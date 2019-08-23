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 Политика Украины
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Все про:Волынь (640) Житомирщина (732) Зеленский (2535) увольнение (1659) РГА (181)

 Зеленский уволил 18 глав РГА в связи с окончанием срока полномочий пятого президента Украины

Президент Владимир Зеленский 23 августа уволил 17 глав районных госадминистраций Житомирской области и одного - Маневицкой РГА Волынской области.

Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Так, уволены глава Андрушевской РГА Екатерина Курсон, глава Барановской РГА Николай Вельчинский, глава Емильчинской РГА Игорь Евтушок, глава Житомирской РГА Сергей Микитюк, глава Коростышевской РГА Вячеслав Полищук, глава Лугинской РГА Наталья Кирийчук, глава Любарской РГА Константин Чернецкий, глава Малинской РГА Дмитрий Кисельчук, глава Народицкой РГА Виктор Пащук, глава Овруцкой РГА Юрий Дивинский, глава Попельнянской РГА Роман Суботенко, глава Пулинской РГА Виктор Байда, глава Радомышльской РГА Светлана Ковальчук, глава Романовской РГА Алексей Капинус, глава Ружинской РГА Людмила Беляк, глава Хорошевской РГА Галина Ширченко и глава Чудновской РГА Александр Лаврук.

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Также с должности главы Маневицкой РГА Волынской области уволен Андрей Линдюк.

Все они уволены в связи с окончанием срока полномочий пятого президента Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3144459
 
 
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Це не реформа - це заміна своїх на чужих. Реформа - прибрати РДА взагалі, районні ради можуть самі створювати виконкоми.
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Так ЗЕбилы как раз и голосовали за своего царя, шоб сделать ротацию свиней у корыта. У них вон Петя главный враг, а Портнов, Шефир, Бабломойский, Разумков, Богданчик аферист свои в доску патриоты и самые чеснейшие люди. ЗЕбилятня это те же кацапы рабы. Им не Украина нужна, им царь нужен.
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Ви де гавнопорохоботи, як писать то вони везде а в житті небачев ніодной людини щоб за цьго підара шоколадного голосувала. Мені даже інтнресно що зробив цей шоколадний мудак що так одибілив людей.
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Ещё не всех клоунов и администраторов Шапито 95 пристроил. Или у шефа Бени есть ещё парочка водителей, охранников, и секретуток которых надо пристроить на тёплые места?? Ну ничего ЗЕбобик как раз над этим работает..
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оно не понимает и не имеет представления какие обязанности и полномочия у каких чиновников сегодня существуют. а что бы понимать, нужно было пройти по этим ступенькам, а не по роялю тарахтеть.
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