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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Беларусь (2863) Зеленский (2535) Лукашенко (1703)

 Лукашенко - премьеру Беларуси: "Зеленский просил у нас какой-то поддержки. Как мы? Оказываем - не оказываем?"

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский просил у Минска поддержки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает госагентство Беларуси БЕЛТА.

"У нас вроде бы и с Украиной сейчас неплохие отношения. Мы разговаривали с президентом (Украины Владимиром Зеленским. - Ред.). Они просили какой-то поддержки. Как мы? Оказываем - не оказываем?" - сказал Лукашенко на встрече в пятницу с премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом.

Глава белорусского государства также коснулся и прошедшей в пятницу встречи с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе, на которой был поднят вопрос некоторых проблем с логистикой в двусторонней торговле транзитом через Украину.

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"Наверное, он вам об этом скажет. У нас что-то там с логистикой через Украину - поставки наших товаров в Закавказье. Не очень ладится. Пусть по мелочам, но это, наверное, наши недоработки. Потому что вряд ли Украина будет препятствовать торговле. Им ведь тоже выгодно, это транзитная страна для нас в этом отношении", - отметил Лукашенко.

"И ряд других вопросов, которые у вас есть. Я готов обсудить и принять решения", - подытожил Лукашенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3144376
 
 
 Топ комментарии
 
Как это мило...
Последний диктатор Европы - первому клоуну Европы...
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Можливо Зєля просив надати методичку про використання мєнтовського спецназу проти демонстрантів?
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даже этот ушлепок говорит про Зелю как про какого-то "ходока из глубинки"!
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Можливо Зєля просив надати методичку про використання мєнтовського спецназу проти демонстрантів?
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Тут подонок ***** мальдивська порохнява спец по розгону добровольців і майданівців, як 3 березня 2018 року під Радою.
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ПеПу? Уже давно. Народ погнал его ссаными тряпками, а он дальше считает себя отцом и спасителем Нации.
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Ой и Лукашенко... Оно какую -то поддержку думает давать или не давать. Сам бы себе просил поддержку, сидит в жопе у Пукина и еще выкабенивается.
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- Діду, а со то на килимі висить?
- *****.
- *****?!
- ******!
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Как это мило...
Последний диктатор Европы - первому клоуну Европы...
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Зеленський давно не перший клоун Європи.
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Саша, ну хватит из себя строить ... Все знают, что как ты скажешь, так и будет. Скажешь, премьер-министру ехать в Антарктиду сортировать снег по спичечным коробкам, он уже завтра будет там. Санек, ну хватит заниматься "очковтирательством" Лукашенко - премьеру Беларуси: "Зеленский просил у нас какой-то поддержки. Как мы? Оказываем - не оказываем?" - Цензор.НЕТ 6051
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Еще один диктатор предложил нам помощь? Лука, отдай сначала нам украинцев которых ты похитил и держишь в тюрьмах. Где Гриб? Где другие десятки наших людей по наивности и по тупости поехавшие на Беларашку?
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даже этот ушлепок говорит про Зелю как про какого-то "ходока из глубинки"!
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лука- ПНХ Лукашенко - премьеру Беларуси: "Зеленский просил у нас какой-то поддержки. Как мы? Оказываем - не оказываем?" - Цензор.НЕТ 6607 Без сопливих якось обійдемось.
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Прем'єр Білорусі - Лукашенці: "А кто такой Зєлєнскій?Ето тот, із Квартала? Поддєржім, конєчно! Гастролі організуєм, сцену прєдоставім!"
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это просто капец...немного погодя зелю просто бить будут за не правильный взгляд
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это срака ,зебобики...хотя до вас не дойдет
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Срака наступила еще когда после Майдана в 2014 вернули Парашенка и рыгов к власти. Ради чего тогда погибло столько людей не понятно.
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ну то ,что для вас срака наступила с побегом овоща никто не сомневается)
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зато до тебе дійшло пороходибіляка
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єта жє што палучаєца калхознік на нашєва зё батон крошіт званітє баканаву пусть разьбєрьоться с єтім чєртілай !
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бешені пси як з цепу зірвались, шо пеця платити перестав? істощав сердешний?
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Лука, ты изоврался вконец, вали производить креветки, хоть польза от тебя будет.
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Лука поже підтримати Україну в ділі вступу в Тайожний союз.
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Ага, помочнік.
Той, що в ООН голосує разом із парашею.
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_Я в недоумении от претензии, что союзник путлера голосует солидарно с расией. А должно быть как-то по-иному, чи шо? Правда, недоумеваю.
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Дно. Кацапский подсосник что-то там разглагольствует с умным видом о поддержке Украины.
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Зеленский просил какой-то поддержки." Источник: https://censor.net.ua/n3144376

Лукашенко - прем'єру Білорусі: "Зеленський просив у нас якоїсь підтримки. Як ми? Надаємо - не надаємо?" - Цензор.НЕТ 5080 ..Лукашенко - прем'єру Білорусі: "Зеленський просив у нас якоїсь підтримки. Як ми? Надаємо - не надаємо?" - Цензор.НЕТ 5105.
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Интересная реакция, на болтовню Бацьки. Чувак сказал: "Они просили какой-то поддержки"(с). Какой именно? Никто не знает, но осуждает. А можэ Зеленский попросил Милевского в "Динамо" наше вернуть, а Хацкевича, вместо него, обязать в "Динамо"-Брест, забивать, вместо Мили?! А шо, я бы так Хацкевичу отомстил, с удовольствием. Потому: не знаю, но обсираю- не катит!
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Папахер, у тебя скотина вся обосранная.
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Нашёл у кого поддержку попросить. Он бы ещё у Орбана и Земана поддержку попросил. Ну лох. Шас все русские подстилки тебя с готовностью поддержат.
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Краще з розумним загубити, ніж з дурним знайти. Хай Бог береже від такого "союзника" і допомагача, як шкловський Циган.
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Лукашенко захотелось публично унизить Украину, но еще больше унизил ее всенародно избранный президент, обращаясь с просьбами к таким "типам".
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От с кажіть, чому зЕбіли останнім часом такі злі і агресивні? То в них вже хронічне чи може до них почало доходити, якої херні вони натворили?
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Это, походу, сигареты с его фабрики завернули на у нас на границе?))
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