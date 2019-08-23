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 Общество
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Все про:контрразведка (136) СБУ (13759) шпионаж (810) наемники РФ (914)

 Контрразведка СБУ уличила двух гражданок Украины в передаче наемникам РФ информации о силах ООС

Контрразведчики Службы безопасности Украины пресекли противоправную деятельность двух гражданок Украины, которые обеспечивали террористические группировки так называемой "ЛНР" разведывательными данными о подразделениях задействованы в операции Объединенных сил.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Установлено и в ходе досудебного расследования получены доказательства, что жительница подконтрольной украинской власти территории Луганщины собирала информацию о силах и средствах украинских силовых структур и вооруженных сил, осуществляющих отпор вооруженной агрессии против нашей страны. Полученные данные она передавала другой гражданке Украины-наемнице РФ так называемой 4 ОМСБр 2 АК "НМ" террористической организации "ЛНР", - говорится в сообщении.

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Сейчас обоим гражданкам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Материалы дела переданы в суд.

Источник: https://censor.net.ua/n3144449
 
 
 Топ комментарии
 
В Юзовке ( Донецк) - до революции случился страшный тиф. Врачи как могли спасали рабочих. Но не видя быстрого результата лечения,рабочие думали,что те их специально умерщвляют. И по этой причине закидывали камнями. Так и сейчас. Только сейчас лекари - ВСУ.
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Для обмінного фонду,може і згодяться...Хоча,кому вони нах у кацапії потрібні,видатковий матеріал,тіпа папіру туалетного...
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І нафіг нам такий домбас ? Колючий дріт і чотириметрову канаву з крокодилами на 20 років карантину . Здебілізоване кацапією населення вороже до України , яке обирає нам то бандита то бойків з вількулями . Хоча наші жмикрути за 5 років не спромоглися подавити частоти КацапТВ та Кацап радіо і дати щось на заміну . Не на часі , стеці гнилі , державники хапужні . І так 28 років , приходить одна гидь , а на зміну їй приходить ще паскудніша .
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Какое лишение гражданства ? В ОП спикер Мендель вообще говорит что всу обстреливают мирных граждан , так что если она скажет что она просто послушалась Мендель и помогала защищать "защитникам Донбасса" мирное население от фашистов с ВСУ ей ещё и награду дадут с ОП Контрразведка СБУ уличила двух гражданок Украины в передаче наемникам РФ информации о силах ООС - Цензор.НЕТ 8678
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раз ОП такой добрый у нас, напиши письмо и попроси мозга себе, хотя забей, не приживется
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видимо резидента Медведчука веселят подобные новости
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В Юзовке ( Донецк) - до революции случился страшный тиф. Врачи как могли спасали рабочих. Но не видя быстрого результата лечения,рабочие думали,что те их специально умерщвляют. И по этой причине закидывали камнями. Так и сейчас. Только сейчас лекари - ВСУ.
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Як не дивно, але ви повністю змалювали ситуацію. Тепер такі вихідці з України є навіть у Німеччині та інших європейських країнах.
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Для обмінного фонду,може і згодяться...Хоча,кому вони нах у кацапії потрібні,видатковий матеріал,тіпа папіру туалетного...
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та у рошения только толково воровать умеет, в США это не приемлют, не надо спрашивать у дохлого пса ничего...
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ту @банутый на всю башку? какое отношение твоя блевотина имеет к статье, и к комментарию под которым ты нарыгала?
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І нафіг нам такий домбас ? Колючий дріт і чотириметрову канаву з крокодилами на 20 років карантину . Здебілізоване кацапією населення вороже до України , яке обирає нам то бандита то бойків з вількулями . Хоча наші жмикрути за 5 років не спромоглися подавити частоти КацапТВ та Кацап радіо і дати щось на заміну . Не на часі , стеці гнилі , державники хапужні . І так 28 років , приходить одна гидь , а на зміну їй приходить ще паскудніша .
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Думаєте, що 20 років карантину досить буде? Ці метастази вже не на одне покоління, на жаль. (((
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Повесить этих тварей на площади, без суда и следствия, другого наказания для них нет!
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по 17 грн штрафу вгатити - шоп знали як Родіну продавать!
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алє, контрразвєдка, а как насчьот медвєдчюка, бойка, шуфрічя, новінського?
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Этими девушками оказались Грицак , Полторак и Матиоз .
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Таких тварей продажных предателей нужно не передавать полиции, а делать над ними самосуд, иначе их всеравно выпустят, а некоторые ребята из-за них погибли.
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Про чужі воші та свої гниди дуже доречно до цього випадку.
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