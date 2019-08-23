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 Политика Украины
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 Если есть потребность, конечно, мы подключимся, - Волкер заявил о готовности США присоединиться к "нормандскому формату"

В случае необходимости, США готовы подключиться к переговорам по ситуации в Восточной Украине, заявил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Если есть потребность в более широком формате, конечно, мы подключимся. При этом мы полностью поддерживаем "нормандский формат", - сказал Волкер агентству BNS в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Так он прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского включить в "нормандскую группу" по переговорам, состоящую из представителей Украины, Франции, Германии и России, еще и представителей США и Великобритании.

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"Как я всегда говорил, проблемой этих встреч является не формат, а политическая воля России провести в жизнь свои обязательства по Минским соглашениям", - сказал спецпредставитель США.

"Что бы вы ни делали для создания условий для реального мира и чтобы Россия выполняла Минские соглашения, мы готовы присоединиться и помочь", - добавил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3144431
 
   
 Топ комментарии
 
_Отобравшие у Украины ЯО и отдавшие его врагу Украины и США говорят "если есть потребность мы подключимся"... Гаранты, сука!
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Есть не потребности, а обязанности США по Будапештскому меморандуму. Понятно, что не нравится, что обутый лох возмущается, но надо.
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Концерн ГАЗ переводит сотрудников на четырехдневную рабочую неделю из-за санкций и падения рынка
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_Отобравшие у Украины ЯО и отдавшие его врагу Украины и США говорят "если есть потребность мы подключимся"... Гаранты, ****!
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Есть не потребности, а обязанности США по Будапештскому меморандуму. Понятно, что не нравится, что обутый лох возмущается, но надо.
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Пока в этом формате проституточные французы с немцами - эта болтовня навека.
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Конечно есть потребность, а то с двух сторон переговаривались сторонники Пуτλερα, а Франция и германия делали морду, что всё в порядке.
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та нi,Курт,зажди,нам нiколи,у нас початок дiалогу з "расеюшкою"
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Без лоха жизнь плоха! Миротворцы и мировые жандармы оказались очень даже договороспособными и денежки которые шли к нам в карман теперь окажутся в кармане ихнем Если есть потребность, конечно, мы подключимся, - Волкер заявил о готовности США присоединиться к "нормандскому формату" - Цензор.НЕТ 4567 -- Транзита газа через Украину не будет - Нафтогаз
Корреспондент.biz, Сегодня, 11:42https://korrespondent.net/business/companies/4132302-tranzyta-haza-cherez-ukraynu-ne-budet-naftohaz.
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Пора Цензору приобрести ИИ ,чтобы распознавать запоребриковых.
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Такой ИИ называется модератор. Поломатый, видать.
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Хорошая позиция подписантов будапештского меморандума, главное твердая, если надо, то мы как бы можем
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Во как, а при запойном кокорине таких разговоров даже не велось
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Родненькие вы наши ! )) Конечно же потреба есть ! Еще и какая !
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Украинки,позор вам ! )) Грузинке такого нужного хлопца доверили ))
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,,а вот и спалилась амнриканская проплаченная кремлевская консерва....Это как же не видишь потребности при 15 000 тысячах убитых оккупированой рашистом украинской земли ,разрушенной инфраструктуре и около 2,5 млн бегающих ?
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Если есть потребность, конечно, мы подключимся. Одной авианосной группы будет достаточно?
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т.е. ты будешь прятаться от мобилизации на рашке, а они вместо тебя будут авианосную группу высылать.
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Маньяк путлер активно действует, вообще-то и добивается своих маниакальных целей, пока Запад только языками трепет.
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Есть потребность навалять по башке оборзевшему бешеному медведю. Подключитесь, пожалуйста. А форматы - то такое.
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Путин требует подготовить симметричный ответ на испытания ракеты США
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23 августа Евросоюз отмечает 80-летие пакта Молотова-Риббентропа - официальный День памяти жертв сталинизма и нацизма, провокацию Кремлём Второй мировой войны. Однако в планах лидеров СССР это побоище не должно было стать последним. Несмотря на то, что в последние двадцать лет появились публикации историков из России, Украины и США, показывающие, что Сталин замышлял Третью мировую, кремлёвская казёнщина упорно отрицает этот факт. Но даже в изданном в Москве в 2011 году двухтомнике приказов военного министерства СССР последних восьми лет жизни вождя, видна планомерность мероприятий на пути к Армагеддону. - https://wartime.info/news/kak-sovetskii-soyuz-gotovil-tretyu-mirovuyu-voinu.html
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_То сатанинское отродье не успело с армагеддоном, бог его прибрал. Вот у путлера есть все шансы. Более того, он уже действует.
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