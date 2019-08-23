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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2535) Песков (948) Путин (25003)

 В Кремле констатировали начало диалога Путина и Зеленского

В Кремле с осторожным оптимизмом относятся к российско-украинским отношениям, считая важным диалог президентов России и Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока мы констатируем начало диалога между двумя президентами - между президентом Путиным и президентом Зеленским. И констатируем, как мы уже говорили, определенные контакты, которые осуществляются в развитие этих разговоров (между Путиным и Зеленским) и в развитие тех пониманий, которые были достигнуты в ходе этих разговоров", - сказал Песков в пятницу журналистам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прямые переговоры с Путиным - это стиль Зеленского. Он считает, что в этом есть смысл и берет на себя этот риск, - Зеркаль

"Мне пока нечего добавить к этим словам. Хочу только напомнить, заявление Путина последних дней, где он говорил об осторожном оптимизме, который можно констатировать в контексте российско-украинских отношений", - заявил пресс-секретарь президента РФ.

Напомним, по данным российского агентсва РБК, Украина и Россия достигли предварительной договоренности об обмене удерживаемыми лицами по формуле 33 на 33.

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что первые результаты по вопросу обмена удерживаемых лиц между Украиной и РФ будут уже в ближайшие дни.

Сегодня, 23 августа, в Киев прибыла уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Источник: https://censor.net.ua/n3144389
 
 
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ну что, дай Бог получится вернуть пленных, а потом и узнаем, на что намекает Зеркаль , говоря о рисках этих контактов ЗЕ с ПУ
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100%,когда История ничему не учит,всегда можно попробовать еще раз на авось.. В Кремле констатировали начало диалога Путина и Зеленского - Цензор.НЕТ 1040
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учитывая ее обещание покинуть дипломатию и этот ее намек о рисках- Украину ждут новости не из приятных...
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Сьогодні найголовніше питання - транзит туркменського газу в Україну! Це має бути головним на переговорах! Без туркменського газу ми не перезимуємо! Якщо путін хоче транзит свого газу в ЄС, то хай дасть нам тразит туркменського газу в Україну! Без цього ми не перезимуємо, будуть зупинки котелен, як в Алчевську, коли замерзли труби опалення, труби водопостачання та каналізація і наступила катастрофа!
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Ой брешеш, зеленосопливий! Газу власного видобутку та того, якого формально можна отримати через Польшу, Словаччину, Угорщину а тепер і Румунію, вистачить з головою.
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вспомните класику - саруман часто смотрел в палантир, и к чему это привело?
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Письковское словоблудие слушать-себя не уважать. Патологический враль.
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--не хочете воювати? --а ніхто і не збирається...тоді слава"лднр"
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ну наконец-то,а то все заждались этого праздника зеленых соплей
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не, давай будем биться и воевать, биться и воевать-200лет
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Не, давай будем вместе натягивать имперскую корону на две башки куры- мутанта!
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израиль в какого года воюет????
а микроросы устали..)))
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израиль имеет поддержку всех жидов мира и америка каждый год дает 17 миллиардов
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помогают только тому кто борется.... разве украинцем мало в мире????
а сша даже санкции к израилю вводили.... во всех УЧЕБНИКАХ это есть.. но вам не до учебников )))) пропагандоны интересней..))
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полностью поддерживаю ваше решение бороться в рашистскими мразями (вроде тебя)
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А где будут диаложить? В Киеве или в Намаз-кве?
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В Кремле констатировали начало возвращения Украины в " родную гавань " . Зебилы вы сдали Украину кацапам вместе В Кремле констатировали начало диалога Путина и Зеленского - Цензор.НЕТ 2691
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а Вы зайдите на их сайты и почитайте - интернет ведь есть - все сразу станет на свои места ,у вас в голове
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1. Кацапов вернули в ПАСЕ , скоро вернут в G8 , а наш зебил все молчит 2.Главы "республик" спокойно ходят на украинской земле 3. Скоро зебилы сделают амнистию для всех и главы "республик" будут в верховной раде от слуги народа
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Скоро? Ты опять,гражданин кацап сюда приползло,что-бы гадить?В спам,козломордая лахта.
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Обмен пленными это огромный шаг вперед.. мне кажется это не просто так и что то скоро еще будет.. какие то перемены В Кремле констатировали начало диалога Путина и Зеленского - Цензор.НЕТ 9951
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Будешь ездить в москву без паспорта.
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В запертом вагоне для скота. И не в мацкву, а в сибирь и солнечный магадан.
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вы таки думаете - шо зеленский, всю Луганскую и Донецкую область, отдаст?
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середина это по днепру...
интересно, с какой стороны будет кривой рог ??
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а чому б і ні..)(УЙлу вода треба в Крим
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Накуй оно кому надо? Вот Киев положить под капыта Хла, это рассмотрят!
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Сделают из Украины один большой лугандон.
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Вони вже роблять!

