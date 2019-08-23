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 Политика Украины
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 Транзита российского газа через Украину с начала 2020 года, скорее всего, не будет, - Витренко

Начиная с 2020 года транзита российского газа через территорию Украины, скорее всего, не будет, считает исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

Об этом он сообщил в эфире Радио Свобода.

"К сожалению, базовый вариант заключается в том, что с 1 января 2020 года транзита российского газа через территорию Украины не будет. Это означает, что вся система в пределах украинской ГТС должна быть возвращена в так называемый физический реверс, и газ будет поступать не с востока на запад, а с запада на восток", - сказал он.

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Витренко напомнил, что аналогичные действия Украина предприняла в 2009 году, но тогда газотранспортная система работала в полуаварийных режимах. По его словам, в этом году украинская сторона готовилась к такому сценарию.

"Было модернизировано пять компрессорных основных станций, так называемая обмотка. Сейчас они могут работать в двух направлениях. С 1 января они будут работать в направлении с запада на восток. ГТС сможет обеспечивать всех потребителей Украины достаточным количеством газа, несмотря на то что газ не будет поступать из России", - рассказал Витренко.

Источник: https://censor.net.ua/n3144383
 
   
 Топ комментарии
 
я рада за европу - теперь им будут то откручивать вентиль, то прикручивать и ритм их танцев под дудку рашки будет меняться с быстрого на медленный.... и не надо ее ту Европу завоевывать, она уже сдалась...
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Зебилы , ну и где будете доставать по 2млрд $ в год для бюджета Украины? Транзита российского газа через Украину с начала 2020 года, скорее всего, не будет, - Витренко - Цензор.НЕТ 6744
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То есть зебилы решили взяться за бабушек которые продают всякие семки итд чтобы прожить на копейки которые зебилы выдают в виде пенсий ? Зебилы браво Транзита российского газа через Украину с начала 2020 года, скорее всего, не будет, - Витренко - Цензор.НЕТ 9360
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Зебилы , ну и где будете доставать по 2млрд $ в год для бюджета Украины? Транзита российского газа через Украину с начала 2020 года, скорее всего, не будет, - Витренко - Цензор.НЕТ 6744
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так давненько озвучивали хотелку про обязательные декларации для всех и 5% налог-индульгенция.
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То есть зебилы решили взяться за бабушек которые продают всякие семки итд чтобы прожить на копейки которые зебилы выдают в виде пенсий ? Зебилы браво Транзита российского газа через Украину с начала 2020 года, скорее всего, не будет, - Витренко - Цензор.НЕТ 9360
