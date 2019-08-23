 ГБР сообщило о подозрении экс-начальнику Днепропетровской полиции Глуховере, - ГПУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

"Осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного задержания полицейских Управления патрульной полиции в Днепропетровской области, которое совершено в других личных интересах по предварительному сговору группой лиц, по факту превышения власти, что сопровождалось насилием, применением оружия и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями, при отсутствии признаков пыток, а также по факту воздействия в любой форме на работников правоохранительных органов, с целью помешать выполнению ими служебных обязанностей и добиться принятия незаконного решения, совершенного должностным лицом с использованием своего служебного положения, по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 343, ч.3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 371 УК Украины", - сообщили в ГПУ.

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Следователями Центрального аппарата Государственного бюро расследований 23.08.2019 по согласованию с Генеральной прокуратурой Украины, на основании собранных доказательств сообщено о подозрении бывшему начальнику Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 343, ч.3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 371 УК Украины.

"Установлено, что 11.09.2018 года начальник Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области во избежание его водителем ответственности за содеянное административное правонарушение и препятствование полицейским патрульной полиции в оформлении указанного правонарушения, превышая свои служебные полномочия, по предварительному сговору с другими работниками Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области, организовал с применением оружия и насилия незаконное силовое задержание полицейских Управлиння патрульной полиции, находившихся на суточном дежурстве и завершавших оформление административных материалов в отношении водителя начальника Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области, который совершил административное правонарушение", - говорится в сообщении.

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В настоящее время проводится комплекс следственных и розыскных действий с целью установления всех обстоятельств совершенного уголовного преступления, а также решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

"По результатам досудебного расследования будет дана оценка действиям всех работников Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области, участвовавших в задержании полицейских патрульной полиции. Досудебное расследование продолжается", - добавили в ведомстве.

Отметим, что с мая 2017 года по июль 2019 года начальником полиции Днепропетровщины был Виталий Глуховеря.

Напоминаем, ранее была обнародована запись того, как в 2018 году спецподразделение КОРД задержало двух патрульных за остановку и штраф водителю главы полиции Днепропетровщины Глуховери.

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал увольнения Виталия Глуховери с должности начальника Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области. 29 июлоя он был уволен.