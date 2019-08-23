 Некоторые депутаты уже пытаются "забронировать" себе рабочие кабинеты в Раде, - Разумков

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он сообщил на брифинге.
Он отметил, что обратился к Аппарату Верховной Рады Украины не поддаваться на такие действия.
На уточняющий вопрос, речь идет о депутатах восьмого созыва или о вновь избранных, Разумков ответил: "Есть представители разных политических сил, и мы не будем сейчас их озвучивать, потому что может кому-то из них и будет стыдно, но не уверен, что всем".
Он добавил, что обратился, и его поддержали коллеги в Подготовительной депутатской группе, к Аппарат ВРУ, чтобы он не допустил "такого поведения будущих или действующих народных депутатов".
Напомним, первое торжественное заседание Верховной Рады пройдет 29 августа.
А там -- того гляди и еще продлить могут )))))))) Говорят, по стране еще 800 000 (восемьсот тысяч) нерастаможенных блях катается -- электорат же ж...
На уточнююче запитання, йдеться про депутатів восьмого скликання чи про новообраних, Разумков відповів: "Є представники різних політичних сил, і ми не будемо зараз їх озвучувати, тому що може комусь із них і буде соромно, але не впевнений, що всім".
коментуйте не лише заголовок!
та не торопитесь... должно всем хватить ))))