 Руководство государственных шахт присвоило более полумиллиарда бюджетных средств, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Установлено, что в течение 2016-2019 годов должностные лица ОАО "Лисичанскуголь", ГП "Мирноградуголь", ГП "Шахта им. Н.С. Сургая", ГП "Первомайскуголь", ГП "Шахтоуправление "Южнодонбасское №1" организовали механизм хищения средств предприятий через процедуру государственных закупок", - говорится в сообщении.

Руководство "прописывало" условия проведения тендеров шахтного оборудования под заранее определенных победителей - подконтрольных фирм-прокладок. Затем предприятиям перечислялось более 500 млн гривен, которые с использованием финансовых инструментов распределялись между организаторами и участниками противоправной сделки.

Задокументирован тот факт, что оборудование, необходимое для устойчивого функционирования шахт, не обновлялось, а лишь время от времени ремонтировалось. По заключению специалистов, из-за такого инвентаря существенно снижалась эффективность работы предприятий и создавались угрозы жизни и здоровью работников.

В рамках начатого уголовного производства по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), продолжается документирование противоправной деятельности должностных лиц госпредприятий угольной промышленности.

Происходят обыски и ряд других следственных действий для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.

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