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 Опекунка держала на цепи 8-летнего мальчика в Днепре, - Нацполиция

В Днепре женщина, которая имела на воспитании четырех малолетних детей держала 8-летнего мальчика на цепи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции в Днепропетровской области.

"В ходе расследования полиция установила женщину, которая имела на воспитании четырех малолетних детей - 4, 6, 8 и 13 лет. Для трех молодых детей женщина является опекуном. Сейчас проводятся неотложные следственные действия для установления обстоятельств преступления", - говорится в сообщении.

21 августа сотрудники ювенальной превенции совместно со службой по делам детей прибыли для проверки анонимного сообщения о насилии над детьми. Во время посещения семьи они обнаружили 8-летнего мальчика с завязанными глазами, прикованного палкой к дивану и обмотанного скотчем. Мальчика освободили и направили для прохождения судебно-медицинской экспертизы. С ним работают психологи.

Других детей также изъяли из семьи и поместили в центр социально-психологической реабилитации.

Сейчас по месту их проживания по проводятся обыски и другие следственные действия.

По данному факту следственным отделом Днепровского ОП открыто три уголовных производства по ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), 127 (истязание) и 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все детали дела.

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Опекунка держала на цепи 8-летнего мальчика в Днепре, - Нацполиция 01
Опекунка держала на цепи 8-летнего мальчика в Днепре, - Нацполиция 02

Источник: https://censor.net.ua/n3144443
 
 
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тварей за издевательства над детьми нужно четвертовать. **** деньги таким образом зарабатывала
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"Для трех молодых детей женщина является опекуном."
Источник:https://censor.net.ua/n3144443

Тьху, кацапське "наречие"! Опекунка держала на цепи 8-летнего мальчика в Днепре, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6415
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Це все православана сім'я.Куди там тій нещасній Гейропі,до Україні.
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Служби у справах дітей нічого самі не роблять.
Тільки по сигналу.
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Закопать живой суку!
Ребёнка готов усыновить
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