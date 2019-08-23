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Все про:бизнес (1192) Ляпина (301) проверка (612)

 Решение Кабмина о проверках бизнеса принято с нарушениями закона, – глава ГРС

Новое постановление о проверках бизнеса со стороны Государственной службы Украины по вопросам труда было принято Кабинетом министров с нарушением закона об основах государственной регуляторной политики.

Как сообщила глава Государственной регуляторной службы Ксения Ляпина, новое постановление пришло на смену прежнему, которое было отменено из-за жалоб бизнеса. Однако и в новом постановлении не учтены все предложения предпринимателей и ГРС, передает 24.

Половина (предложений и наработок ГРС, – ред.) была учтена. Но существенная половина учтена не была. И собственно, я могу спрогнозировать, что субъекты хозяйствования снова будут обжаловать это решение, поскольку оно принято с нарушением закона об основах государственной регуляторной политики. Это процедурное основание для его отмены,
– заявила Ляпина.

Также, по словам Ляпиной, новое постановление уже вызвало волну критики со стороны бизнеса, который увидел, что на него будет оказываться давление.

"По комментариям бизнеса, которые уже сегодня раздаются, причем подчеркиваю, легального бизнеса, то есть официальных субъектов с официальным трудоустройством, звучат мнения, что это просто будет создавать пиковое давление на бизнес в условиях сегодняшнего дня", подчеркнула глава ГРС.

При этом, отмененное прежнее постановление также совершало давление не бизнес и было неэффективным.

"Мы пытались привести к соответствию эти проверки в сфере труда к Закону о надзоре и контроле, уменьшить давление, сделать их эффективными, результативными. К сожалению, вся эта работа вчера была прервана принятием постановления в том виде, в котором есть", - заявила Ляпина.



Источник: https://censor.net.ua/n3144386
 
 
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Бізнес звик примати найманих працівників за кріпаків. Мільйони людей вимушені по старому працювати на панів нелегально, за копійки. А ця злярва захищає панів. Тьфу.
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лайк Василь от инспектора труда, т.е. от меня)))
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на принадлежащем тебе предприятии сколько наёмных рабочих ?
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Все контролирующие органы заточены, чтобы кошмарить легальный бизнес!
А нелегальный они крышуют и с него кормятся!
Пример: есть две АЗС (легальная и нелегальная) - какую пойдут проверять?
Правильно! Легальную! Начнут ковырять, придираться, цепляться за каждую мелочь....
На нелегальную ходят только за своей долей.....
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На сегодняшний день из-за вот этой выдры заблокированы все проверки на предприятиях в части соблюдения законодательства о труде. Этот бизнес что хочет то и делает. Зарплату в конвертах - да ни вопрос, работать без оформления- да ни вопросю С киких это пуев бизнес должен решать кто и как его будет проверять?
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