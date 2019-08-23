 Если есть потребность, конечно, мы подключимся, - Волкер заявил о готовности США присоединиться к "нормандскому формату"

"Если есть потребность в более широком формате, конечно, мы подключимся. При этом мы полностью поддерживаем "нормандский формат", - сказал Волкер агентству BNS в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Так он прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского включить в "нормандскую группу" по переговорам, состоящую из представителей Украины, Франции, Германии и России, еще и представителей США и Великобритании.
"Как я всегда говорил, проблемой этих встреч является не формат, а политическая воля России провести в жизнь свои обязательства по Минским соглашениям", - сказал спецпредставитель США.
"Что бы вы ни делали для создания условий для реального мира и чтобы Россия выполняла Минские соглашения, мы готовы присоединиться и помочь", - добавил он.
Корреспондент.biz, Сегодня, 11:42https://korrespondent.net/business/companies/4132302-tranzyta-haza-cherez-ukraynu-ne-budet-naftohaz.