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Це означає що опалення взимку не буде, а в мене пічка Jotul F400, що забирає для горіння повітря з вулиці і це означає що топка герметична і дозволяє безпечно топити нею приміщення! А для ідіотів нагадаю що у вартості транзиту газу більша частина грошей це вартість газу який спалюється в газотурбінних двигунах газоперекачувальних агрегатів ГТД ГПА! Ми за рік на російський транзит спалюємо 1,5 млрд куб.м. власного газу і росія нам його не дає, завдяки договору тимошенки, а ми маємо той газ брати з власних родовищ або купляти в Європі! Тому транзит російського газу потрібно припиняти, аж допоки росіяни не почнуть транспортувати нам туркменський газ по своїм газопроводам! Жодної гривні путіна платити не можна, але сміливості перекрити газову трубу у наших політиків немає і тому путін сам за них робить всю роботу - припиняє транзит газу! Молодець! росія переможе сама себе і розвалиться! путіну скучно і він шукає собі нові розваги! Браво! Цей ідіотизм путіна і знищить росію, бо Україна знищити росію ще не може через слабкість та нікчемність української політичної еліти! Нас чекає холодна зима, панове, тому ставте чавунні пічки на дровах, в яких можна палити все підряд і навіть вугілля, Jotul F400 рекомендую.
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Ви можете показати свої аргументи, ми тут їх оцінимо і обговоримо! Але на жаль у Вас немає аргументів і немає позиції, тому Ви нецікаві.
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38000 за печку-то дуже много. Дешевле газом топить. (Если конечно не 200 м2 дом )
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Воно обрало собі пічку хрен-похрен 400, аби накосити на продажах собі бабла і перезимувати зиму за рахунок лохів... Транзиту російського газу через Україну від початку 2020 року, швидше за все, не буде, - Вітренко - Цензор.НЕТ 7011 Транзиту російського газу через Україну від початку 2020 року, швидше за все, не буде, - Вітренко - Цензор.НЕТ 7011 Транзиту російського газу через Україну від початку 2020 року, швидше за все, не буде, - Вітренко - Цензор.НЕТ 7011
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это не твои проблемы, Пороходыбил!
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Цей хлопак - кандидат а премьєри нового кабміну. Транзита российского газа через Украину с начала 2020 года, скорее всего, не будет, - Витренко - Цензор.НЕТ 225
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им пуйло за сдачу Украины отстегнет (((
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пороха трясти, по 2 ярда в течении 5ти лет с этой свиньи можно без проблем выбивать.
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Просто засеют больше подсолнуха. Бюджет от зерновых и масла - не один десяток млрд долларов.
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А как же "геть від москви"?
Все по петиным заветам!
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Це означає що опалення взимку не буде, а в мене пічка Jotul F400, що забирає для горіння повітря з вулиці і це означає що топка герметична і дозволяє безпечно топити нею приміщення!
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Зараз питання опалення взимку виходить на перший план і стає поруч з питанням бойових дій на фронті! путін хоче заморозити Україну взимку і ми маємо готуватись до цього сценарію! Вже зрозуміло що уряд не має плану проходження опалювального сезону без газу - буде катастрофа і про це не говорять щоб не сіяти паніку. Але ті хто має гроші ще можуть себе врятувати від замерзання взимку! До речі я брав пічку Jotul F400 зі знижкою 15%, там ніби акція до 31 серпня, тому ще не пізно зекономити кілька сотень баксів і врятувати себе від катастрофи!
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У меня электрокотёл и мне похер.Возня с заготовкой дров..ночью холодно..
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Це означає що опалення взимку не буде

