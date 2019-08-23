EN|RU|UK
Темы дня: Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Политика Украины
  342  22
Все про:ветераны (547) Зеленский (2535)

 Государство будет решать все неотложные проблемы ветеранов, - Зеленский

Государство будет обязательно решать все острые проблемы, стоящие перед ветеранами.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП, об этом во время открытия II международной волонтерского и ветеранского форума "Там, где мы - там Украина" заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы действительно знаем все наболевшие вопросы - медицинское обеспечение, реабилитация, социальная адаптация, получение земли, жилья, льготное растаможивание автомобилей. Все это государство обязательно должно делать для вас", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства отметил, что эта помощь - только один процент от того, что сделали ветераны для Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Министерство по делам ветеранов ликвидировать никто не будет, - Зеленский. ВИДЕО

"Украина всегда будет перед вами в долгу. И будет всегда помнить каждого из вас - живых и погибших ради государства", - сказал Зеленский.

Источник: https://censor.net.ua/n3144384
 
   
 Топ комментарии
 
а шо это его так понесло? боится, шо ветераны завтра на параде люлей дадут?
 показать весь комментарий
 
Оставь министерство, черт! Государство будет решать все неотложные проблемы ветеранов, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5769
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Чого ти волаєш?
Ніхто це міністерство чіпати не буде.
Це брехня і чутки.
Дивись сюди https://censor.net.ua/v3144360
 показать весь комментарий
 
 
І не збирався він цього робити.
порохоботам треба менш брехати.
 показать весь комментарий
 
 
а шо это его так понесло? боится, шо ветераны завтра на параде люлей дадут?
 показать весь комментарий
 
 
ЗЕ ведет пиаркомпанию по задабриванию ветеранов, Зеркаль дипломатично намекает , как взял на себя риски Зеленский в личных контактах с Путиным, Макарон нахваливает его за смелость , ждем раскрытия занавеса после обмена пленными - ЧТО ИМЕННО СДАЛ ЗЕ КРЕМЛЮ...
 показать весь комментарий
 
 
Хоть кого-то он боится. И хорошо, что это добровольцы.
 показать весь комментарий
 
 
Государство не решает ничего и решать не может, решает Президент и структуры управления государством. Зеленскому нужно помнить, что он НЕ Президент на территории АТО. Он, Правительство и Парламент ОБЯЗАНЫ решать ВСЕ вопросы ВСЕХ граждан Украины. Выделять кого либо это честно говоря смахивает на пустой популизм. Этому давала, этому давала, а этому не дам?
 показать весь комментарий
 
НЕ Президент только на территории АТО, он Президент Украины.
 показать весь комментарий
 
Моя нагальна проблема - діючий преЗЕдент, який в травні 2015 р. називав Україну німецькою порноактрисою. Куди звернення писати? І що до нього приложити - мишьяк, вірьовку з милом, сірчаної кислоти?
 показать весь комментарий
 
 
Подивимось, як обіцянки будуть виконуватись, бо Пепс за 5 років не вирішив ні проблеми з житлом, ні з землею...
 показать весь комментарий
 
Виріши проблеми українського народу- вирішиш проблему і ветеранів...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх