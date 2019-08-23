 Накануне принятия решения судьей Барышевского райсуда Литвиненко по SkyUp прокуратура закрыла против нее уголовное дело

Об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на постановление Печерского суда от 20 августа, передает Цензор.НЕТ.

В производстве первого следственного отдела прокуратуры Киевской области находилось уголовное производство от 09.06.2016 года по факту возможного вынесения судьей Барышевского районного суда Литвиненко неправосудных решений и по факту завладения чужим имуществом путем обмана, совершенным судьей Барышевского суда Литвиненко Е.Л., некоторым гражданином и адвокатом Чейчуком М.В.

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29 марта следственная прокуратура Киевской области закрыла дело в части в отношении судьи Литвиненко в связи с отсутствием в действиях уголовных правонарушений. Остаток материалов дела прокуратура области отдала расследовать Барышевскому отделению полиции.

На решение была подана жалоба, в которой говорилось, что следователь не провел ни одного следственного и процессуального действия по установлению или опровержение доводов, изложенных в заявлении о преступлении, не допросил самого заявителя и судью Литвиненко, а также других лиц.

Кроме того, следователь не истребовал и не осмотрел материалы судебных дел.

На аналогичные недостатки Печерский суд уже указывал следователю Лисовскому Б.Ф. в июне 2018 года, когда отменял предыдущее постановление о закрытии дела от 30 марта 2017 г.

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В постановлении суда есть ссылка на судебные решения, по которым было открыто дело в отношении судьи Литвиненко. Они касались признания за лицом права собственности на часть жилого дома с сараем, погребом и летней кухней по улице Набережная в пгт Барышевка.

Напомним, что 24 мая 2019 года, когда дело против судьи Литвиненко было закрыто, она приняла резонансное решение о приостановлении действия лицензии лоукостера SkyUp.

В сюжете программы "Схемы" говорилось, что иск к авиакомпании SkyUp связан с народным депутатом из окружения олигарха Игоря Коломойского. Истицей значилась простая жительница Барышевки Оксана Пасенко, которая якобы письмом просила нардепа Александра Дубинина содействия в иске. Во время общения с журналистами женщина сказала, что писала Дубинину. Позже Пасенко подала в суд отказ от иска, сообщив, что никогда не была клиентом авиакомпании. Однако позже появилась информация, что от имени женщины оспаривается апелляция авиперевизника.

Государственное бюро расследований начало дело о возможном вынесения судьей Литвиненко неправосудного решения по SkyUp. После этого судья подала в Высший совет правосудия заявление об отставке, которое должны были рассмотреть 18 июля. Но во время заседания выяснилось, что Литвиненко 15 июля свое заявление забрала.