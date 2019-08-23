 США готовы оказать поддержку, но Украина должна определиться с форматом Минветеранов, - Тейлор

Такое заявление сделал временный поверенный в делах США Уильям Тейлор на Международном форуме "Там, где ты - там Украина", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Соединенные Штаты Америки нацелены оказывать поддержку Украине. С помощью Министерства по делам ветеранов мы сможем в дальнейшем оказывать поддержку волонтерам и ветеранам в гражданской жизни. На сегодня задачей для Украины является определение формата деятельности министерства", - отметил Тейлор.

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Он также отметил, США готовы поддержать Украину в тех программах и проектах, которые позволят украинским ветеранам получить образование и необходимое медицинское обеспечение.

"Со стороны США мы бы хотели удовлетворить потребности ветеранов в получении новых навыков, которые им необходимы для выживания", - отметил Тейлор.

Напомним, открывая форум "Там, где ты - там Украина", президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Министерство по делам ветеранов ликвидировано не будет, а кандидатуру на должность министра должны предоставить ветераны и волонтеры.

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