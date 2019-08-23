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 Политика Украины, Общество
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Все про:ветераны (547) льготы (467) СНБО (3257) Данилюк Александр (384)

 Секретарь СНБО Данилюк выступил за частичную монетизацию льгот ветеранов

Секретарь СНБО Александр Данилюк выступает за необходимость оптимизации подходов к получению ветеранами льгот, в частности, за частичную их монетизацию.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО, об этом он сообщил выступая на международном ветеранском волонтерском форуме в пятницу в Киеве.

"Спасибо всем вам за то, что Украина суверенная, за то, что мы можем говорить о ее развитии, - сказал  Данилюк, обращаясь к участникам форума. - Спасибо, что обеспечили безопасность нашей страны не на словах, а на деле".

В то же время он отметил, что иногда людям, которые живут обыденной жизнью, сложно понять, что такое война, и это, к сожалению, приводит к возникновению "стен" между ветеранами и теми, кто не участвовал в боевых действиях. По словам Данилюка, "такие стены очень быстро растут и создают большие препятствия для развития всего общества".

"Поэтому наша ключевая цель - искать механизмы поддержки ветеранов и не позволять, чтобы эта стена вырастала, - подчеркнул он. - Приоритет - ветераны, и он не только сохранится, но и будет усилен. Наша задача - убрать определенные элементы искусственности в этом подходе ".

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Данилюк также отметил, что ветераны шли защищать Родину по зову сердца, и не думали, что они получат от государства потом.

"Государство должно сделать так, чтобы вы не чувствовали, что о вас забыли, или не чувствовали, что вы что-то потеряли", - сказал он.

В этом контексте Данилюк высказался за необходимость оптимизации подходов к получению ветеранами льгот, в частности, частичную их монетизацию, поскольку льготы, которые существуют на бумаге, но которыми невозможно воспользоваться на практике - "раздражитель, который выстраивает недоверие".

Говоря о Едином реестре ветеранов, над созданием которого сейчас работает Министерство по делам ветеранов, Секретарь СНБО Украины отметил: "Главный вопрос - чтобы никто не был забыт, чтобы государство никого не потеряла. Президент и СНБО будут предоставлять в этом максимальную поддержку".

Данилюк также считает важным поддержку на государственном уровне бизнес-инициатив ветеранов: "Есть очень много успешных примеров, и их нужно брать за модель, поддерживать всех, кто хочет себя реализовать в бизнесе, предпринимательстве".

По убеждению Секретаря СНБО Украины, одним из приоритетов государственной политики должна также стать поддержка и финансирование программ по реабилитации ветеранов, а также популяризация таких программ в ветеранской среде.

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"Всем людям трудно просить помощь для себя. А тем, кто привык защищать других, это очень сложно. Государство должно это понимать и проявлять инициативу, протягивать руку помощи", - сказал он.

"Государство не должно откупаться от ветеранов льготами. Должно быть партнерство - доверие, уважение и открытость", - подытожил Данилюк.

Он также пообещал создать при СНБО Украины "контактную линию" для внесения ветеранами предложений, и заявил, что открыт для такого общения через социальные сети.

