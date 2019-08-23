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 Общество, Здоровье
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 "Без вакуумного аппарата зависит отрезать руки, ноги или нет", - волонтер Юсупова просит помочь бойцам в Житомирском военном госпитале. ФОТО

Житомирский военный госпиталь нуждается в аппарате для вакуумной терапии ран.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает волонтер Наталья Юсупова, информирует Цензор.НЕТ.

"Очень нужен вакуумный аппарат для Житомирского госпиталя, у них один для всех, без него, совсем туго и часто зависит отрезать руки ноги или нет. Если кто то купит, подарит, будет круто, если будут два аппарата, будет огромная помощь для многих раненых и травмированных воинов", - пишет волонтер.

По словам Юсуповой, очередь на вакуумную терапию расписана на 10 дней вперед.

Стоимость хорошего аппарата составляет 61 тысячу гривен.

Реквизиты для помощи: 4627 0551 5008 4795, Ветвицкая Наталья (Юсупова), ПриватБанк.

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Без вакуумного аппарата зависит отрезать руки, ноги или нет, - волонтер Юсупова просит помочь бойцам в Житомирском военном госпитале 01
Без вакуумного аппарата зависит отрезать руки, ноги или нет, - волонтер Юсупова просит помочь бойцам в Житомирском военном госпитале 02

Источник: https://censor.net.ua/n3144461
 
 
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да всем им плевать, бабы еще нарожают
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такое г как ты точно нарожаешь кацов... боюсь ты это уже сделало
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Да не. Это не волонтер. Это доктор мед наук. А что такое этот вакуумный аппарат? Его нет в больницах Украины? Странно все это.
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Опять с миру по нитке? В чьем ведомстве военный госпиталь на Житомирщине и где,мать их,деньги?
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А Педро ше шось там бурмотів про стандарти НАТО )))
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лучше деньги на новый офис и его украшение потратить
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То нужно, как мой тесть.Чтобы батюшка не украл ,тесть покупал на собранные деньги нужную церковную утварь и отдавал в церковь батюшке.Батюшка очень обижен был.
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