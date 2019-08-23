 В Кремле констатировали начало диалога Путина и Зеленского

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока мы констатируем начало диалога между двумя президентами - между президентом Путиным и президентом Зеленским. И констатируем, как мы уже говорили, определенные контакты, которые осуществляются в развитие этих разговоров (между Путиным и Зеленским) и в развитие тех пониманий, которые были достигнуты в ходе этих разговоров", - сказал Песков в пятницу журналистам.
"Мне пока нечего добавить к этим словам. Хочу только напомнить, заявление Путина последних дней, где он говорил об осторожном оптимизме, который можно констатировать в контексте российско-украинских отношений", - заявил пресс-секретарь президента РФ.
Напомним, по данным российского агентсва РБК, Украина и Россия достигли предварительной договоренности об обмене удерживаемыми лицами по формуле 33 на 33.
Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что первые результаты по вопросу обмена удерживаемых лиц между Украиной и РФ будут уже в ближайшие дни.
Сегодня, 23 августа, в Киев прибыла уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
а микроросы устали..)))
а сша даже санкции к израилю вводили.... во всех УЧЕБНИКАХ это есть.. но вам не до учебников )))) пропагандоны интересней..))
интересно, с какой стороны будет кривой рог ??
Що не день, то читаю в стрічках новин та на ФБ, що "українські суди!!! 👿" відпустили на волю в пампаси якогось "сєпара", або взагалі вбивцю журналіста, чи просто звичайних людей. Дивлюсь ролики, на яких плачуть жінки, матері та дружини жертв.
Бачу тупі рила різноманітної мусорні, яка стоїть на стражі "закону" , а вірніше жахливих вироків антиукраїнських "суддів".
Та ж мусорня тільки в більших кількостях разом з "рейдерами" (озброєними бандюгами) місить селян та катує фермерів, допомагаючи покидькам з рішеннями "судів" грабувати людей. З сумом зазначаю, що все це мені один в один нагадує часи диктатури донецько-олігархічної банди.
но зебилОидам этого не понять
Главное, чтобы в нем был обозначен интерес Украины.
тільки чим? лопатами? чи язиками?
там кожного дня гинуть наші діти. воювати із таким монстром ми поки не можемо. т реба зразу було обїявлять загальну моюбьілізацію, щоб і рядовий і депутат просрали ваші божки тепер пізно пить боржомі.