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 ГБР с помощью полиграфа проверяет возможную причастность сотрудников СБУ к организации побега наркобарона Сильвера, - Труба

Государственное бюро расследований (ГБР) осуществляет проверку сотрудников Службы безопасности Украины на предмет возможной причастности к организации побега в аэропорту "Борисполь" гражданина Израиля Амоса Дов Сильвера, разыскиваемого за организацию международного наркокартеля.

Об этом написал директор Госбюро Роман Труба в своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

"ГБР проверяет возможную причастность сотрудников СБУ к организации побега задержанного. В рамках досудебного расследования этого уголовного производства наши специалисты сегодня допрашивают причастных лиц с применением полиграфа", - рассказал он.

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Он отметил, что в ГБР работают профессиональные полиграфологи, которых привлекают для установления фактов в уголовных производствах.

ГБР с помощью полиграфа проверяет возможную причастность сотрудников СБУ к организации побега наркобарона Сильвера, - Труба 01

Источник: https://censor.net.ua/n3144412
 
 
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та ви знущаєтесь?
сміх викликає тільки .як СБУ мріяли щоб він з очей зник
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А решту чому не провіряти? Від майора і вище? Бояться , що без провірених кадрів залишаться?
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ну начать то надо с "сопровождающих" как бы...))) они ж тормозили-косили-быковали
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та ви знущаєтесь?
сміх викликає тільки .як СБУ мріяли щоб він з очей зник
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Да те что на видео, как раз либо непричастны либо идиоты полные чтоб его под кучей камер отпускать. Киногерои скорее получили приказ типа: человеку летит в Израиль а Вы его сопровождаете как телохранители, что они собственно и делали. ГБР с помощью полиграфа проверяет возможную причастность сотрудников СБУ к организации побега наркобарона Сильвера, - Труба - Цензор.НЕТ 9784
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саме якраз..під і для відео і грають роль--дурачків..
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Вряд ли, всё слишком примитивно.
Подозреваемого в краже велосипеда 60 летнего мужика на суд приводят в автозаке и наручниках.
А то что на видео, это не конвой, это сопровождение вип-персоны гос.телохранителями. Т.е. СБУ однозначно в теме, но не эти двое что на видео.
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Когда чел куда то ушел, СБУ-шник спокойно достает телефон и ничего не подозревая, звонит скорее всего своему руководству с вопросом: "куда этот Ваш клиент пропал, он лететь думает или куда он пошел, я что за ним бегать буду, перезвоните что его все ждут"
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...ля) Едине питання яке треба знати, - як він вшився з самого аеропорту. Без грошей, телефону і навіть знання мови. От якщо його заздалегідь чекали корєша то однозначно сбушники були куплені.
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Хрен редьки не слаще: либо полиграф покажет причастность, либо аттестационная комиссия профнепригодность.
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Проти прохвесіанальних брехунів поліграф безсилий - у них по життю брехня - це правда..
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А можна спочатку пропустити через поліграф трубу?
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Петро грозился пройти допрос в прямом эфире на детекторе брехни.Неужели опять збрэхав?
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Ви можете якось пов"язати логікою петро-поліграф-труба-наркобарон?
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пихают полиграф повсюду как панацею. Он не показывает врёт человек или нет. Он показывает только волнение и то не всегда.
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полностью согласен ,до дверного косяка полиграфу далеко ,косяк не ошибается ДБР за допомогою поліграфа перевіряє можливу причетність співробітників СБУ до організації втечі наркобарона Сільвера, - Труба - Цензор.НЕТ 897
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а если полиграф покажет, что Рафик не уинауат вапще, то они продолжат службу?
Ведь, с такой "трубой" этого исключать нельзя...
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перевірку пройде хіба що прибиральниця..яка хоть помітила зникнення і СБУшникам сказада
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Хто знає..скільки СБУшників зарплата?
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На полиграфе проверяют только при личном согласии проверяемового, так что, такое себе раз согласились
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А что ж фото с правильными сбушниками поставили.? Поставьте фото реальных участников..
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Да, такие вопросы с кандачка не решаются,нужно пройти в законном порядке согласно действующему законодательству все процедуры на предмет возможной причастности к организации побега Сильвера работников СБУ!Кроме проверки на полиграфе,с подозреваемыми нужно провести партии в преферанс, пару-тройку слотов включая покер и рулетку,в нарды и в шахматы - шашки - чапаева(по выбору).
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Яка буде реакція психічно нормальної людини при виконанні службових обовязків, коли від неї втече злочинець ? Тепер подивіться відео. Нормальна людина має отримати стрес від такої події, що ми не спостерігаємо. Там і без поліграфа все зрозуміло. Питання лише одне - де гроші Зін ?
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А Вы уверенны, что они получали приказ сопровождать преступника ?
Судя по видео они с 1 секунды просто с ним должны были лететь, т.е. скорее был приказ: вот наш израильский коллега помогите ему добраться домой.
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Полиграф покажет, что они целомудренны в вопросе наркобарона.
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Трубадура нужно самого проверить! хитрая сволочь.
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Широко шагая, подтянув штаны,
Ушлый бородач драпал от шпаны...
Позабыв Израиль, Иерусалим,
Одержимый Уманью, был неудержим...
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Первый пошел

Государственное бюро
расследований вручило
подозрение бывшему
начальнику полиции
Днепропетровской области,
генералу Виталию Глуховери.
Об этом сообщает заместитель
директора ГБР Ольга Варченко.
«Сегодня сообщили о подозрении
бывшему начальнику Главного
управления Национальной
полиции в Днепропетровской
области. Напомню, 12 сентября
2018 чиновник превысил свою
власть и незаконно дал команду
КОРДовцам задержать патрульных
в Днепропетровской области,
которые остановили водителя
«Range Rover» за нарушение п.
8.4.б ПДД (проезд без остановки
запрещено)», - написала она.
Она добавила, что задержание
патрульных происходило с
применением силы и
демонстрацией оружия.
Досудебное расследование
продолжается. В случае, если вину
докажут, подозреваемому грозит
наказание в виде лишения
свободы сроком до десяти лет.
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Просте запитання - скільки отворів в трубі ? 😃
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Сколько радостных релизов от людей, которые должны просто исполнять свой долг.
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Этого трубу тоже не мешало бы проверить на полиграфе да еще и с пристрастием и узнать наконец, он ли или другая "крыса" сливает портнову служебную информацию.
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двом архаровцям могли лише дозволити супровід і не втручання у справи за мзду немаленьку. Чи вони не розуміли ризик розголосу. ага, а як же)))
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