 Секретарь СНБО Данилюк выступил за частичную монетизацию льгот ветеранов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО, об этом он сообщил выступая на международном ветеранском волонтерском форуме в пятницу в Киеве.
"Спасибо всем вам за то, что Украина суверенная, за то, что мы можем говорить о ее развитии, - сказал Данилюк, обращаясь к участникам форума. - Спасибо, что обеспечили безопасность нашей страны не на словах, а на деле".
В то же время он отметил, что иногда людям, которые живут обыденной жизнью, сложно понять, что такое война, и это, к сожалению, приводит к возникновению "стен" между ветеранами и теми, кто не участвовал в боевых действиях. По словам Данилюка, "такие стены очень быстро растут и создают большие препятствия для развития всего общества".
"Поэтому наша ключевая цель - искать механизмы поддержки ветеранов и не позволять, чтобы эта стена вырастала, - подчеркнул он. - Приоритет - ветераны, и он не только сохранится, но и будет усилен. Наша задача - убрать определенные элементы искусственности в этом подходе ".
Данилюк также отметил, что ветераны шли защищать Родину по зову сердца, и не думали, что они получат от государства потом.
"Государство должно сделать так, чтобы вы не чувствовали, что о вас забыли, или не чувствовали, что вы что-то потеряли", - сказал он.
В этом контексте Данилюк высказался за необходимость оптимизации подходов к получению ветеранами льгот, в частности, частичную их монетизацию, поскольку льготы, которые существуют на бумаге, но которыми невозможно воспользоваться на практике - "раздражитель, который выстраивает недоверие".
Говоря о Едином реестре ветеранов, над созданием которого сейчас работает Министерство по делам ветеранов, Секретарь СНБО Украины отметил: "Главный вопрос - чтобы никто не был забыт, чтобы государство никого не потеряла. Президент и СНБО будут предоставлять в этом максимальную поддержку".
Данилюк также считает важным поддержку на государственном уровне бизнес-инициатив ветеранов: "Есть очень много успешных примеров, и их нужно брать за модель, поддерживать всех, кто хочет себя реализовать в бизнесе, предпринимательстве".
По убеждению Секретаря СНБО Украины, одним из приоритетов государственной политики должна также стать поддержка и финансирование программ по реабилитации ветеранов, а также популяризация таких программ в ветеранской среде.
"Всем людям трудно просить помощь для себя. А тем, кто привык защищать других, это очень сложно. Государство должно это понимать и проявлять инициативу, протягивать руку помощи", - сказал он.
"Государство не должно откупаться от ветеранов льготами. Должно быть партнерство - доверие, уважение и открытость", - подытожил Данилюк.
Он также пообещал создать при СНБО Украины "контактную линию" для внесения ветеранами предложений, и заявил, что открыт для такого общения через социальные сети.
По ходу Минфин его не отпускает....
А давай я займусь монетизацией.....
П.С. Скоро займется проблемой маркировки куриных яиц и крабовых палочек....
В цьому списку він значиться під № 44
44. ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК-від 24.04.2018 щодо незаконного збагачення міністром фінансів на суму 28,8 млн грн (квартири у Лондоні, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії).
Информация опубликована в Украинской Правде 28.03.2019
https://www.pravda.com.ua/news/2019/03/28/7210526/
В среду, 29 мая, на своей странице в Facebook журналист "1+1" Ольга Василевская опубликовала документацию, из которой следует, что будучи постоянным представителем Петра Порошенко при Кабмине Александр Данилюк числился главой офшорной компании Hogsmill Investment Ltd.
В отставку с этой должности реформатор подал только в 2016 году, о чем свидетельствуют полученные следователями ГПУ выписки из юридических лиц Кипра.
Как оказалось, правоохранители расследовали коррупционные нарушения, допущенные экс-министром финансов, но в апреле этого года дело передали в НАБУ. Дектективы Сытника должны были докопаться, получал ли Данилюк средства за работу. Но на это в антикоррупционном бюро просто забили
https://beztabu.net/novosti_t4952