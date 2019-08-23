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 Политика Украины
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 США готовы оказать поддержку, но Украина должна определиться с форматом Минветеранов, - Тейлор

С помощью Министерства по делам ветеранов Соединенные Штаты Америки смогут в дальнейшем оказывать поддержку волонтерам и ветеранам в гражданской жизни.

Такое заявление сделал временный поверенный в делах США Уильям Тейлор на Международном форуме "Там, где ты - там Украина", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Соединенные Штаты Америки нацелены оказывать поддержку Украине. С помощью Министерства по делам ветеранов мы сможем в дальнейшем оказывать поддержку волонтерам и ветеранам в гражданской жизни. На сегодня задачей для Украины является определение формата деятельности министерства", - отметил Тейлор.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Министерство по делам ветеранов ликвидировать никто не будет, - Зеленский. ВИДЕО

Он также отметил, США готовы поддержать Украину в тех программах и проектах, которые позволят украинским ветеранам получить образование и необходимое медицинское обеспечение.

"Со стороны США мы бы хотели удовлетворить потребности ветеранов в получении новых навыков, которые им необходимы для выживания", - отметил Тейлор.

Напомним, открывая форум "Там, где ты - там Украина", президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Министерство по делам ветеранов ликвидировано не будет, а кандидатуру на должность министра должны предоставить ветераны и волонтеры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин решил создать Единый госреестр ветеранов войны

Источник: https://censor.net.ua/n3144446
 
 
 Топ комментарии
 
Довистьобувлись. Американці змушені носом тикати "миролюбну" владу в необхідність вирішувати очевидні патання
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Кацапы, а как ваши ветераны? Опять "самоваров" за город вывозите как после ВОВ?
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более 5.000 суицидов среди ветеранов в США, что тебе не понятно?
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Кацапы, а как ваши ветераны? Опять "самоваров" за город вывозите как после ВОВ?
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Тут больше интересны слова:
"Со стороны США мы бы хотели удовлетворить потребности ветеранов в получении новых навыков, которые им необходимы для выживания", - отметил Тейлор.

Что он имел ввиду, говоря про выживание?
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более 5.000 суицидов среди ветеранов в США, что тебе не понятно?
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Вроде речь шла про украинских ветеранов. Не?
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Он также отметил, США готовы поддержать Украину в тех программах и проектах, которые позволят украинским ветеранам получить образование и необходимое медицинское обеспечение.

"Со стороны США мы бы хотели удовлетворить потребности ветеранов в получении новых навыков, которые им необходимы для выживания", - отметил Тейлор.
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Проще войти в войну, чем из неё выйти.(С)
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20 миллионов ветеранов разных войн (на 327 миллионов населения)
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слова слова от гаранта Будапешского меморандума.
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Какие-то весьма очевидные вещи глаголит штатовский неподоланный орел.
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так вот кто за яйки схватил зеленую сопельку. Теперь ясно почему прозвучало "Министерство по делам ветеранов ликвидировать никто не будет, - Зеленский"
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Довистьобувлись. Американці змушені носом тикати "миролюбну" владу в необхідність вирішувати очевидні патання
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Вони на грані фолу пересмикнулись взад. США готовы оказать поддержку, но Украина должна определиться с форматом Минветеранов, - Тейлор - Цензор.НЕТ 8859
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Тому Оборонна Доктрина Зє складається з однієї фрази :"Нєстрєлять" .
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