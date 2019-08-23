 Минимальная зарплата в Украине выросла в 3 раза, а средняя - вдвое с 2016 года, - Минсоцполитики

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщает Министерство социальной политики.
"На протяжении 2016-2019 годов, после падения в 2014-2015 годах, наблюдается стабильная тенденция роста реальных доходов населения", - говорится в отчете Минсоцполитики о результатах деятельности за три года.
Так, за 2016-2019 года реальные доходы населения постепенно росли: 2016 года – плюс 2%, 2017 год – плюс 10,9%, 2018 год – плюс 9,9%, I квартал 2019 года – плюс 7,7%.
Если сравнивать апрель 2016 года, когда действующий состав правительства начал работать, с июлем 2019 года, то прожиточный минимум вырос на 45%, минимальная зарплата выросла в три раза (с 1378 грн до 4173 грн), минимальный размер пенсии повысился на 45,6% (с 1074 грн до 1564 грн), средний размен пенсии повысился на 76,5% (с 1703 грн до 3006 грн) а должностной оклад работника первого разряда тарифной сетки вырос на 72%.
Также отмечается, что за данный период средняя зарплата штатного работника выросла в два раза – с 4839 грн до 10027 грн.
Что касается уровня бедности, то по сравнению с 2016 годом, он снизился на 23,5 процентных пункта и составляет 27,6%, а уровень бедности среди работающих снизился на 23,8 процентных пункта и составляет 18,2% по сравнению с 42% в 2016 году.
где громкие аресты ?
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а чего тогда обсуждаешь? Лишь бы потрындеть?
И Порох тебе, как кость в горле, потому что при нём бы вы хрен амнистию получили.
А амнистии ой как хоцца )))
в потрошенка 1 яхти а у форумного ніщебродого песика--0
середня по одній на харю.
зп депутатів, бо там оклад 15, а в рило якимось чином попадає 80.
і брати по галузям господарства зі статистикою по областях.
п.с в київі зп значно вища за зп в якому тарнополі.
але коли призначають пенсію--беруть середню по Україні. якого бені це середнє цікавить того ж тернопільчанина? він все життя отримував не київську
Чи посібник з такої методології підрахунку існує лише в одному екземплярі і лише в твоїй уяві ?
А если брать среднее между мною и Коболевым, окажется, что в стране все долларовые миллионеры.
- Чиновник ест мясо, а я - капусту. В среднем, мы едим голубцы.
- Жена директора колхоза Глаша ***тся со всеми, а доярка Маша не дает никому, но в среднем они обе *****.