 "Голосу" не делали никаких кадровых предложений ни по комитетам Рады, ни по должностям в Кабмине, - Рахманин

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил избранный народным депутатом по списку партии Сергей Рахманин.

"Никаких кадровых официальных предложений ни по должностям в комитетах Верховной Рады, ни в правительстве нам не поступало", - сказал он на брифинге в пятницу.

В свою очередь лидер "Голоса" Святослав Вакарчук подчеркнул, что партия в принципе против "любых квотных принципов формирования руководящих должностей".

"Никто не готов брать на себя профессиональную ответственность. Все декларируют, что они за профессионалов в правительстве, в руководстве комитетов парламента. Но когда доходит до дела, то свой важнее, чем профессиональный", - отметил он.

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