Источник: https://censor.net.ua/n3144421
 
 
 Топ комментарии
 
Тепер ветеранів прикормлять, як собачок. І будуть вони бігати, куди скажуть.
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И НАСТУПИЛА "ЭПОХА СКОТНОГО ДВОРА" Секретарь СНБО Данилюк выступил за частичную монетизацию льгот ветеранов - Цензор.НЕТ 9182 почти по Дж. Оруэлу...
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И хули вы разорались? По-моему отличная инициатива. Ветерану, который живет где-то в сельской местности, нахер не упала льгота бесплатного проезда в общественном транспорте. А так будут доплачивать какие-то пару сотен гривен за это. Лучше, чем 0.
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Тепер ветеранів прикормлять, як собачок. І будуть вони бігати, куди скажуть.
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А БЫ ЭТИМ во власти талонный бы выдавал вместо бабла.. условные услуги в условных магазинах столовке на рынке условные для покупки продовольственных промтоварных бытовой условной продукции достали ля ля тополя каждая метла начинает и с кого бы еще урезать...
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Неа, своз бюджетников - это визитная карточка предыдущих властей
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Це тільки така шльондра як ти бігає куди скажуть під шостим номером. Секретар РНБО Данилюк виступив за часткову монетизацію пільг ветеранів - Цензор.НЕТ 6858
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Я так понял...что конца эпохи ..о которой так громко и звонко кричали зебобики..бедности не предвидится...будет прочто конец...😀
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Він настав коли стали жити по новому правда тільки свинарчуки. А ти свинорилий й не помітив?
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можєм пазволіть с епохай бєднасті пакончєна Секретарь СНБО Данилюк выступил за частичную монетизацию льгот ветеранов - Цензор.НЕТ 2332
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И НАСТУПИЛА "ЭПОХА СКОТНОГО ДВОРА" Секретарь СНБО Данилюк выступил за частичную монетизацию льгот ветеранов - Цензор.НЕТ 9182 почти по Дж. Оруэлу...
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неее я пару серий посмтрел и усе а когда пошла вонь и пардорн драчка за Сватов как впрочм и всю продакшин Квартал 95 не смотрел кроме 1 Сезона.... Слуги одного еврея.. Секретарь СНБО Данилюк выступил за частичную монетизацию льгот ветеранов - Цензор.НЕТ 8323 и то к концу так стало нудно... бесило кое что в том сериале... так что... теперь вот смотрю и Сваты иКумы и Слуги и Наполеон в жизни...
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Где СНБО, а где монетизация?

По ходу Минфин его не отпускает....
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И **** вы разорались? По-моему отличная инициатива. Ветерану, который живет где-то в сельской местности, нахер не упала льгота бесплатного проезда в общественном транспорте. А так будут доплачивать какие-то пару сотен гривен за это. Лучше, чем 0.
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Ветераны получат деньги на поездки в первую очередь.Придёт к дантисту с зубами,а счёт оплатит ветеранский фонд и т.д.У Данилюка -светлая голова,не то что у сектанта-пастора.
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Заниматься проблемами государственной безопасности Данилюку влом!
А давай я займусь монетизацией.....
П.С. Скоро займется проблемой маркировки куриных яиц и крабовых палочек....
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ЛЬГОТЫ?! Льготы надобно убрать. Какие такие льготы? Ведь эпоха бедности и нищеты окончилась.
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Зебилы , почему пока бабушки еле выживают на ваши копеечные пенсии ваш главный зебил ездит в огромных кортежах , а депутаты со слуги народа живут в огромных коттеджах и ездят на машинах по 100к $ ?
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СОВЕТНИК ЗЕЛЕНСКОГО АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК является ФИГУРАНТОМ СПИСКУ ЗАКРИТИХ СПРАВ ПРО НЕЗАКОННЕ ЗБАГАЧЕННЯ, який опублікувала САП
В цьому списку він значиться під № 44
44. ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК-від 24.04.2018 щодо незаконного збагачення міністром фінансів на суму 28,8 млн грн (квартири у Лондоні, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії).
Информация опубликована в Украинской Правде 28.03.2019
https://www.pravda.com.ua/news/2019/03/28/7210526/
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Нынешний секретарь СНБО Александр Данилюк вел не совсем легальную деятельность еще во времена работы в команде Петра Порошенко. Доказательства этого пока еще генпрокурор слил журналистам.
В среду, 29 мая, на своей странице в Facebook журналист "1+1" Ольга Василевская опубликовала документацию, из которой следует, что будучи постоянным представителем Петра Порошенко при Кабмине Александр Данилюк числился главой офшорной компании Hogsmill Investment Ltd.
В отставку с этой должности реформатор подал только в 2016 году, о чем свидетельствуют полученные следователями ГПУ выписки из юридических лиц Кипра.
Как оказалось, правоохранители расследовали коррупционные нарушения, допущенные экс-министром финансов, но в апреле этого года дело передали в НАБУ. Дектективы Сытника должны были докопаться, получал ли Данилюк средства за работу. Но на это в антикоррупционном бюро просто забили
https://beztabu.net/novosti_t4952
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