Що не день, то читаю в стрічках новин та на ФБ, що "українські суди!!! 👿" відпустили на волю в пампаси якогось "сєпара", або взагалі вбивцю журналіста, чи просто звичайних людей. Дивлюсь ролики, на яких плачуть жінки, матері та дружини жертв.
Бачу тупі рила різноманітної мусорні, яка стоїть на стражі "закону" , а вірніше жахливих вироків антиукраїнських "суддів".
Та ж мусорня тільки в більших кількостях разом з "рейдерами" (озброєними бандюгами) місить селян та катує фермерів, допомагаючи покидькам з рішеннями "судів" грабувати людей. З сумом зазначаю, що все це мені один в один нагадує часи диктатури донецько-олігархічної банди.
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зебилы - к сдаваться готовы? - а в ответ - всегда готовы - а я вот нет
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от кацпо-фашистов хорошего не жди..
но зебилОидам этого не понять
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Диалог нужен.
Главное, чтобы в нем был обозначен интерес Украины.
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В это "диалоге" интерес Украины невозможен по определению. Чушь какая...
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дивані псевдо пітріоти, а чого ви тут сидите? нумо в добровольці на передок, відмазки типа а я там уже був не конають. ви, ваші діти, якщо є у когось повнолітні--туди і там воюйте.
тільки чим? лопатами? чи язиками?
там кожного дня гинуть наші діти. воювати із таким монстром ми поки не можемо. т реба зразу було обїявлять загальну моюбьілізацію, щоб і рядовий і депутат просрали ваші божки тепер пізно пить боржомі.
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Если Зе поедет на поклон к Пу-Ху, можно сразу начинать импичмент, добра не жди! Как альтернативу можно предложить переговоры на линии разграничения или в нейтральной стране.
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поставили кловуна раком, та йому не привикати.
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президент--грає роль президента..всьо що треба знати
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Зеленосопливі, подаруйте вашому Зюзі велику бочку вазеліну, чи хоча б солідолу. Для зручності партнера по перемовинах. В Кремле констатировали начало диалога Путина и Зеленского - Цензор.НЕТ 4910 В Кремле констатировали начало диалога Путина и Зеленского - Цензор.НЕТ 4910 В Кремле констатировали начало диалога Путина и Зеленского - Цензор.НЕТ 4910
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от--не стрелять в атвет..?чому затишшя?..чому до сепарів з підорації підтягують зброю..чому там ротація апалченцев?...чому відкривають блок-пости і розміновують? і таких чому досить вже назбиралось
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,,наверное "зе" будет жарить рашистское куйло .о необходимости предоставления особого статуса украинцам и крымским- татарам в оккупированом рашистом украинском Крыму, и в украинских териториях,которые нарезале по велению куйла в Минске его подельники...???
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ахахаха)))))это капец ,зебя будет гАвАрить ,сдавая Украину ,а кацапы ,если что то не то скажет, тупым обзывать - захерова уже начала...Бедная,бедная Украина
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Потому и диалог, что нету у ***** ничего на Зе. На лолиту там тома всякого, вот и приказывал лолите по телефону, а тут диалог.
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