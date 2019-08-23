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 Политика Украины
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Все про:ВР (23313) депутат (2709) Разумков Дмитрий (153)

 Некоторые депутаты уже пытаются "забронировать" себе рабочие кабинеты в Раде, - Разумков

Председатель Подготовительной депутатской группы, новоизбранный народный депутат от партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что в парламенте некоторые депутаты уже пытаются самостоятельно найти для себя рабочие кабинеты.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он сообщил на брифинге.

Он отметил, что обратился к Аппарату Верховной Рады Украины не поддаваться на такие действия.

На уточняющий вопрос, речь идет о депутатах восьмого созыва или о вновь избранных, Разумков ответил: "Есть представители разных политических сил, и мы не будем сейчас их озвучивать, потому что может кому-то из них и будет стыдно, но не уверен, что всем".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аппарат ВР должен до вторника предоставить информацию о готовности системы "Рада-3", предусматривающей сенсорную кнопку для персонального голосования, - Разумков

Он добавил, что обратился, и его поддержали коллеги в Подготовительной депутатской группе, к Аппарат ВРУ, чтобы он не допустил "такого поведения будущих или действующих народных депутатов".

Напомним, первое торжественное заседание Верховной Рады пройдет 29 августа.

Источник: https://censor.net.ua/n3144407
 
 
 Топ комментарии
 
Зачем? Все уже изобретено Некоторые депутаты уже пытаются "забронировать" себе рабочие кабинеты в Раде, - Разумков - Цензор.НЕТ 1163 Скоро возле здания ВР... Некоторые депутаты уже пытаются "забронировать" себе рабочие кабинеты в Раде, - Разумков - Цензор.НЕТ 4808
Некоторые депутаты уже пытаются "забронировать" себе рабочие кабинеты в Раде, - Разумков - Цензор.НЕТ 8145
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Кто такие квартирные рейдеры и как с ними бороться.
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квартирные то понятно, квартальные рейдеры, вот сейчас тренд
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Так в депутати лізуть не для того, щоб "пастроїть свєтлає будущіє в стране" - лізуть будувати особисте "свєтлоє будущіє" і лише дурні на "Цензорі" горлянки одне одному гризуть, що там не порошенківці, а од Зеленського собі більше з бюджету вкрадуть.
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...они просто не знают как много людей работает в квартал 95...тут еще придется 50% новых рабочих кабинетов добавлять...
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Зачем? Все уже изобретено Некоторые депутаты уже пытаются "забронировать" себе рабочие кабинеты в Раде, - Разумков - Цензор.НЕТ 1163 Скоро возле здания ВР... Некоторые депутаты уже пытаются "забронировать" себе рабочие кабинеты в Раде, - Разумков - Цензор.НЕТ 4808
Некоторые депутаты уже пытаются "забронировать" себе рабочие кабинеты в Раде, - Разумков - Цензор.НЕТ 8145
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Как бы не пришлось купол ВР переделывать ...в такой
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Вся справа в дешевій столові - не було б дармових депутатських булок з пивом - не стояло б квартирне питання так гостро.
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дімон забівай всьо самає лутшає Некоторые депутаты уже пытаются "забронировать" себе рабочие кабинеты в Раде, - Разумков - Цензор.НЕТ 2236 для нашіх чувачьков а всєх тєрпіл в калідор
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я б себе бы кабинет в столовой бы забронировал рядом с кухней
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забронировать кабинет и чтоб девушка резыновая в шкафу
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Ну просто фото,как бальзам на душу! Наконец то свершилось!
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Наша радость может оказаться недолгой: эти ......... собираются принять новый закон и продлить разрешение не регистрировать бляхи до нового года!
А там -- того гляди и еще продлить могут )))))))) Говорят, по стране еще 800 000 (восемьсот тысяч) нерастаможенных блях катается -- электорат же ж...
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пэдрастый, конечно, забронировал. Его стиль - фсё под себя. А после себя выкрутит лампочки и вырвет с корнем розетки! Да, стулки со столом прихватизирует. Берегите Раду от барыги! И люстру стырит!
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Поц, бережи себе від телевізора та методичок. І не лізь на українські форуми. Хоча можеш піти на якийсь задонбасс.орг. Там саме твоя аудиторія. Ті кого ще не вбили, звичайно.
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Зебилы вы бы не спешили занимать места в комитетах , все равно скоро будет майдан и вы убежите к себе на родину - на рассею
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порохоботы все еще а апреле убежали...😀
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да нет видишь завелись на форуме ЦЕНЗОРЕ как жук колорадский и трепом занимаются
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Все убежали еще в апреле...потом еще раз убежали в июле...теперь еще раз будут убегать в августе...когла зеленая шобла в раде соберется....вы ведь так пели раньше зебобики？
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тихше, лахто. До тебе недострілимо, але зебілята будуть висіти наліхтарях. За ніжки. Ми ж не мадяри, які кацапів вішали за яйка у 1956.
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убегать будут в исраиль. Даже выплату пенсий себе организовали на будущее
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порохоботи!



На уточнююче запитання, йдеться про депутатів восьмого скликання чи про новообраних, Разумков відповів: "Є представники різних політичних сил, і ми не будемо зараз їх озвучувати, тому що може комусь із них і буде соромно, але не впевнений, що всім".

коментуйте не лише заголовок!
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Юзик и братья свинарчуки наверняка кабинеты поближе к столовке забронировали...
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Доходят невеселые слухи об "наступлении" на государственность Украины, но только не оккупантами, а "новой армией" ватопацифистов и еще "неоформленных" сепаратистов. Готовятся "привинтивные удары " по патриотическому движению, вопросам финансирования громад, армии, оборонке, патриотическому крылу госчиновников, правам человека. Спасибо вам, 73 % ушлепков !
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Марате, головне - вчасно зафіксувати навколишніх ушлоьпків, оскільки вони перефарбуються і знову тихо сидітимуть очікуючи слушний для зради момент.
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Разумков намекает, что ничего хорошего для ни для страны ни для граждан Украины (виборцiв) этот очередной созыв депутатов ВР не принесёт и не ждите.
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недоРазумение будет лично выдавать ключи и раскладушку.
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