 Аппарат ВР должен до вторника предоставить информацию о готовности системы "Рада-3", предусматривающей сенсорную кнопку для персонального голосования, - Разумков

"Срок выполнения - до вторника, 27 августа, аппарат Верховной Рады до 12.00 предоставит информацию о подготовке системы "Рада-3" подготовительной депутатской группе", - сказал избранный народным депутатом глава партии "Слуга народа", председательствующий на заседании подготовительной депутатской группы Дмитрий Разумков на заседании группы в пятницу в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина

Подготовительная группа проголосовала за такое решение.

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Как сообщалось, система "Рада-3", разработанная и установленная ранее в зале заседаний украинского парламента, имеет так называемую "персональную кнопку", которая не позволит депутатам голосовать за кого-либо, кроме себя. Первое торжественное заседание Верховной Рады пройдет 29 августа.