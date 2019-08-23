 Коалиционное соглашение подпишут на первом заседании Рады 29 августа, - Разумков

"Согласно процедуре, как это предусмотрено украинским законодательством, соглашение будет заключено 29 августа", - сказал он журналистам в Киеве в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Разумков также отметил, что вскоре после этого будет назначено новое правительство.
"Украинцы не проснутся после 29 числа с новым Кабмином, но это произойдет в ближайшее время", - сказал Разумков.
Председатель партии "Слуга народа" подчеркнул, что "премьером будет тот, кого поддержит коалиция".
"Я знаю точно, что перед новой Радой должен сложить полномочия действующий состав Кабмина. И ,исходя из той повестки дня, которая будет подготовлена на депутатской рабочей подгруппе, мы будем выносить те вопросы, по которым придем к соглашению", - пояснил он.
Лысого !
Бойко, наверное.
всі 13 груп по 20 зепутатів ..