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 Политика Украины
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 Зеленский провел встречу с руководством Всемирного конгресса украинцев, - Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с руководством Всемирного конгресса украинцев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Глава государства поблагодарил Конгресс за деятельность, направленную на защиту суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Я благодарен вам за мощную информационную политику в вопросе противодействия возвращению России в "Большую семерку", - отметил Президент.

Акцент был сделан на необходимости продолжения объединенных усилий всей украинской общины в мире с целью усиления политического и санкционного давления на страну-агрессора.

"Ваш успех - в наших интересах. Потому что ваш успех - это успех Украины", - отметил президент Всемирного конгресса украинцев Павел Грод, поблагодарив Главу государства за активный диалог с украинской общиной.

В ходе встречи стороны также обсудили дальнейшие совместные шаги, связанные с реализацией отдельных инициатив в политическом и гуманитарном направлениях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Киев будет укреплять сотрудничество со Всемирным конгрессом украинцев, - офис президента

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил: "Возвращение Украине Крыма, прекращение боев на Донбассе и освобождение узников Кремля станет сигналом готовности РФ вновь занять место в G8".

Накануне Трамп заявил, что с благосклонностью рассмотрел бы возвращение России в "Большую восьмерку", если бы кто-то выступил с соответствующей инициативой. Американские СМИ сообщили, что президент Франции Макрон и Трамп договорились пригласить Россию на конференцию "Большой семерки" в следующем году.

Эмманюэль Макрон 19 августа провел встречу с российским коллегой Владимиром Путиным во Франции. По итогам, в частности, он заявил, что вопрос возвращения к формату "Большой восьмерки" и нормализации отношений между Россией и ЕС зависит от урегулирования ситуации на востоке Украины. В ответ, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила: "Россия не сможет вернуться в G8 без улучшения ситуации в Украине". Ее поддержал премьер Великобритании Борис Джонсон: "Достаточного обоснования для возвращения России в G7 еще нет".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский обсудил с Трюдо недопущение России в "Большую семерку", - Офис президента

Источник: https://censor.net.ua/n3144447
 
 
 Топ комментарии
 
Йозеф Кнехт‏ @jozefkneht1 22 мин.22 минуты назад

Відразу не повірив, пішов на Упячку, а вони дійсно пишуть, що на Софіївській площі підняли Зеленського. Зеленский провел встречу с руководством Всемирного конгресса украинцев, - Офис президента - Цензор.НЕТ 887 Але джерело не дуже надійне.

Зеленский провел встречу с руководством Всемирного конгресса украинцев, - Офис президента - Цензор.НЕТ 7512
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А при чем тут Зеленский к украинцам? Пусть проводит встречу со всемирным конгрессом малоросов
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В перекладі на "загальнозрозумілий" - цитуючи висловлювання Зеленського, 25% висловлювали йому неповагу, та підривали його "президентський авторитет"... А він сам, своїми "висловлюваннями", неповагу до себе, не викликає?
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Пока своими высказываниями и действиями он взымает легкое недоумение медленно но верно перерастающее в недоумение сильное. Но это пока. С 1-го сентября это недоумение будет медленно но неуклонно перерастать в злобу, затем в ненависть. Ну, янукович за то в курсе
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А при чем тут Зеленский к украинцам? Пусть проводит встречу со всемирным конгрессом малоросов
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Илона, иди уже домой, смена закончилась. Премий всё равно не будет.
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Да. А Илона хочет работать в две смены
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В Україні сьогодні День Прапора напередодні Дня Незалежності - скорочений робочий день, а у вас?
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"я русскоязычный еврей проживающий на Украине". можно сразу на 2х стульях
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Ти точно нічого спільного з Україною не маєш.
Ні прапора, ні мови, ні поваги до України.
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Куме,навіщо ви берізку рубаєте? Така молоденька, а ви її геть! - Ой, куме, серце кров'ю обливається, але прийдуть москалі, побачать і скажуть: "Родіна"
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Дмитрий‏ @dmitriypaut

