги или нет", - волонтер Юсупова просит помочь бойцам в Житомирском военном госпитале. ФОТО

Житомирский военный госпиталь нуждается в аппарате для вакуумной терапии ран.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает волонтер Наталья Юсупова, информирует Цензор.НЕТ.

"Очень нужен вакуумный аппарат для Житомирского госпиталя, у них один для всех, без него, совсем туго и часто зависит отрезать руки ноги или нет. Если кто то купит, подарит, будет круто, если будут два аппарата, будет огромная помощь для многих раненых и травмированных воинов", - пишет волонтер.

По словам Юсуповой, очередь на вакуумную терапию расписана на 10 дней вперед.

Стоимость хорошего аппарата составляет 61 тысячу гривен.

Реквизиты для помощи: 4627 0551 5008 4795, Ветвицкая Наталья (Юсупова), ПриватБанк.

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От вакуумного аппарата зависит, отрезать руки, ноги или нет, - волонтер Юсупова просит помочь бойцам в Житомирском военном госпитале 01
От вакуумного аппарата зависит, отрезать руки, ноги или нет, - волонтер Юсупова просит помочь бойцам в Житомирском военном госпитале 02

Источник: https://censor.net.ua/n3144461
 
 
 Топ комментарии
 
такое г как ты точно нарожаешь кацов... боюсь ты это уже сделало
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А сколько зеля на Трускавец ухайдохал? Вот и считай. (с)
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1/100 стоимости концерта 95 квартала.
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да всем им плевать, бабы еще нарожают
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такое г как ты точно нарожаешь кацов... боюсь ты это уже сделало
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Да не. Это не волонтер. Это доктор мед наук. А что такое этот вакуумный аппарат? Его нет в больницах Украины? Странно все это.
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Опять с миру по нитке? В чьем ведомстве военный госпиталь на Житомирщине и где,мать их,деньги?
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А Педро ше шось там бурмотів про стандарти НАТО )))
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Пи₴деть - не мешки тягать! Во всем цивилизационном мире принято заниматься благотворительностью...Кто может и хочет, тот поможет! Тебя же никто не заставляет помогать...Только не надо гадить, если сам ни на что не годен!
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К чему ты это высрала? При чем здесь благотворительность к содержанию армии-прямой обязанности государства,которое между прочим распоряжается деньгами из наших налогов.
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Это - не на содержание армии !!!! И не надо свое дерьмо по Цензору размазывать.! Сразу видно, что ты зе-дебил, которому все должны... И на счёт налогов : такие как ты обычно либо сидят на шее государства....или гривну заплатят - а развоняются на всю тысячу.
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Да будет тебе известно, военные госпитали находятся в ведомстве МО Украины. Что это,если не содержание армии? Или раненые бойцы для тебя недобойцы и их обеспечивать всем необходимым армия не обязана? Тупая шаболда. И при чем здесь зеля со своей ватной кодлой? И чего вообще у тебя так пукан полыхает,шкура?
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Слушай, зе-дебил! Я пять лет как могу помогаю армии и не тебе, придурку, учить меня куда тратить мои личные деньги! Так что хавало закрой и тихонько зарабатывай себе на корочку хлеба на Цензоре...
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Идиотка невменяемая,я тебя сюда не звал и знать тебя не знаю. Ты прилезла сюда и начала извергать свои фекалии. Иди отсюда с миром,чума.
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лучше деньги на новый офис и его украшение потратить
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То нужно, как мой тесть.Чтобы батюшка не украл ,тесть покупал на собранные деньги нужную церковную утварь и отдавал в церковь батюшке.Батюшка очень обижен был.
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Петенька со своей семьей на арендованном чартере полетел на рыбалку в Норвегию. Так сколько там вакуумный аппарат стоит?
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1/100 стоимости концерта 95 квартала.
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А сколько зеля на Трускавец ухайдохал? Вот и считай. (с)
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Петя вам уже ничего не должен. От слова совсем.
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хочется верить, что новый генпрокурор на этот вопрос таки ответит..
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Петя взял из бюджета 1 миллиард 700 миллионов грвен в этом году, и полетел на рыбалку. Зеленский не брал ничего, и к управлению Минздравом он все еще не имеет отношения. За вакуумный аппарат путь спасибо Супрун говорят.
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главное сделать прививку от кори, а остальное глупости..дикий вы..
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Из серии "Сказки на ночь".... (Давай рассказывай, что Беня создал свой проект "слуга народа" из любви к Украине, а не из-за любви к деньгам)
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В Украине немало весьма богатых бизнесменов, почему они не подарят?
Это называется благотворительность, +100 к карме и вложений в свою страну, эти траты списываются с налогов и соответственно нет никаких затрат.
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В Украине богатые бизнесмены налогов не платят, платят только лохи.
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https://alexmed.pro/meditsinskaya-mebel-i-tekhnika/otsasyvateli-/portativnyy-meditsinskiy-aspirator-new-aspiret/?gclid=CjwKCAjwnf7qBRAtEiwAseBO_AGn6VYUjesZRf3oBt3vBJjGeRjqWKJ8hK9NT1CZhoiqGqNIFfOElBoCkB0QAvD_BwE
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