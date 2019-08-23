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 Политика Украины
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Все про:Аваков (2850) МВД (7921) Нацполиция (9957) Маркарова (46)

 Аваков: Принято решение о ликвидации Департамента защиты экономики Нацполиции

Ликвидация Департамента защиты экономики Национальной полиции - это необходимый шаг в направлении дальнейшего развития общегосударственной системы контроля за финансовыми потоками.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации, об этом сегодня, 23 августа, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил во время коллегии МВД по аспектам деятельности органов системы министерства.

"На сегодня в государстве остро стоит вопрос создания единого органа, который будет заниматься борьбой с финансовыми и экономическими преступлениями - Служба финансовых расследований. Сегодня будет соответствующее совещание в СНБО. Следовательно, мы должны сделать первые шаги. Предлагаю принять решение о ликвидации Департамента защиты экономики НПУ. Это необходимый шаг в направлении дальнейшего развития общегосударственной системы контроля за финансовыми потоками", - сказал Аваков.

Также министр внутренних дел добавил, что профессионалы, которые работали в этом департаменте, будут работать и дальше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аваков увольняет руководителей полиции во Львовской, Житомирской, Закарпатской и Запорожской областях

Аваков: Принято решение о ликвидации Департамента защиты экономики Нацполиции 01

В свою очередь, министр финансов Оксана Маркарова сказала, что вопрос создания единого органа по расследованию финансовых преступлений актуален: "Финансовые преступления становятся более сложными: одна налоговая со многими преступлениями справиться не может, один департамент Нацполиции, как и СБУ. Сейчас есть возможность достаточно быстро перейти к созданию этого органа и создать Службу после принятия соответствующего законопроекта. МВД в данном случае делает первый шаг, чтобы сделать возможным этот процесс ", - сказала Оксана Маркарова.

"Мы считаем, что должны быть ликвидированы подразделения расследования экономических преступлений в СБУ, в МВД и в налоговой. И все эти функции должны быть переданы Службе финансовых расследований ", - подчеркнул Арсен Аваков.

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Источник: https://censor.net.ua/n3144403
 
 
 Топ комментарии
 
гляди,рюкзаков при деле,присосился
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В Европе чиновники подают в отставку при самой маленькой оплошности или недовольстве людей. В Украине же чиновники такие как Авакав даже пойманные на преступлении на горячем продолжают не только оставаться в своем кресле а даже идут на повышение. Украина правда идет в Европу? Хоть один признак етого кто то назовет?
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правільна народ за Аваков: Принято решение о ликвидации Департамента защиты экономики Нацполиции - Цензор.НЕТ 7185 всьо с баригамі пакончєно нєкто нє дєрєбаніт бюджєт всьо стартуєм в новую епоху только впєрьод Аваков: Принято решение о ликвидации Департамента защиты экономики Нацполиции - Цензор.НЕТ 7185
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Правильно, утомительное это дело - собирать дань с кучи точек, удобнее стричь шерсть в одном загоне... Аваков: Принято решение о ликвидации Департамента защиты экономики Нацполиции - Цензор.НЕТ 2
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Міністр найкорупційної структури зробив апгрейт і запустив стартап.
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В биографии Арсена Авакова было достаточно криминальных эпизодов, чтобы их хватило не на одну «ходку»! Просто удивительно, как человек, у которого всю жизнь были такие сложные отношения с законом, стоит на его страже вот уже три года, получив репутация самого «незаменимого» министра правительства!
Арсен Аваков: криминальное прошлое министра МВД https://skelet-info.org/arsen-avakov-kriminalnoe-proshloe-ministra-mvd/
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Всего лишь надо иметь мозги и не быть патологически жадным...
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Да, но теперь опера из налоговой, "конторы" и ОБЭП - должны оказаться в МВД под Аваковым?
По всей видимости СФР (служба финансовых расследований) будет завязана на МВД. Уж очень похоже....
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нет - на министерство финансов - начиная от финансирования и заканчивая назначениями - кашники ,беп и налоговая - особа страдальные подразделения )) шо же они делать та будут ,как же жить теперь та?)) - реальный случай - майор налоговой полиции мне - ты представляешь ,мой сосед по подъезду, ездит на тойоте ,а я на шкоде ,как так)))))))
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Авакав Петин друг. Он плохого не порекомендует. Ложись бендера... Верно я говорю порохосрань?
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пройдет год, два, коломой уже будет вас в открытую на *** вертеть, а вам все парахаботы виноваты будут, в точности как винторогим омерикосы Аваков: Принято решение о ликвидации Департамента защиты экономики Нацполиции - Цензор.НЕТ 4603
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То что Аваков Петин друг может написать только запоребриковская срань
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Чисто из дружеских побужденийк Пете Аваков поддержал ЗЕпреза на выборах.Креатив или методичка старая тебе попалась?
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Не ври.Аваков и Петя злейшие враги. С того момента как Петро вкинул сына Авакова в уголовное дело рюкзаками. Аваков ничего не забыл и как мог вредил Порошенку. За что и останется при президенте Коломойском -министром
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Появились жуткие подробности
дорожно-транспортного
происшествия при участи тещи
знаменитого украинского
шоумена Сергея Притулы.
Об этом сообщает Апостроф.
Речь идет об аварии в Дарницком
районе столицы, где
автомобиль Mazda наехал на мать
с 9-летним сыном. Водителем
машины оказалась теща Сергея
Притулы.
Как информирует ведомство, 9-
летний пострадавший ребенок
скончался от полученных травм в
одной из местных больниц
столицы.
Мать ребенка остается в
критическом состоянии и под
постоянным наблюдением со
стороны медицинских
работников.
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В Европе чиновники подают в отставку при самой маленькой оплошности или недовольстве людей. В Украине же чиновники такие как Авакав даже пойманные на преступлении на горячем продолжают не только оставаться в своем кресле а даже идут на повышение. Украина правда идет в Европу? Хоть один признак етого кто то назовет?
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а еще в европе живут эльфы и феи которые катаются по городу без велосипеда и делают деньги из росы!
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ай-яй-яй!!, как же иканомика-то теперь-то биз вас??? при паращенки такого не было!!!)))
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интересно, а в "Квартале" еще остались работники, чтоб назначить главой СФР?
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вах, какой маладец!
такой актьівньій рефарматар!
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И всех перевести в патрульные. Хоть польза будет.
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как по мне, место рюкзакова на зоне и ни как не в министерстве)))))
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Оставьте Авакова в Зекоманде, быстрее перевыборы будут
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Наша полиция отличается от бандитов только тем, что ещё и зарплату получает.
А ещё Петро 1 говорил - эту сволочь кормить не надо. Она сама себя прокормит.
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Зебилы разрушают страну по кирпичикам планомерно по инструкции Пуйло...
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