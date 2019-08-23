 Секретарь СНБО Данилюк выступил за частичную монетизацию льгот ветеранов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО, об этом он сообщил выступая на международном ветеранском волонтерском форуме в пятницу в Киеве.

"Спасибо всем вам за то, что Украина суверенная, за то, что мы можем говорить о ее развитии, - сказал Данилюк, обращаясь к участникам форума. - Спасибо, что обеспечили безопасность нашей страны не на словах, а на деле".

В то же время он отметил, что иногда людям, которые живут обыденной жизнью, сложно понять, что такое война, и это, к сожалению, приводит к возникновению "стен" между ветеранами и теми, кто не участвовал в боевых действиях. По словам Данилюка, "такие стены очень быстро растут и создают большие препятствия для развития всего общества".

"Поэтому наша ключевая цель - искать механизмы поддержки ветеранов и не позволять, чтобы эта стена вырастала, - подчеркнул он. - Приоритет - ветераны, и он не только сохранится, но и будет усилен. Наша задача - убрать определенные элементы искусственности в этом подходе ".

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Данилюк также отметил, что ветераны шли защищать Родину по зову сердца, и не думали, что они получат от государства потом.

"Государство должно сделать так, чтобы вы не чувствовали, что о вас забыли, или не чувствовали, что вы что-то потеряли", - сказал он.

В этом контексте Данилюк высказался за необходимость оптимизации подходов к получению ветеранами льгот, в частности, частичную их монетизацию, поскольку льготы, которые существуют на бумаге, но которыми невозможно воспользоваться на практике - "раздражитель, который выстраивает недоверие".

Говоря о Едином реестре ветеранов, над созданием которого сейчас работает Министерство по делам ветеранов, Секретарь СНБО Украины отметил: "Главный вопрос - чтобы никто не был забыт, чтобы государство никого не потеряла. Президент и СНБО будут предоставлять в этом максимальную поддержку".

Данилюк также считает важным поддержку на государственном уровне бизнес-инициатив ветеранов: "Есть очень много успешных примеров, и их нужно брать за модель, поддерживать всех, кто хочет себя реализовать в бизнесе, предпринимательстве".

По убеждению Секретаря СНБО Украины, одним из приоритетов государственной политики должна также стать поддержка и финансирование программ по реабилитации ветеранов, а также популяризация таких программ в ветеранской среде.

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"Всем людям трудно просить помощь для себя. А тем, кто привык защищать других, это очень сложно. Государство должно это понимать и проявлять инициативу, протягивать руку помощи", - сказал он.

"Государство не должно откупаться от ветеранов льготами. Должно быть партнерство - доверие, уважение и открытость", - подытожил Данилюк.

Он также пообещал создать при СНБО Украины "контактную линию" для внесения ветеранами предложений, и заявил, что открыт для такого общения через социальные сети.