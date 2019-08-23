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 Политика Украины
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Все про:ВР (23313) Кожемякин (398) Забродский (13) Разумков Дмитрий (153) Стефанчук Руслан (59) Иоффе (2)

 Подготовительная депутатская группа определила состав временного президиума Рады, - Стефанчук

Народные депутаты Украины на подготовительном заседании Верховной Рады определили состав временного президиума парламента.

"В соответствии с доработанной информацией в первой подгруппе вносится предложение Верховной Раде Украины выбрать во временный президиум первой сессии - Разумкова Дмитрия как главу подготовительной депутатской группы, Стефанчука Руслана от политической партии "Слуга народа", Иоффе Юлия от "Оппозиционной платформы - За жизнь", Кожемякина Андрея от "ВО "Батькивщина", Забродского Михаила от партии "Европейская солидарность" и Железняка Ярослава от политической партии "Голос"", - сказал избранный нардепом от "Слуги народа", представитель президента Украины в парламенте Руслан Стефанчук на заседании подготовительной депутатской группы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Соответствующее предложение поддержали на заседании единогласно.

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Как известно, первое заседание Верховной Рады 9-го созыва запланировано на 29 августа.

Источник: https://censor.net.ua/n3144387
 
 
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Давай вже, починайте.
Та щоб було весело.... ПЄСам.
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ПреЗЕдиуме в новой ВР должны быть Стефанчук, его брат и Юзик!
И все Зе-избиратели сразу поймут, что "епоха бідності" ...уже позади!
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- Ой, Вань, гляди, какие клоуны!
Рот - хоть завязочки пришей...
Ой, до чего, Вань, размалеваны,
И голос - как у алкашей!…
Подготовительная депутатская группа определила состав временного президиума Рады, -Стефанчук - Цензор.НЕТ 4969 .Подготовительная депутатская группа определила состав временного президиума Рады, -Стефанчук - Цензор.НЕТ 7651.
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