Чудеса манипуляции. Ещё позавчера более 50% украинцев хотели в НАТО, а сегодня КМИС рассказал, что за внеблоковый статус фсьо больше и больше. Ад вас ждёт. Ну на худой конец, карьер
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потому что посмотрели на Макрона с Трампом и сказали: та ну его нафиг
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Йозеф Кнехт‏ @jozefkneht1 22 мин.22 минуты назад

Відразу не повірив, пішов на Упячку, а вони дійсно пишуть, що на Софіївській площі підняли Зеленського. Зеленский провел встречу с руководством Всемирного конгресса украинцев, - Офис президента - Цензор.НЕТ 887 Але джерело не дуже надійне.

Зеленский провел встречу с руководством Всемирного конгресса украинцев, - Офис президента - Цензор.НЕТ 7512
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Нехай покищо не знімають - завтра подивлюсь. Зеленский провел встречу с руководством Всемирного конгресса украинцев, - Офис президента - Цензор.НЕТ 8832
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К чортиній матері цей ваш Всесвітній конгрес українців! верніться в Україну і живіть тут, а не будете встановлювати свої правила( типа : за цілісність України), дивись скільки вчителів у свті нас повчають! а чи не приїхали ви вимагати залишити свою Супрун і надалі в.о. міністра охорони здоров"я?!
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Багато з них в 90-х і приїхали... Сотні, якщо не тисячі. Але виявилося, що влада, яка складалася з екс-комуняк, їх тут не ждала. Бо діаспора - свідомі українці, чиї батьки свого часу боролися з комуняками! І навіть паспорти діаспорі давати не хотіли, зате русскаязичним жителям Данбасу видали паспорти автоматично!

І да, деякі все ж відкрили бізнес тут. Віннер-Форд створила діаспора, першу студію дубляжу фільмів створив діаспорянин Батрух, власник Житомирських ласощів - з діаспори і ще багато таких прикладів є.
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Про Житомирські Ласощі,це дуже цікава тема.Пашинський відібрав їх,а що зараз з законним власником?
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Це ті, хто українську знає краще за тебе!
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Украинским языком я владею в совершенстве, за меня не беспокойтесь. Но знание языка не делает украинцем. Из-за рубежа вещать о любви к стране, это ни о чем.
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Так вони ******* Україну ! На відміну від КУПИ тієї мерзоти , що живе в Україні і НЕНАВИДИТЬ ні культуру , ні історію , ні мову українців ! І немало цієї мерзоти зараз в
Парламенті Україні як депутати, дякуюючи зебілам та малоросам !!
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Главная мерзота, которая на воплях о патриотизме и лозунгах 5 лет грабила страну, получила достойную оценку украинцев, так что все ок.
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Ха ха ха ! Тільки свинопаси можуть вибрати в воючій країні гетьманом клована
і то не українця по національності , котрий не раз відкошував від служби в армії і називав
Україну повією ! От такі твої ці твої " українці" і ти з ними разом !
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Кто же тогда выбрал олигарха после революции, которая ставила целью изменить систему, в которой правили олигархи? Не подскажешь? Вот такой и результат получили - Крым просрали, скорее всего тупо продали (история еще это покажет), на донбассе допустили войну. Вот что значит выбрать алчного, жадного купца-барыгу. Хватит, уже наелись.
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петро так любе українську Мову,що його син мойша ГАВАРИТ ПА РУСКИ))
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Це тому ви прогнали єврея Вальцмана і обрали етнічного українця в презеденти?
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Це чергова зрада , на думку порохосос1в . Зе повинен зустр1чатися лише з мордвою .
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Мордва в ЗЕ команді, з нею не треба зустрічатись. Зеленский провел встречу с руководством Всемирного конгресса украинцев, - Офис президента - Цензор.НЕТ 2342
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