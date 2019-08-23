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 Политика Украины
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 Формат Волкер-Сурков стоит расширить, приобщив к нему Украину, - Зеркаль

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль предложила расширить формат встреч на уровне специального представителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера и помощника президента РФ Владислава Суркова, включив в него представителя Украины.

"Возможно, стоит расширить формат Волкер-Сурков, приобщив к нему Украину. Они же говорят о ситуации в Украине", - сказала она в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Говоря о расширении Нормандского формата, Зеркаль отметила, что по ее мнению, важна суть, а не количество участников.

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"Я все же думаю, что суть переговоров должна превалировать над формой. Главное – это то, что мы закладываем в суть этого формата. Уже потом надо разговаривать, как реализовать это, и какие стороны привлечь к диалогу. Потому что вопрос не в количестве, а в сути",- пояснила замминистра.

Источник: https://censor.net.ua/n3144378
 
   
 Топ комментарии
 
К власти в Украине пришла такая дремучая тайга, - типа лугандонских орков из 2014. Кого Зеркаль собралась подключать? Нормальние типа той же Зеркаль или Климкина ушли, - остались стукающие писюнами по роялю обезьяны...
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таки да,а то лица там все такие грустные
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Прочитав новини про останні дипломатичні перемоги зелепупи і не підтримую нарікання на Макрона чи Нетаньяху, чи будь-кого іншого.
Розумієте…
В 2014 році населення України хотіло йти в Європу, подалі від росії, хотіло перемогти у війні, воно вибрало Порошенка і уповноважило його діяти від імені України, представляти Україну на зовнішній арені. Він це робив 5 років.
В 2019 році населення України устало от вайни і карупциі в тєлєвізарє і захотіло собі шоу. Найняло клоуна. Уповноважило його представляти інтереси України. Через 2 місяці замість того, щоб створити систему противаг, населення знову обрало клоунів, підтвердивши повноваження головклоуна.
Тому нема ніякого "зливають Україну", а є дії, за які голосувало 3/4 населення України. Вони самі обрали ту позицію, яка дозволить х*йлу бути миротворцем в Україні, об'єднати "народ Донбасу" з Україною на колоніальних умовах. Вони самі обрали ту позицію, коли до України ставляться як до шістки, в односторонньому порядку виборюючи дипломатичні перемоги Ізраїлю, незважаючи на те, що вони ведуть до дипломатичних, юридичних і економічних поразок України.
Простий нарід сам захотів так жити.
Простий нарід дозволив клоуну самому вирішувати і потім підтвердив його повноваження.
Все.
Всі інші діють в межах дозволеного, виходячи зі своїх інтересів.
Але це той момент, коли дозволено все.
Навіть вбивати українців, називаючи це миром.
Простий нарід хоче відчути це разом, щоб переконатися, що путін таки напав.
Як інакше він зможе хоч щось зрозуміти?
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"приобщив Украину" єто кого - юзика или лысого?
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таки да,а то лица там все такие грустные
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а их других не бьівает, как впрочем, и их самих других не бьівает. не обращайте внимания.
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К власти в Украине пришла такая дремучая тайга, - типа лугандонских орков из 2014. Кого Зеркаль собралась подключать? Нормальние типа той же Зеркаль или Климкина ушли, - остались стукающие писюнами по роялю обезьяны...
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Не гони на Зелю,пархатые все разрулят,может быть...когда-то...лет через 40.
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а-а, ты знал,ты знал...в библии подсмотрел,про моисея
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Та я то знал-,сборник еврейских сказок интересная книга.
Токо вот они немного просчитались.Когда распяли Христа было и землетрясение и солнечное затмение,так по библии.Сейчас ученые высчитали,шо такое явление редкое,и было 16 февраля 1086г.в Стамбуле(Константинополь,Царьград).
Косьвинные доказательства шо Исус был распят именно там,картины,гравюры,где мы видим парусники и бухту(Босфор).И то шо первый поход крестоносцев(освобождение гроба господнего произошол токо1092г.,т.е.через 6 лет,а не как по библии через 1000лет
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Ну шо ти зразу жидівські питання ставиш.Ти часом не обрізний?
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сурков сматрю класний чювачьок пошти с нашєй зё каманди вродє как нєдавна с трускавца а вот вовклєра нужна єшо атучить а пвтом в каманду зё Формат Волкер-Сурков стоит расширить, приобщив к нему Украину, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 9342
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Прочитав новини про останні дипломатичні перемоги зелепупи і не підтримую нарікання на Макрона чи Нетаньяху, чи будь-кого іншого.
Розумієте…
В 2014 році населення України хотіло йти в Європу, подалі від росії, хотіло перемогти у війні, воно вибрало Порошенка і уповноважило його діяти від імені України, представляти Україну на зовнішній арені. Він це робив 5 років.
В 2019 році населення України устало от вайни і карупциі в тєлєвізарє і захотіло собі шоу. Найняло клоуна. Уповноважило його представляти інтереси України. Через 2 місяці замість того, щоб створити систему противаг, населення знову обрало клоунів, підтвердивши повноваження головклоуна.
Тому нема ніякого "зливають Україну", а є дії, за які голосувало 3/4 населення України. Вони самі обрали ту позицію, яка дозволить х*йлу бути миротворцем в Україні, об'єднати "народ Донбасу" з Україною на колоніальних умовах. Вони самі обрали ту позицію, коли до України ставляться як до шістки, в односторонньому порядку виборюючи дипломатичні перемоги Ізраїлю, незважаючи на те, що вони ведуть до дипломатичних, юридичних і економічних поразок України.
Простий нарід сам захотів так жити.
Простий нарід дозволив клоуну самому вирішувати і потім підтвердив його повноваження.
Все.
Всі інші діють в межах дозволеного, виходячи зі своїх інтересів.
Але це той момент, коли дозволено все.
Навіть вбивати українців, називаючи це миром.
Простий нарід хоче відчути це разом, щоб переконатися, що путін таки напав.
Як інакше він зможе хоч щось зрозуміти?
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Не надо считать "простой народ" тупым и жаждущим шоу. И приписывать ему желание "дозволить х*йлу бути миротворцем в Україні, об'єднати "народ Донбасу" з Україною на колоніальних умовах". Это провокационные вбросы порохоботов типа вас.
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чи це вона як ірка стає вислужуватись, чи дійсно папєрєдник ніфіга не робив окрім свій кендюх безрозмірний набити, а щас воля.
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