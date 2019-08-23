 "Голосу" не делали никаких кадровых предложений ни по комитетам Рады, ни по должностям в Кабмине, - Рахманин

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил избранный народным депутатом по списку партии Сергей Рахманин.
"Никаких кадровых официальных предложений ни по должностям в комитетах Верховной Рады, ни в правительстве нам не поступало", - сказал он на брифинге в пятницу.
В свою очередь лидер "Голоса" Святослав Вакарчук подчеркнул, что партия в принципе против "любых квотных принципов формирования руководящих должностей".
"Никто не готов брать на себя профессиональную ответственность. Все декларируют, что они за профессионалов в правительстве, в руководстве комитетов парламента. Но когда доходит до дела, то свой важнее, чем профессиональный", - отметил он.
Ваша сила - во взаимодействии с электоратом, а не в протирании штанов. Набирайте политическую силу там где вас избирали, делайте для своих сторонников и избирателей что-то полезное. Чем больше авторитет - тем больше с вами будут считаться. "Слуга народа" - это не партия, это борщ из арбузов, рыбы и гвоздей.
Помните что в войне побеждает не тот у кого самая большая армия, а тот кто сражается невзирая ни на какие препятствия, и готов драться до конца.
Желаю тебе лично в твой дом войны, ольгинское!
Чтоб на своей шкуре ощутила все ее прелести.
Может тогда поумнеешь, хотя врядли, если до пенсии дожила, а мозгов все нет!
Хай воно отримає те, що нам бажає.
От тому пороху дали під дупу, що він постійно провокував війну.
Тому і ти йди до своєї Австрлалії тихо тихо на х...
Йди собі!