 ГБР с помощью полиграфа проверяет возможную причастность сотрудников СБУ к организации побега наркобарона Сильвера, - Труба

Об этом написал директор Госбюро Роман Труба в своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.
"ГБР проверяет возможную причастность сотрудников СБУ к организации побега задержанного. В рамках досудебного расследования этого уголовного производства наши специалисты сегодня допрашивают причастных лиц с применением полиграфа", - рассказал он.
Он отметил, что в ГБР работают профессиональные полиграфологи, которых привлекают для установления фактов в уголовных производствах.
сміх викликає тільки .як СБУ мріяли щоб він з очей зник
Подозреваемого в краже велосипеда 60 летнего мужика на суд приводят в автозаке и наручниках.
А то что на видео, это не конвой, это сопровождение вип-персоны гос.телохранителями. Т.е. СБУ однозначно в теме, но не эти двое что на видео.
Ведь, с такой "трубой" этого исключать нельзя...
Судя по видео они с 1 секунды просто с ним должны были лететь, т.е. скорее был приказ: вот наш израильский коллега помогите ему добраться домой.
Ушлый бородач драпал от шпаны...
Позабыв Израиль, Иерусалим,
Одержимый Уманью, был неудержим...
Государственное бюро
расследований вручило
подозрение бывшему
начальнику полиции
Днепропетровской области,
генералу Виталию Глуховери.
Об этом сообщает заместитель
директора ГБР Ольга Варченко.
«Сегодня сообщили о подозрении
бывшему начальнику Главного
управления Национальной
полиции в Днепропетровской
области. Напомню, 12 сентября
2018 чиновник превысил свою
власть и незаконно дал команду
КОРДовцам задержать патрульных
в Днепропетровской области,
которые остановили водителя
«Range Rover» за нарушение п.
8.4.б ПДД (проезд без остановки
запрещено)», - написала она.
Она добавила, что задержание
патрульных происходило с
применением силы и
демонстрацией оружия.
Досудебное расследование
продолжается. В случае, если вину
докажут, подозреваемому грозит
наказание в виде лишения
свободы сроком до десяти лет.