==
Шо раскукарекался, болезный? ГПХ страны затарены газом на зиму под завязку.
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Ну и хрен с ним. Нытьё из-за чего? Из-за 3млрд$ в год? Да там разворовывалось больше половины.
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И кто стал миллиардерами за 5 "плохих" лет, если "украдено" 15 миллиардов Долларов США, на случай, если разворована половина?
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это хорошо...сп-2 они построить не успеют.зато успеют заморозить европу. Транзита российского газа через Украину с начала 2020 года, скорее всего, не будет, - Витренко - Цензор.НЕТ 2254той придется ускорить освоение американского сжиженного.таким образом раиська будет вытеснена с европейского рынка.частично,конечно...
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Кацапы все равно будут вынуждены подписать какой-то договор на прокачку через украинскую трубу. Хотя бы на год, пока СП-2 не запустится. Ну не полные же они дауны.
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если наши захотят что то подписывать...а то не с кем подписывать будет.во всяком случае ес подстраховывется,закачивает дополнительные обьемы в пгх.рашку хотят дожать,что ес.что нафтогаз.
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Как-то не складывается пазл. Европейские фирмы помогают тянуть СП-2,не забесплатно конечно. А ЕС будет дожимать Рашку?
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ес -это отнюдь не только германия Транзиту російського газу через Україну від початку 2020 року, швидше за все, не буде, - Вітренко - Цензор.НЕТ 6330.посмотри на карту европы,на существующие газогоны и пункты приема сжиженного-и пазл начнет складываться
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они не дауны. они любыми средствами будут пытаться нагнуть Европу со снятием санкций.
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а причем здесь санкции? Транзиту російського газу через Україну від початку 2020 року, швидше за все, не буде, - Вітренко - Цензор.НЕТ 8376существующие транзиты в обход Украины не могут обеспечить нужных европе обьемов
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в том-то и дело. они, как великие стратеги, надеются, что заморозят Европу, как уже проделывали финт в 2009. Вот только вопрос - учитывают ли они поставки сжиженного газа?
И достаточно ли будет Европе таких сторонних поставок, чтобы не прогнуться под рф?
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я рада за европу - теперь им будут то откручивать вентиль, то прикручивать и ритм их танцев под дудку рашки будет меняться с быстрого на медленный.... и не надо ее ту Европу завоевывать, она уже сдалась...
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хоть один реалист, бо пьетя задурил всем голову свои реверсом и международной коалицией притив севпотока-2....
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Пусть Витренко с Коболевым вернут премии !!!
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И тогда будет транзит газа? :D
Кстати, а премия была за транспортировку газа?
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ты про какое?которое рашка по трубам гонит?да и бульдозеры тоже к месту-давить курей с индюками Транзиту російського газу через Україну від початку 2020 року, швидше за все, не буде, - Вітренко - Цензор.НЕТ 8403.кацапка шоле?шота образ мышления настораживает
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Жаль что очень поздно , если бы один ******** начиная с Чучмы козла отказался от газа рашки- говняшки может уже бы давно научились пользоваться всеми альтернативными источниками. Ибо бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Эти твари наживались на трубе а народ теперь пожинает плоды анальных игрищ с рашкой
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не надо...он и в нафтогазе нормально кацапне насует .уже насовал-в трусы рускавые не помещается
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а хіба могло бути по іншому? на протязі багатьох років кацапи будували обхідні шляхи, ми тільки гавкали. а треба було: не давати ніякого транзиту в європу, доти, доки європа не прийме рішення про заборону любого обхідного шляху, але кишка тонка виявилась, а може лічньій інтерес?
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Газпром засуетится.Тут кто кого.Теперь мы их и Меркель.В этом году будет экстремальная зима.Наши ПХГ были аккумуляторами на случай форс мажора в орде по поставкам.Летом закачивались,а в пик нагрузок отдавали.Теперь орда сама должна восполнять пиковый дефицит газа.Нам можно летом заполнять дешёвым газом хранилища и зимой пользоваться вместо дорогого.Наших ПГХ хватит на сезон с лихвой,ещё и приторговывать можно.
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Федир Сироус
"Газпром засуетится.Тут кто кого.Теперь мы их и Меркель."
Походу, в этом случае, как в покере - выиграет, тот у кого будет крепче выдержка. Не исключено, что под воздействием фрау наш презедент совершит очередной звонок в запоребье.
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Ну і х.й з ними, все одно рано чи пізно з кацапами треба розривати всі відносини.
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Т,е., работая в режиме реверса ГТС Украины будет обеспечивать газом украинских потребителей и, следовательно, не будет порезана на металл. Что и требовалось доказать невменяемым запоребриковым эксперДам, которые они устраивали танцы с бубнами, что в случае отказа от прокачки их газа ГТС будет не нужна вообще (от слова совсем) и пойдет на слом.
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Давно пора. Всякие делишки с кацапами могут показаться выгодными, но потом боком вылезут. Меньше контактов с паРашей - меньше возможностей для кацапского шантажа и давления. И ещё коррупционная составляющая, многие из украинских политиков кормятся с кремлёвских контрактов, а потом продвигают их интересы.
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А х.йло не успевает к 2020г построить вторую ветку Транзиту російського газу через Україну від початку 2020 року, швидше за все, не буде, - Вітренко - Цензор.НЕТ 8885 .. Как же он будет качать в Европу газ . ? Он занял выжидательную позицию , дескать - хахлы испугаются и подпишут новый контракт на моих условиях . Но такую же позицию занял и Нафтогаз ,, никуда мол , кацапы не денутся , подпишут как миленькие , но на наших условиях ,, потому как деваться им некуда , а СП 2 будет готов аж - минимум через год . Посмотрим , чья возьмёт . .
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