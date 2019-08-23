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 Политика Украины
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 ЦИК зарегистрировал 395 народных депутатов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на заседании в пятницу зарегистрировала 75 народных депутатов Украины.

Как сообщается на сайте ЦИК, в общегосударственном многомандатном избирательном округе Комиссия зарегистрировала 44 народных депутата, в том числе 22 – от партии "Слуга народа", по 10 – от "Оппозиционной платформы - За жизнь" и партии "Голос", по одному – от "Европейской солидарности" и ВО Батькивщина", передает Цензор.НЕТ.

Кроме того, в одномандатных избирательных округах ЦИК зарегистрировал 30 парламентариев.

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"Таким образом, по состоянию на 23 августа Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 395 народных депутатов Украины: 210 - избранных в общегосударственном многомандатном избирательном округе и 185 - избранных в одномандатных избирательных округах", - сказано в сообщении.

Всего в парламент 9-го созыва избраны 424 народных депутата.

Источник: https://censor.net.ua/n3144441
 
 
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Надеюсь что Порох с ЕС спасет нас от зебилов и опзж
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не успеет тебя свыня спасти так как сядет на нары
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если у человека осталось 8% мозга - надеяться уже не на что.
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Сколько песиков?
Так спрашиваю, чисто поржать😀
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И вси Зрадныкы (((( Окромя Святого Пэтра!
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Да, их мало, но главарь у них в зеленой рясе. Ряса принадлежит масковскаму сатанату, если шо.
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ЦВК зареєструвала 395 народних дармоїдів...
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