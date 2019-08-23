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Все про:коррупция (7482) Министерство молодежи и спорта (65) СБУ (13759)

 Главврач Минспорта подозревается в закупке сомнительных медпрепаратов на сумму более 8 млн грн, - СБУ

Чиновники от спорта организовали противоправный механизм для хищения бюджетных средств при закупке лекарственных средств и медицинских препаратов для нужд национальных сборных команд Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица госучреждения "Управление сборных команд и проведения спортивных мероприятий "Укрспортобеспечения", которое находится в сфере управления Министерства молодежи и спорта Украины, в нарушение требований законодательства закупили у частного предприятия лекарственные средства и медпрепараты на сумму более 8 миллионов гривен.

Часть из этих средств не прошла контроль в Национальном антидопинговом центре.

Из-за действий должностных лиц государственному бюджету Украины нанесен ущерб на более чем 8 млн гривен и поставлены под угрозу выступления на международных соревнованиях национальных команд в связи с отсутствием допинг контроля продукции.

"Главному врачу Минспорта объявлено о подозрении в рамках уголовного производства", - сообщили в пресс-службе СБУ.

Продолжаются следственные действия для установления всех лиц, задействованных в противоправном механизме, и привлечения их к уголовной ответственности.

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Источник: https://censor.net.ua/n3144423
 
 
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И тогда главврач Маргулис
Телевизор запретил.

Вон он, змей, в окне маячит -
За спиною штепсель прячет,
Подал знак кому-то - значит
Фельдшер вырвет провода.
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бред! "Оперативники спецслужбы установили...." вся инфа давно лежит стопками в шкафах, и пылится. теперь сливают ненужных, что бы на их места и потоки посадить своих зеленых человечков.
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так нє понял гаварілі што пакончілі с марадьорамі і баригамі за што мі тада галавалі Главврач Минспорта подозревается в хищении бюджетных средств, - СБУ - Цензор.НЕТ 3912
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Только главврач???
Перестаньте! В Гоцула и Пидгрушну палочкой ткните и такая вонь пойдёт....
Данія здригнеться!!! Главврач Минспорта подозревается в хищении бюджетных средств, - СБУ - Цензор.НЕТ 5592
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Пидозра - это не благородное дело, у нас все чисты. Попробуйте доказать обратное. Даже самый эффективный прокурор, ЮГИК и то не смог никого найти с нечистыми руками. Не говоря о Порошенко, ни одной руки. Так что, ЭТО БРЕД.
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Эта зловещая ошыпка!Этаго не можит быт!!! Ан нет,это же Украина ахах тогда все нормально))
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Супрун перемогла медицинскую мафию! Головлікаря Мінспорту підозрюють у розкраданні бюджетних коштів, - СБУ - Цензор.НЕТ 3736
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Ну а чем еще заниматься главврачу Минспорта? Он что,будет биатлонистов оперировать или борцов от гриппа лечить? Только воровать. Эта никому не нужная должность к этому обязывает.
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о сколько нам
схем дерибана чудних
готовіт просвєщєнья дух

Головлікаря Мінспорту підозрюють у розкраданні бюджетних коштів, - СБУ - Цензор.НЕТ 2571
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