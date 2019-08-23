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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (2850) Крючков (60) запорожьеоблэнерго (5)

 Расследование против экс-нардепа Крючкова по делу "Запорожьеоблэнерго" зевершено, - НАБУ

Национальное анткоррупционное бюро завершило расследование против бывшего народного депутата Дмитрия Крючкова и бывшего и.о. главы правления ОАО "Запорожьеоблэнерго" Игоря Корниленкова, подозреваемых в нанесении убытков ОАО "Запорожьеоблэнерго".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"23 августа 2019 подозреваемым и их защитникам предоставлены материалы следствия для ознакомления перед составлением обвинительного акта и направлению в суд", - говорится в сообщении.

Следствием установвлено, что подозреваемые организовали схему, по которой потребители вместо того, чтобы платить за электрическую энергию фактическом поставщику - ОАО "Запорожьеоблэнерго" (60% акций принадлежит государству), перечисляли средства посреднику ЗАО "ХК "Энергосеть". А уже посредник должен был рассчитаться с энергопоставщиком. Однако, по результатам такого посредничества потребители оплатили для ЗАО "ХК "Энергосеть" более 196,82 млн грн, а то в свою очередь перечислило для ОАО" Запорожьеоблэнерго "1,7 млн грн - вместо ожидаемых 346,22 млн грн.

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Напомним, Крючков был задержан в Германии по запросу украинских правоохранителей год назад. Журналистам он сообщил, что передавал 50-75% прибыли от коррупционной схемы президенту Петру Порошенко и его соратнику нардепу Игорю Кононенко. 15 апреля Крючков был экстрадирован в Украину.

По версии следствия, Крючков является организатором схемы, по которой ОАО "Запорожьеоблэнерго" и ГП "Энергорынок" нанесли ущерб на общую сумму более 346 миллионов гривен.

15 апреля Крючкова экстрадировали из Германии, и его задержали детективы НАБУ.

Петр Порошенко заявил, что экстрадиция Крючкова - это предвыборные технологии штаба Зеленского. Сам экс-нардеп заявил, что Порошенко якобы дал поручение о возбуждении производства НАБУ против него.

На Цензор.НЕТ вышла статья о предыстории и показаниях Дмитрия Крючкова, данных в суде.

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Расследование против экс-нардепа Крючкова по делу Запорожьеоблэнерго зевершено, - НАБУ 01

Источник: https://censor.net.ua/n3144435
 
   
 Топ комментарии
 
Кому?Тебе?Шоколада нет, питайся овсянкой!
PS по теме-надеюсь хоть этого прищучат.
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ЗЕбобы! Начинайте апплодировать стоя!))))
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все, исключительно все облэнерго это коррупционная клоака
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Кому?Тебе?Шоколада нет, питайся овсянкой!
PS по теме-надеюсь хоть этого прищучат.
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Смотри не порви щеки от гордости за свой пост))))))
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Твои сексуальные фагтазии просто поражают!))))
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Лайно тільки для таких як ти пов'язано з сексом, збочинець.
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...а ты откуда это знаешь? Расследование против экс-нардепа Крючкова по делу "Запорожьеоблэнерго" зевершено, - НАБУ - Цензор.НЕТ 9112 Личный опыт?
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...вася, я смотрю, очень любишь ты расписываться за других... Запомни хорошую поговорку - не учи других мыть руки, когда сам в грязи по уши... Расследование против экс-нардепа Крючкова по делу "Запорожьеоблэнерго" зевершено, - НАБУ - Цензор.НЕТ 7056
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...маленький ты еще и глупый, чтобы указывать мне, что мне делать... Расследование против экс-нардепа Крючкова по делу "Запорожьеоблэнерго" зевершено, - НАБУ - Цензор.НЕТ 1959
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...а, так вас двое за клавой? Расследование против экс-нардепа Крючкова по делу "Запорожьеоблэнерго" зевершено, - НАБУ - Цензор.НЕТ 9190 Кто сейчас пишет - старий чи дурний? Расследование против экс-нардепа Крючкова по делу "Запорожьеоблэнерго" зевершено, - НАБУ - Цензор.НЕТ 6273
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??? ЗЕбоба...ти у мамы с детства такой...УПОРОТЫЙ?)))
или в детстве че с тобой приключилось?)))
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...по-моему, его "коммент" 23.08.2019 16:06 ярко характеризует его мотыжное детство... Расследование против экс-нардепа Крючкова по делу "Запорожьеоблэнерго" зевершено, - НАБУ - Цензор.НЕТ 3891 Расследование против экс-нардепа Крючкова по делу "Запорожьеоблэнерго" зевершено, - НАБУ - Цензор.НЕТ 4263
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Вірно.
Вам краще між собою поспілкуватися - один рівень.
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Увы, вася, но ты нам в общении не ровня из-за своего уровня IQ, прими соболезнования в этой связи... Расследование против экс-нардепа Крючкова по делу "Запорожьеоблэнерго" зевершено, - НАБУ - Цензор.НЕТ 7566
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все, исключительно все облэнерго это коррупционная клоака
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Петро Олексійович теж каже "Не я". - дитсадок, група похилого віку.
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...понял, и тот лично тебе все это рассказал... Расследование против экс-нардепа Крючкова по делу "Запорожьеоблэнерго" зевершено, - НАБУ - Цензор.НЕТ 2195
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...ога-ога, через самые правдивые СМИ во всем мире...
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...а еще говорят, что на маскве кур доят - веришь, вася? Кстати, ты кто из двух - старий чи дурний? Расследование против экс-нардепа Крючкова по делу "Запорожьеоблэнерго" зевершено, - НАБУ - Цензор.НЕТ 1496
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на Прямому труба не хоче срати. Не звизди.
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А йому нічого не треба говорити. Мають довести, є презумпція невинуватості.
Уяви, сусід украв на роботі, скажімо, моток кабелю і продав, а коли злапали, заявив що він це зробив, бо ти його залякав і йому наказав украсти, а гроші всі віддав тобі.
Як тобі таке?
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Не треба, це вірно.
Але ж він каже.
За язика його ніхто не тягнув.
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Він це хто?
А він хоче щоб йому запропонували "угоду зі слідством": типу, я кажу те що вам потрібно про того, про кого ви просите, а ви мені деєте умовний термін. Расследование против экс-нардепа Крючкова по делу "Запорожьеоблэнерго" зевершено, - НАБУ - Цензор.НЕТ 6620
Думаєте таке неможливо?
Як на мене, то це очікуване використання "особливостей" КПК ім. портнова-Ківалова у зведенні політичних рахунків. Расследование против экс-нардепа Крючкова по делу "Запорожьеоблэнерго" зевершено, - НАБУ - Цензор.НЕТ 6620
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ну якщо крючков дасть дууже правильні і кошерні свідчення проти кононека і пєці- то навіть обіцяють індулігенцію
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Подвиги преза-"патриота" начали всплывать...
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та не...то методы нечистоплотной политической борьбы зелебеней начинают тонуть Расследование против экс-нардепа Крючкова по делу "Запорожьеоблэнерго" зевершено, - НАБУ - Цензор.НЕТ 502
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и вскрывать рошеновское ворвство ??? неожиданно... ты точно ничего не перепутал ?
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Так що, а той оговор (на кононенка!), який зробив оцей кадр - підтвердився, чи ні?
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Кстати, поправьте Зевершено на Завершено. Как-то несерьёзно выглядит.
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