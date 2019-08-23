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 Правопорядок в День Независимости в Киеве будут обеспечивать около 3 тыс. правоохранителей, - Крищенко

В полиции г. Киева не видят рисков возникновения конфликтных ситуаций в ходе праздничных мероприятий в День Независимости в столице.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Каких-то рисков мы не видим. И на первом мероприятии с участием президента, и на втором, где будет шествие ветеранов", - сказал начальник Главного управления Национальной полиции в г. Киеве Андрей Крищенко в пятницу.

По его словам, на шествии заявлено около 8 тыс. участников.

Крищенко подчеркнул, что, по оперативной информации, нет никаких оснований для беспокойства.

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"Мы находимся с ними в контакте, у нас было совместное совещание. Полиция обеспечит охрану, проверки", - сказал он, добавив: "Пока что рисков, призывов мы не видим".

Отвечая на вопрос о том, какое количество правоохранителей в целом будет привлечено к обеспечению правопорядка, начальник столичного глава сказал: "Будет приблизительно 3 тыс., вместе с Нацгвардией. Сколько мы выведем на улицу, я ещё пока не знаю", - сказал Крищенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3144415
 
 
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комментарий отмечен как спам  
 
Пітер-раса тикал та хамів,що звикла на замовлення дупотатих,барижити "на крові"захистників та патріотів,має озвучити ФІО хоч-би одного депутата ВР,котрий загинув на фронті за 5-ть років війни,аби мати Святе та моральне право щось тут блювати.Інакше вся їхня блювотина-є наклеп та брехня!Ці 57-м петюшок провокаторів,які буцім-то мають формувати коробочки з ветеранів,інвалідів та вірян альтернативно,ніякого відношення до тих патріотів не мають.Вони будуть акуратно зібрані та відправлені у частини захистників на східний фронт на ротацію.Там і пореваншують!
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3000 тысячи полицейских будут охранять прокацапского зебила от патриотов
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На самом деле, пусть охраняют, причём оба мероприятия.
Возможны провокации, потому что, очевидно, политическая атмосфера будет очень напряжённая; по сути, противостояние.
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Кто-то скупает гривну. А вот кто и зачем - ты узнаешь когда они решат её обрушить.
Просто Бене не дали этого сделать.
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Кто то? Правопорядок у День Незалежності в Києві забезпечуватимуть близько 3 тис. правоохоронців, - Крищенко - Цензор.НЕТ 4197
Скажи мені, навіщо ти пишеш постійно те, про що й гадки не маєш?
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А я не знаю. Какая-то политическая сила, очень богатая, возможно иностранная. В мире есть интересанты для которых Украина - независимая и самостоятельная - представляет проблему.
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Це не на ті бакси, що порох налом зняв?
Якщо так, то порох=путін.
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А патріоти щось планують?
Тобі не набридло писати дурню?
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А може не треба охороняти - бо й нікого, по суті.
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