 Государство будет решать все неотложные проблемы ветеранов, - Зеленский

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП, об этом во время открытия II международной волонтерского и ветеранского форума "Там, где мы - там Украина" заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы действительно знаем все наболевшие вопросы - медицинское обеспечение, реабилитация, социальная адаптация, получение земли, жилья, льготное растаможивание автомобилей. Все это государство обязательно должно делать для вас", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства отметил, что эта помощь - только один процент от того, что сделали ветераны для Украины.

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"Украина всегда будет перед вами в долгу. И будет всегда помнить каждого из вас - живых и погибших ради государства", - сказал Зеленский.