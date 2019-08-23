 США готовы оказать поддержку, но Украина должна определиться с форматом Минветеранов, - Тейлор

Такое заявление сделал временный поверенный в делах США Уильям Тейлор на Международном форуме "Там, где ты - там Украина", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
"Соединенные Штаты Америки нацелены оказывать поддержку Украине. С помощью Министерства по делам ветеранов мы сможем в дальнейшем оказывать поддержку волонтерам и ветеранам в гражданской жизни. На сегодня задачей для Украины является определение формата деятельности министерства", - отметил Тейлор.
Он также отметил, США готовы поддержать Украину в тех программах и проектах, которые позволят украинским ветеранам получить образование и необходимое медицинское обеспечение.
"Со стороны США мы бы хотели удовлетворить потребности ветеранов в получении новых навыков, которые им необходимы для выживания", - отметил Тейлор.
Напомним, открывая форум "Там, где ты - там Украина", президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Министерство по делам ветеранов ликвидировано не будет, а кандидатуру на должность министра должны предоставить ветераны и волонтеры.
Кацапы, а как ваши ветераны? Опять "самоваров" за город вывозите как после ВОВ?
"Со стороны США мы бы хотели удовлетворить потребности ветеранов в получении новых навыков, которые им необходимы для выживания", - отметил Тейлор.
Что он имел ввиду, говоря про выживание?
"Со стороны США мы бы хотели удовлетворить потребности ветеранов в получении новых навыков, которые им необходимы для выживания", - отметил Тейлор.