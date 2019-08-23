 Формат Волкер-Сурков стоит расширить, приобщив к нему Украину, - Зеркаль

"Возможно, стоит расширить формат Волкер-Сурков, приобщив к нему Украину. Они же говорят о ситуации в Украине", - сказала она в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Говоря о расширении Нормандского формата, Зеркаль отметила, что по ее мнению, важна суть, а не количество участников.

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"Я все же думаю, что суть переговоров должна превалировать над формой. Главное – это то, что мы закладываем в суть этого формата. Уже потом надо разговаривать, как реализовать это, и какие стороны привлечь к диалогу. Потому что вопрос не в количестве, а в сути",- пояснила замминистра.