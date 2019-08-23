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 Политика Украины
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Все про:ВР (23313) коалиция (3723) Разумков Дмитрий (153)

 Коалиционное соглашение подпишут на первом заседании Рады 29 августа, - Разумков

Коалиционное соглашение будет подписано на заседании Верховной Рады 9-го созыва 29 августа, утверждает председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

"Согласно процедуре, как это предусмотрено украинским законодательством, соглашение будет заключено 29 августа", - сказал он журналистам в Киеве в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Разумков также отметил, что вскоре после этого будет назначено новое правительство.

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"Украинцы не проснутся после 29 числа с новым Кабмином, но это произойдет в ближайшее время", - сказал Разумков.

Председатель партии "Слуга народа" подчеркнул, что "премьером будет тот, кого поддержит коалиция".

"Я знаю точно, что перед новой Радой должен сложить полномочия действующий состав Кабмина. И ,исходя из той повестки дня, которая будет подготовлена на депутатской рабочей подгруппе, мы будем выносить те вопросы, по которым придем к соглашению", - пояснил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3144427
 
 
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Вроде как пока только ЗаЖо собрались в коалицию. Остальные мараться не хотят.
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А Слуг не хватает или надо с кем-то разделить ответственность?
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>премьером будет тот, кого поддержит коалиция

Лысого ! Коалиционное соглашение подпишут на первом заседании Рады 29 августа, - Разумков - Цензор.НЕТ 6186
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Видимо, премьером будет какой-то крепкий хозяйственник из ЗаЖо.
Бойко, наверное.
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Коалиция из зебилов,жопаблоковцев и жюльки-воровайки..сброд блатных и нищих...
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у меня ощущение, что в школе хотят провести день самоуправления. когда из старшеклассников выбирают директора, завуча, учителей, и один день они изображают из себя педагогический коллектив. всего ОДИН день! но за их спинами стоят профессионалы, и все безобразие можно прекратить сразу, в случае чего. а тут...
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Коаліційну угоду підпишуть на першому засіданні Ради 29 серпня

всі 13 груп по 20 зепутатів .. Коаліційну угоду підпишуть на першому засіданні Ради 29 серпня, - Разумков - Цензор.НЕТ 171
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