 Аваков увольняет руководителей полиции во Львовской, Житомирской, Закарпатской и Запорожской областях

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", в ходе расширенного заседания коллегии в пятницу глава Национальной полиции Сергей Князев рассказал о позитивных моментах работы полиции, но указал на ряд недостатков. В частности, он отметил, что, несмотря, на снижение числа тяжких преступлений, каждое десятое убийство остаётся не раскрытым, в некоторых областях отмечается очень высокий уровень преступлений, связанных с угоном автомобилей.

Также Князев заявил, что его беспокоит привлечение руководящего состава полиции к практике вымогательства и получения неправомерной выгоды.

По его словам, с начала года уличены во взяточничестве и уведомлены о подозрении 69 сотрудников, каждый пятый из которых – руководитель.

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В качестве примера он рассказал, что руководитель Пологовского райотдела полиции Запорожской области был уволен за взяточничество, новый начальник через 4 месяца был уличен в совершении такого же преступления.

"Аналогичные факты в такой короткий срок свидетельствуют о системности или ненадлежащем подборе кадров", - сказал Князев.

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Выслушав отчёт Князева, министр Аваков попросил его уточнить, в каких конкретно областях работа полиции организована на ненадлежащем уровне. Глава Нацполиции сообщил, что у него есть "существенные замечания к руководителям Львовской, Закарпатской, Запорожской и Житомирской областей".

"Готов принять кадровые решения по этим руководителям",- сказал Князев.

"Я считаю, что должна быть ответственность, и эти руководители должны найти другую работу", - ответил Аваков.

Он добавил, что ждёт до конца пятницы соответствующих представлений от Князева и кадровых предложений.