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 Руководство государственных шахт присвоило более полумиллиарда бюджетных средств, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила руководство государственных угольных шахт на хищении более полумиллиарда средств госбюджета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Установлено, что в течение 2016-2019 годов должностные лица ОАО "Лисичанскуголь", ГП "Мирноградуголь", ГП "Шахта им. Н.С. Сургая", ГП "Первомайскуголь", ГП "Шахтоуправление "Южнодонбасское №1" организовали механизм хищения средств предприятий через процедуру государственных закупок", - говорится в сообщении.

Руководство "прописывало" условия проведения тендеров шахтного оборудования под заранее определенных победителей - подконтрольных фирм-прокладок. Затем предприятиям перечислялось более 500 млн гривен, которые с использованием финансовых инструментов распределялись между организаторами и участниками противоправной сделки.

Задокументирован тот факт, что оборудование, необходимое для устойчивого функционирования шахт, не обновлялось, а лишь время от времени ремонтировалось. По заключению специалистов, из-за такого инвентаря существенно снижалась эффективность работы предприятий и создавались угрозы жизни и здоровью работников.

В рамках начатого уголовного производства по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), продолжается документирование противоправной деятельности должностных лиц госпредприятий угольной промышленности.

Происходят обыски и ряд других следственных действий для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.

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Руководство государственных шахт присвоило более полумиллиарда бюджетных средств, - СБУ 01
Руководство государственных шахт присвоило более полумиллиарда бюджетных средств, - СБУ 02
Руководство государственных шахт присвоило более полумиллиарда бюджетных средств, - СБУ 03
Руководство государственных шахт присвоило более полумиллиарда бюджетных средств, - СБУ 04
Руководство государственных шахт присвоило более полумиллиарда бюджетных средств, - СБУ 05
Руководство государственных шахт присвоило более полумиллиарда бюджетных средств, - СБУ 06

Источник: https://censor.net.ua/n3144440
 
 
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А потом посылают шахтёров в Киев касками стучать
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Бо ці грощі з Київа і не виходили,їх крадуть ще по дорозі,і везуть у валізах Київським босам.
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Ці грощі возили до Ктїва,Насцаліку та Петрк Ляксєїчу,а хапанули як завжди стрілочників.
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Вот вам и объяснение почему отечественный уголь так дорого стоит.
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Любого руководителя, назначенного при соевом мародере, можно абсолютно точно арестовывать за воровство и коррупцию, честных людей в этой банде не может быть по определению.
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СБУ разоблачила....)))) на любое госпредприятие заходи, ВСЕ тендеры выписаны под "определенного поставщика"! бородатое чмо c ProZorro прекрасно знает что это фуфло!
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Абсолютно верно! Вся система власти, выстроенная соевой камарильей, основана на тотальном воровстве, коррупции, откатах и крышевании нелегальных денежных потоков. Все, что нужно знать об любом руководителе из БПП - это только то, что он вор и должен сидеть в тюрьме. Без исключений.
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ПЗДЦ, зубожилое проживающее в зассанной хрущевке и ударенное телевизором по башке! ты когда родилась? при Кучме за решение вопроса платили 1000$, при Ющенко умножили на три, типа как за риск 3$, но главное, что вопрос не решали все равно. потом при Януковиче еще умножили на 2, но решалось день в день. с 2014 сделали максимально, что бы у человека не было контакта с исполнителем. ты получала справки? ставила авто на учет, делала документы на квартиру, загранпаспорт, ЧП, ТОВ, счет в банке, отчеты, растаможка... работает день в день. бабло рубят вехзде и во всем мире, от директора до президента.
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Какая же кончита((( вылезло на трон на крови и просто овощную систему воровства поставило под себя, Слава украинскому народу выбросившему рошенодерьмо на помойку !!!
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Ну шо. Понять і простіть дєрзкіх чиновників чи як??
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разве роттердам+ не покрывает эти издержки????))
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Самое интересное, что трудовая этика работяг уже давно изменилась.
А вот менеджмент живет как при совдепе - ворует на "родном заводе"!!!
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Так ведь "госпредприятия" - первый признак совдепии...
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Интересно, а шахтеры не хотят сходить касками постучать под дома этих воровитых уродов?А не хотят шахтеры поступить умнее и нанять детективов, чтобы выяснить тех, кто стал конечным бенифициаром этой и многих других афер? И потом к ним прийти?..
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а ты видела живого шахтера хоть раз в жизни?
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