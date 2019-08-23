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 Богдан через суд хочет опровержения от СМИ информации о якобы неоднократном пересечении им границы с РФ и Беларусью, - Офис президента об иске их главы к журналистам

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан через суд хочет добиться, чтобы журналисты программы "Схемы" и НОТУ опровергли недостоверную информацию, в частности о том, что в 2018 году-начале 2019 года он пересекал белорусский воздушный участок границы 11 раз, а начиная с 2014 года якобы 6 раз пересекал российскую границу, и в аэропорту "Внуково" зафиксировано его три взлета и три вылета.

"Перед обращением в суд я дважды пытался урегулировать спор мирным путем с помощью письменных требований во внесудебном порядке, указав журналистам на ошибочность их утверждений", - отметил Богдан в комментарии, предоставленном пресс-службой ОП в ответ на запрос "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, второе досудебное письменное требование об опровержении недостоверной информации даже было подкреплено копией официального ответа Главного центра обработки специальной информации Государственной пограничной службы Украины 12 апреля 2019 года.

Согласно этому документу, в период с 12 апреля-2014 по 12 апреля-2019 Андрей Богдан пересек границу Украины в направлении Российской Федерации и Республики Беларусь лишь дважды - в мае 2014 года: один раз на выезд 15 мая и один раз на въезд 16 мая.

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"Несмотря на наличие официального ответа Государственной пограничной службы Украины, письменные требования об опровержении информации были оставлены без удовлетворения", - отметил Богдан.

В комментарии отмечается: НОТУ в своем ответе сообщила, что не несет ответственности за содержание передачи "Схемы: коррупция в деталях", размещенной в эфире телеканала "UA: Перший", фактически переложив такую ответственность на U.S. Agenсy for Global Media, в состав которого входит "Радио Свобода" - производитель данной программы.

"На такой ответ следует заметить, что ПАО "НОТУ", даже если и не является производителем программы, остается ее распространителем, а значит, при отсутствии надлежащих доказательств достоверности информации в силу требований действующего законодательства Украины обязуется ее опровергнуть", - указал руководитель Офиса президента.

В свою очередь, киевское бюро "Радио Свобода" в ответ на требование сообщило о якобы наличии у журналистов документального подтверждения распространенной информации, однако не предоставило таких доказательств, сославшись на право журналистов не раскрывать свои источники, отмечается в сообщении.

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Как сообщалось, Богдан 20 августа подал в Шевченковский районный суд Киева гражданский иск, желая опровергнуть недостоверную информацию и защитить свою честь, достоинство и деловую репутацию. Ответчиками указаны трое журналистов: Валерия Егошина, Максим Савчук и Наталья Седлецкая, а также НОТУ. Шевченковский райсуд Киева открыл производство по данному иску, подготовительное заседание назначено на 19 сентября.

Источник: https://censor.net.ua/n3144392
 
 
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просто Богдан пересекал границу в именной таре..
Богдан через суд хочет опровержения от СМИ информации о якобы неоднократном пересечении им границы с РФ и Беларусью, - Офис президента об иске их главы к журналистам - Цензор.НЕТ 4289
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Пупс изволил гневаться 22.08.2019 Богдан через суд хочет опровержения от СМИ информации о якобы неоднократном пересечении им границы с РФ и Беларусью, - Офис президента об иске их главы к журналистам - Цензор.НЕТ 4430 Олена МоноваНе дадут мне спокойно сесть в поезд, так, чтобы от смеха не треснула губа.Пока я трамбую в чемодан очередные штанишки, мой любимый сдобный пупс Андрюша решил помочь Зеленскому выстроить правильные, крепкие отношения с журналистами. Ну и время выбрал подходящее - пока журналистское сословие не отошло в полной мере от предыдущей контузии и решает, заказывать ли футболки с принтом «я не тупа вівця» или уже не заморачиваться и просто ходить в плевках депутата от СН Бужанского на голое тело.Так вот, Богдан подал в суд на трех журналистов программы «Схемы». Иск (внимание!) о защите деловой репутации, чести и большого толстого достоинства. В апреле 2019, в разгар предвыборной кампании на «Схемах» вышла программа, где говорилось о том, что Андрей Богдан неоднократно летал в Россию через Беларусь. Уже будучи членом предвыборного штаба Зеленского.

А теперь пупс изволил гневаться и подал иск на авторов программы. Не летал, говорит пупс, я в Россию в это время. В 2014 - летал. А в 2019 нет. Вывсьоврьоте, гадкие журналисты. Пупс до такой степени разгневался, что даже у себя в фейсбуке использовал расхожий мем «журнашлюхи», правда, потом его потер.И вот тут я смеялась очень. Потому что ситуация грандиозная вырисовывается, даже если журналисты «Схем» высосали вояжи в Россию из ээээ… толстого достоинства Богдана. Тут будет такая свальная е*ля жаб и гадюк, что Порнхаб позеленеет от зависти.И самое главное: журналисты теперь не слезут. Ни с Богдана. Ни с Зеленского. Они будут рыть землю носом, сидеть в засаде в лопухах, отслеживать любое шевеление и любое движение денег. Потому что, как мы помним, все выбрыки пупса потом будет выгребать президент. А пупс, похоже, поймал кураж.И это ХО-РО-ШО!!!Газуууууу!
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А поставить себя на его место слабо? Будете утираться, когда вас оплюют?
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Мне Богдан до одного места, но журналюги заколебали.
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Молодець проти овець. А проти молодця бодя і сам вівця. Факти річ вперта. 😃
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Все вірно він робить.
Брехати не можна навіть "вівцям".
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А "Схемы" постоянно вбрасывают "жареные факты" ничем не подтвержденные. По принципу: твоя дочь проститутка - так у меня же сын - ну, я сказал, а ты теперь оправдывайся. Источники информации у них, мля...
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Зря бурят попер против журналюх, те на него накидают ещё какашек и по делу и выдуманных.
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