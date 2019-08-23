EN|RU|UK
Темы дня: Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Общество, Шоу-бизнес
  865  11
Все про:Оскар (56) фильмы (280) Сейтаблаев (22)

 Фильм "Додому" об отце, едущем в Крым хоронить погибшего на Донбассе сына, выдвинули от Украины на "Оскар"

Национальным претендентом на "Оскар" в номинации "Лучший иностранный фильм" в этом году будет "Домой" крымскотатарского режиссера Наримана Алиева.

Об этом сообщил украинский оскаровский комитет на Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Мировая премьера "Домой" состоялась в программе "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля в этом году. Кроме того, на Одесском кинофестивале картина получила гран-при, разделив его с фильмом грузинского режиссера Левана Акина.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Документальный фильм датского режиссера о мальчике с Донбасса получил награду в Нью-Йорке. ВИДЕО

Фильм Алиева также попал в лонг-лист премии Европейской киноакадемии, шорт-ист объявят 9 ноября.

В этом году "Домой" был единственным фильмом, который участвовал в нацоборе комитета.

В главных ролях - Ахтем Сейтаблаев и Ремзи Билялов. Герой картины Мустафа, потеряв старшего сына в результате боевых действий на востоке Украины, принимает решение похоронить его на Родине - в Крыму.

Картина выходит в украинский прокат 7 ноября.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Почему нас учат делать бизнес руководители медиагрупп, которые управляют убыточными телеканалами? - Филипп Ильенко. ВИДЕО

Номинанты на премию "Оскар" будут объявлены 13 января 2020 года. Церемония награждения пройдет в Лос-Анджелесе 9 февраля 2020 года.

Фильм Додому об отце, едущем в Крым хоронить погибшего на Донбассе сына, выдвинули от Украины на Оскар 01

Источник: https://censor.net.ua/n3144455
 
   
 Топ комментарии
 
Хорошая новость. Чем больше информации о наших проблемах, тем будет меньше желающих помириться с хуйлом.
 показать весь комментарий
 
Якщо у головній ролі Ахтем Сейтаблаев, то обов'язково буду дивитися. Я впевнений, що це буде культурна подія для України. Ксенофобів і відомих кротів прошу не дивитися.
 показать весь комментарий
 
Черговий привід для "кацапні" поверещать про "русофобію"... (Я дивуюсь, як це вони не почали "срать камінням" проти британського телеканалу - вони повідомили, що починають знімать телесеріал про КГБ-шне і ОПГ-шне минуле Путіна...).
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Хорошая новость. Чем больше информации о наших проблемах, тем будет меньше желающих помириться с ******.
 показать весь комментарий
 
 
Якщо у головній ролі Ахтем Сейтаблаев, то обов'язково буду дивитися. Я впевнений, що це буде культурна подія для України. Ксенофобів і відомих кротів прошу не дивитися.
 показать весь комментарий
 
 
Черговий привід для "кацапні" поверещать про "русофобію"... (Я дивуюсь, як це вони не почали "срать камінням" проти британського телеканалу - вони повідомили, що починають знімать телесеріал про КГБ-шне і ОПГ-шне минуле Путіна...).
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Как можно на чужой трагедии себе оскар выпрашивать?
 показать весь комментарий
 
 
Много ли фильмов есть, где режиссёр снимает собственную трагедию?Я вот только один такой знаю.
 показать весь комментарий
 
 
Зрозуміло, що є де-які нації в Середній Азії з відсталим розвитком, тому вони не розуміють багатьох речей и сприймають чужу трагедію як засіб щось випрошувати.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
И он получи Оскар!!!
А в прокате окупит эту *******.
Вот почему нельзя нормальных режиресеров из сша пригласить и норм фильм снять???
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
так всё таки, у человека горе. Бога побойтесь!!!
 показать весь комментарий
 
Цікаво буде подивитись цей фільм.А про Українців,захисників України є щось,а то виходе що Україну боронять лише Кримчани,у кількості 10 осіб.
 показать весь комментарий
 
Вас щойно розморозили після десятирічної сплячки?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Прости Господи им пригрешения их......
Ибо не ведают они, что творят!!!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх