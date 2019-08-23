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 Политика Украины
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Все про:Рахманин (6) Голос партия (58)

 "Голосу" не делали никаких кадровых предложений ни по комитетам Рады, ни по должностям в Кабмине, - Рахманин

Партии "Голос" не делали никаких кадровых предложений ни по должностям в комитетах Верховной Рады, ни в новом будущем Кабинете Министров Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил избранный народным депутатом по списку партии Сергей Рахманин.

"Никаких кадровых официальных предложений ни по должностям в комитетах Верховной Рады, ни в правительстве нам не поступало", - сказал он на брифинге в пятницу.

В свою очередь лидер "Голоса" Святослав Вакарчук подчеркнул, что партия в принципе против "любых квотных принципов формирования руководящих должностей".

"Никто не готов брать на себя профессиональную ответственность. Все декларируют, что они за профессионалов в правительстве, в руководстве комитетов парламента. Но когда доходит до дела, то свой важнее, чем профессиональный", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Голос" отказался от поста вице-спикера Верховной Рады, - Юрчишин

Источник: https://censor.net.ua/n3144411
 
 
 Топ комментарии
 
"Певцы и музыканты" vs " акробаты и шуты"...
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а зачем - та и брать не стоит - пускай все хорошее и плохое будет только на их совести и их ответственности - а мы будет критиковать и к сожалению очень и очень уже поводов много,просто удивительно - если сравнить 100 дней Порошенко и зеленского просто все становиться очень очевидно
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т.е. не предлагали - обидно, а если б предложили - отказались... правильно?
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Більше Вакарчуку потрібно було міркувати. Йти на вибори , чи Ні. Прокакав все з серпня 2018 року. Спасибі свідомим виборцям, що отримали бодай 6% підтримки.
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Та воно йому треба? Славко свою справу зробив, тепер тицькать буде Голос як Хомутинник скаже. "Голосу" не робили жодних кадрових пропозицій ні щодо комітетів Ради, ні щодо посад у Кабміні, - Рахманін - Цензор.НЕТ 618
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Не нужно было Славе КПСС быть праституткой - и нашим, и вашим, и тому дяденьке, на всякий случай!
"Голосу" не робили жодних кадрових пропозицій ні щодо комітетів Ради, ні щодо посад у Кабміні, - Рахманін - Цензор.НЕТ 5116
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Чого там - щоб красти - досвіду не треба. Усі готові - прохвесіанали. Тим більше в Україні, де ніхто замість поліції - Аваков.
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а зачем - та и брать не стоит - пускай все хорошее и плохое будет только на их совести и их ответственности - а мы будет критиковать и к сожалению очень и очень уже поводов много,просто удивительно - если сравнить 100 дней Порошенко и зеленского просто все становиться очень очевидно
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Іноді краще з мудрим згубити, ніж з дурним - знайти. Тим більше, що через деякий час СН буде пропонувати масово розділити з ними відповідальність за стан справ у державному господарстві, не даючи втім реальних важелів впливу на ці справи. Чому? Бо чим більше залучених, тим менше відповідальності. А чує моє серце, що відповідати "слугам" буде за що.
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А петиков сердце никогда не подводило. В отличие, от кишечника...
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"Певцы и музыканты" vs " акробаты и шуты"...
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т.е. не предлагали - обидно, а если б предложили - отказались... правильно?
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Власть надо брать, а не ждать когда предложат взять... Тюхи одним словом...
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слава богу, что вакарчук поет и партию назвали голос, А ЕСЛИ БЫ ВАКАРЧУК БЫЛ БЫ ГИНЕКОЛОГОМ ИЛИ ПРОКТОЛОГОМ? как бы партию назвали? ызда и опа!!!!
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А так хочется порулить.До первого столба.Один 5 лет рулил,теперь вменяют 8 миллиардов долларов.
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А КОМУ ви потрібні ТЕПЕР??? "Голосу" не робили жодних кадрових пропозицій ні щодо комітетів Ради, ні щодо посад у Кабміні, - Рахманін - Цензор.НЕТ 454 Голосу пропонували коаліцію перед виборами - вони мавчали і чекали результатів, щоб вигідніше було торгуватися "Голосу" не робили жодних кадрових пропозицій ні щодо комітетів Ради, ні щодо посад у Кабміні, - Рахманін - Цензор.НЕТ 9486 А результати виявилися такими, що Сравік з його збіговиськом тепер сміливо і впевнено іде на йух "Голосу" не робили жодних кадрових пропозицій ні щодо комітетів Ради, ні щодо посад у Кабміні, - Рахманін - Цензор.НЕТ 9591
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пусть каждый в Раде работает по профилю, этот берет гитару, сопля рояль, Шуфрич бинты и йод.
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Ребята, вы не поняли куда и зачем вы попали.
Ваша сила - во взаимодействии с электоратом, а не в протирании штанов. Набирайте политическую силу там где вас избирали, делайте для своих сторонников и избирателей что-то полезное. Чем больше авторитет - тем больше с вами будут считаться. "Слуга народа" - это не партия, это борщ из арбузов, рыбы и гвоздей.

Помните что в войне побеждает не тот у кого самая большая армия, а тот кто сражается невзирая ни на какие препятствия, и готов драться до конца.
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Так любые выборы - это война. Война за места в парламенте. Победитель принимает законы, побеждённые выполнены их выполнять.
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Беглая В Австралию псовская кацапка!
Желаю тебе лично в твой дом войны, ольгинское!
Чтоб на своей шкуре ощутила все ее прелести.
Может тогда поумнеешь, хотя врядли, если до пенсии дожила, а мозгов все нет!
"Голосу" не робили жодних кадрових пропозицій ні щодо комітетів Ради, ні щодо посад у Кабміні, - Рахманін - Цензор.НЕТ 1244
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Дуже слушне побажання.
Хай воно отримає те, що нам бажає.
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В Австралию война не придет хотя бы потому что там не голосуют за клоунов называющих свою страну проституткой или порно актрисой.
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Яка війна? Шо ти мелеш?
От тому пороху дали під дупу, що він постійно провокував війну.
Тому і ти йди до своєї Австрлалії тихо тихо на х...
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Яка ж бiда, це ж бiда! Не дали завклубам,лабухам,хореографам та балетмейстерам нiяких кадрових посад нi в мiнiстерствах,нi в комiтетах, нi в буфетах,нi в апаратах,нi в директоратах, нi в заводоуправлiннях, нi на м"ясокомбiнатах нiде...божечки, це ж навiть не бiда, це ж ганьба..менi дуже сумно я плачу та ридаю))))
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атучітє етава славка в трускавцє і к нам в зё каманду с карєшамі
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У СН своїх лабухів вистачає, а фахівці залишились за бортом цього шоу.
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Да что вы хотите от славканэпоприколу, главной целью прохода в парламент он назвал: "возврат моряков" "Голосу" не робили жодних кадрових пропозицій ні щодо комітетів Ради, ні щодо посад у Кабміні, - Рахманін - Цензор.НЕТ 7994

"Голосу" не робили жодних кадрових пропозицій ні щодо комітетів Ради, ні щодо посад у Кабміні, - Рахманін - Цензор.НЕТ 5279
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