 Аваков: Принято решение о ликвидации Департамента защиты экономики Нацполиции

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации, об этом сегодня, 23 августа, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил во время коллегии МВД по аспектам деятельности органов системы министерства.

"На сегодня в государстве остро стоит вопрос создания единого органа, который будет заниматься борьбой с финансовыми и экономическими преступлениями - Служба финансовых расследований. Сегодня будет соответствующее совещание в СНБО. Следовательно, мы должны сделать первые шаги. Предлагаю принять решение о ликвидации Департамента защиты экономики НПУ. Это необходимый шаг в направлении дальнейшего развития общегосударственной системы контроля за финансовыми потоками", - сказал Аваков.

Также министр внутренних дел добавил, что профессионалы, которые работали в этом департаменте, будут работать и дальше.

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В свою очередь, министр финансов Оксана Маркарова сказала, что вопрос создания единого органа по расследованию финансовых преступлений актуален: "Финансовые преступления становятся более сложными: одна налоговая со многими преступлениями справиться не может, один департамент Нацполиции, как и СБУ. Сейчас есть возможность достаточно быстро перейти к созданию этого органа и создать Службу после принятия соответствующего законопроекта. МВД в данном случае делает первый шаг, чтобы сделать возможным этот процесс ", - сказала Оксана Маркарова.

"Мы считаем, что должны быть ликвидированы подразделения расследования экономических преступлений в СБУ, в МВД и в налоговой. И все эти функции должны быть переданы Службе финансовых расследований ", - подчеркнул Арсен Аваков.

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