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 Политика Украины
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 Вышинский отказался писать заявление на обмен, - адвокат Доманский

Главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского нет в списках на возможный обмен удерживаемыми лицами с Россией, потому что он о таком обмене не просил и не признает свою вину деле о государственной измене.

Об этом заявил адвокат Вышинского Андрей Доманский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Заявлений о каком-либо обмене он не писал. Желаний об обмене не высказывал. К нему обращались украинские политики, в частности омбудсмен Денисова, с просьбой написать такие заявления. На что было отказано", - отметил Доманский.

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"Этот вопрос ему задавался несколько раз. Но он не является вещью, которую можно на что-то менять. Он является человеком, гражданином, у которого есть права... Поэтому говорить об этом как об обменном фонде и как о вещи – простите – он живой человек, которого еще суд не признал, что он в чем-то виновен. Он не признает свою вину и понимает, что его задержали с единственной целью – осуществить этот так называемый обмен", - добавил адвокат.

По словам адвоката, Вышинский отказывается писать заявления об обмене, потому что таким образом ему придется признавать вину, а он ее не признает.

Доманский утверждает, что признания вины очень ждет Генпрокуратура и правоохранители, которые "боятся огласки о том, как проводилось следствие и все прочее", ведь там было много "нарушений закона".

Он также добавил, что если какие-то переговоры об обмене в последнее время и велись, то он о них не знает, потому что сторону защиты "никоим образом никогда в этот процесс не включали".

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Доманский также отметил, что одно дело говорить об обмене лиц, имеющих приговоры, и совсем другое – о человеке, относительно которого еще продолжается судебное разбирательство.

Сейчас он продолжает заниматься защитой Вышинского в суде.

Напомним,15 мая 2018 года СБУ совместно с прокуратурой АР Крым разоблачила деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский. В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ. Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца. 1 июня Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства и считает себя гражданином РФ. 7 июня сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска банковской ячейки Вышинского обнаружили более $200 тыс., пистолет "Браунинг 1906" и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня".

10 января 2019 года стало известно, что досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Вышинского завершено. Суд по делу Вышинского начался 4 апреля. 19 июля суд продлил арест пропагандиста Вышинского до 19 сентября.

19 июля Подольский районный суд Киева продлил до 19 сентября срок содержания под стражей Кирилла Вышинского.

Источник: https://censor.net.ua/n3144388
 
 
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Насильно отдать. Нам такие "граждане" не нать. И даром не нать. И за деньги не нать.
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А навіщо воно йому? Адже нова влада не тільки звільнить без всяких умов, але ще й компенсацію заплатить.
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воно вже не вишенскій а вішенька який абмєн весілля скоро...
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У него есть кацапский паспорт. Лишить украинского и выпхнуть в обмен на Сущенко
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Нехай сидить в СИЗО 15 лет без суда.Никакой ЕСПЧ не примет заявления.
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сам бог велить лишити його в камері. тільки б зону підходящу правильно підібрати десь на бандерщині.
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Kaкое гордое резинотехническое изделие номер два, однако.
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Странно, а что случилось? До этого требовал, чтоб его включили в обменный список и вдруг передумал...Понял, что там его по головке не погладят?
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как там у русских?, на нет и суда нет?))
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Нагадят дерьма, а потом сами туда не хотят. У Европу линяют.
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