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 Политика Украины
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Все про:Аваков (2850) Нацполиция (9957) увольнение (1659) Князев (368)

 Аваков увольняет руководителей полиции во Львовской, Житомирской, Закарпатской и Запорожской областях

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков увольняет руководителей полиции в Львовской, Житомирской, Закарпатской и Запорожской областях за ненадлежащую организацию работы полиции на местах.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", в ходе расширенного заседания коллегии в пятницу глава Национальной полиции Сергей Князев рассказал о позитивных моментах работы полиции, но указал на ряд недостатков. В частности, он отметил, что, несмотря, на снижение числа тяжких преступлений, каждое десятое убийство остаётся не раскрытым, в некоторых областях отмечается очень высокий уровень преступлений, связанных с угоном автомобилей.

Также Князев заявил, что его беспокоит привлечение руководящего состава полиции к практике вымогательства и получения неправомерной выгоды.

По его словам, с начала года уличены во взяточничестве и уведомлены о подозрении 69 сотрудников, каждый пятый из которых – руководитель.

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В качестве примера он рассказал, что руководитель Пологовского райотдела полиции Запорожской области был уволен за взяточничество, новый начальник через 4 месяца был уличен в совершении такого же преступления.

"Аналогичные факты в такой короткий срок свидетельствуют о системности или ненадлежащем подборе кадров", - сказал Князев.

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Выслушав отчёт Князева, министр Аваков попросил его уточнить, в каких конкретно областях работа полиции организована на ненадлежащем уровне. Глава Нацполиции сообщил, что у него есть "существенные замечания к руководителям Львовской, Закарпатской, Запорожской и Житомирской областей".

"Готов принять кадровые решения по этим руководителям",- сказал Князев.

"Я считаю, что должна быть ответственность, и эти руководители должны найти другую работу", - ответил Аваков.

Он добавил, что ждёт до конца пятницы соответствующих представлений от Князева и кадровых предложений.

Источник: https://censor.net.ua/n3144401
 
 
 Топ комментарии
 
Старая метла уже метет по новому... Ну-ну...
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Аваков підтримав Зе на виборах, він товариш Бєні - тому він не барига, не рюкзаков, не псевдореформатор, а достойник нової влади.
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За время работы Авакова в городе не закрыли ни один незаконный пункт приемки металла!
Супер реформатор!
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Так сказали з зеблане, останется только один
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Старая метла уже метет по новому... Ну-ну...
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А нова влада залишила старий віник. Він їй підійшов.
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Сабакова вместе с пецей повесить на одну березу!
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Тю, хіба той Сабаков не новий-старий очільник МВС?
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А без бєрьози ніяк? Всюди родімую срусь узнаю?" ☺
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Аваков підтримав Зе на виборах, він товариш Бєні - тому він не барига, не рюкзаков, не псевдореформатор, а достойник нової влади.
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я ж говорив і буду повторювати--
Аваков вечен--как вечен в єтом мире ссыск..
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Чому Аваков найняв вбивць для ліквідації Сашка Білого?
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в україців память коротка як у риб--3 секунди
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За время работы Авакова в городе не закрыли ни один незаконный пункт приемки металла!
Супер реформатор!
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"Я считаю, что должна быть ответственность, и эти руководители должны найти другую работу" - расскажи об этом вальдемару зелемойскому... Аваков увольняет руководителей полиции во Львовской, Житомирской, Закарпатской и Запорожской областях - Цензор.НЕТ 392
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шо такоє шо нє устраіваєт Аваков увольняет руководителей полиции во Львовской, Житомирской, Закарпатской и Запорожской областях - Цензор.НЕТ 3769 авакян класний чувачьок сколька нам всєво сдєлал і пєтю марадьора тапіл всємі сіламі так шо нє надо
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восток есть восток а запад есть запад.И вместе им никогда не встретиться.Киплинг./ действительно, не просто понять Авакова и Зеленского: В случае победы Зеленского процесс перехода к парламентской республике может начаться еще до парламентских выборов, - Аваков.
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Рюкзаков разбушевался!!! Жалюгідна пародія на геніального де Фюнеса!
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Это когда при наличии "замечаний", даже существенных, увольняли начальников областной полиции?
А разобраться?!
Авакова хоть к ране прикладывай!
Набирает очки к дате создания "нового" правительства "новых" лиц!
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Аваков, не поможет. "Своим" ты не станешь. А на такую должность, в виду ее исключительной важности, всегда ставят "своих". Так что доставай зингер и вспоминай, как правильно заниматься вышиванием рюкзаков.
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Не может быть априори начальник райотдела в Украине честным! Это все выходцы со старой закалкой прошедшие все ступенивымогательства,начиная от бабушек продающих семечки ,и заканчивая фабрикованием уголовных дел.
Хотите честного? В институт на 3й 4й курс, следите за ними, и после окончания ставьте начальниками ровд.Ошибуи будут,но онине соизмеримы с тем беспределом,который там сейчас творится.
Это касается и судей с прокурорами.
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шо, Бєні своїх кадрів просуває? Точно Аваков залишається- 100%! Бо такі перетрубації були б марними перед формуванням нових комітетів і призначень в МВС , кабміні і т.і....Знову договорняк...по-новому, по-зєлєбєнєвськи...
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ОЧЕРЕДНОЙ СПЕКТАКЛЬ СТАРОЙ ВЛАСТИ - АВАКОВ! ЗА СЛУШАЛ КНЯЗЕВА, А РАНЬШЕ КНЯЗЕВ И АВАКОВ БЫЛИ НЕМЫМИ И ГЛУХИМИ, А ПОСЛЕ ПРИХОДА НОВОГО ПРЕЗИДЕНТА ОНИ СРАЗУ ЕЩЁ И ПРОЗРЕЛИ. ДА ПО ВСЕЙ УКРАИНЕ ВСЕ РУКОВОДИТЕЛИ ПОЛИЦИИ ВЗЯТОЧНИКИ, ОНИ БЕРУТ, А ПОТОМ НЕСУТ НАЧАЛЬНИКУ УВД ГОРОДА, А ПОСЛЕДНИЙ НАЧАЛЬНИКУ ПОЛИЦИИ ОБЛАСТИ, А РУКОВОДСТВО ОБЛАСТИ ВЕЗУТ МЗДУ НА КИЕВ. И ТАКАЯ СХЕМА РАБОТАЕТ НА ПРОТЯЖЕНИИ МНОГИХ ЛЕТ. ЧТО БЫ НАВЕСТИ ПОРЯДОК В СТРАНЕ НУЖНО ВСЕХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СИЛОВЫХ СТРУКТУР МЕНЯТЬ ЕЩЁ ВЧЕРА, И ПРОВЕСТИ НАСТОЯЩУЮ РЕФОРМУ В РЯДАХ МИЛИЦИИ - ПОЛИЦИИ.
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