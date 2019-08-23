 ГБР с помощью полиграфа проверяет возможную причастность сотрудников СБУ к организации побега наркобарона Сильвера, - Труба

Об этом написал директор Госбюро Роман Труба в своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

"ГБР проверяет возможную причастность сотрудников СБУ к организации побега задержанного. В рамках досудебного расследования этого уголовного производства наши специалисты сегодня допрашивают причастных лиц с применением полиграфа", - рассказал он.

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Он отметил, что в ГБР работают профессиональные полиграфологи, которых привлекают для установления фактов в уголовных производствах.