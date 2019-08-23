 Некоторые депутаты уже пытаются "забронировать" себе рабочие кабинеты в Раде, - Разумков

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он сообщил на брифинге.

Он отметил, что обратился к Аппарату Верховной Рады Украины не поддаваться на такие действия.

На уточняющий вопрос, речь идет о депутатах восьмого созыва или о вновь избранных, Разумков ответил: "Есть представители разных политических сил, и мы не будем сейчас их озвучивать, потому что может кому-то из них и будет стыдно, но не уверен, что всем".

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Он добавил, что обратился, и его поддержали коллеги в Подготовительной депутатской группе, к Аппарат ВРУ, чтобы он не допустил "такого поведения будущих или действующих народных депутатов".

Напомним, первое торжественное заседание Верховной Рады пройдет 29 августа.