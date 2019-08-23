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 Политика Украины, Экономика
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Все про:зарплата (1895) минимальная зарплата (151) Министерство социальной политики (635)

 Минимальная зарплата в Украине выросла в 3 раза, а средняя - вдвое с 2016 года, - Минсоцполитики

Минимальная заработная плата в Украине выросла в 3 раза, а средняя – в 2 раза, если сравнивать апрель 2016 года с июлем 2019 года.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщает Министерство социальной политики.

"На протяжении 2016-2019 годов, после падения в 2014-2015 годах, наблюдается стабильная тенденция роста реальных доходов населения", - говорится в отчете Минсоцполитики о результатах деятельности за три года.

Так, за 2016-2019 года реальные доходы населения постепенно росли: 2016 года – плюс 2%, 2017 год – плюс 10,9%, 2018 год – плюс 9,9%, I квартал 2019 года – плюс 7,7%.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Минимальная зарплата в 2020-м может достичь 5500 грн, средняя – до $620 в течение 2 лет, - Гройсман. ВИДЕО

Если сравнивать апрель 2016 года, когда действующий состав правительства начал работать, с июлем 2019 года, то прожиточный минимум вырос на 45%, минимальная зарплата выросла в три раза (с 1378 грн до 4173 грн), минимальный размер пенсии повысился на 45,6% (с 1074 грн до 1564 грн), средний размен пенсии повысился на 76,5% (с 1703 грн до 3006 грн) а должностной оклад работника первого разряда тарифной сетки вырос на 72%.

Также отмечается, что за данный период средняя зарплата штатного работника выросла в два раза – с 4839 грн до 10027 грн.

Что касается уровня бедности, то по сравнению с 2016 годом, он снизился на 23,5 процентных пункта и составляет 27,6%, а уровень бедности среди работающих снизился на 23,8 процентных пункта и составляет 18,2% по сравнению с 42% в 2016 году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минимальную зарплату за два года можно увеличить вдвое, - Гройсман

Источник: https://censor.net.ua/n3144374
 
   
 Топ комментарии
 
еще одно подтверждение... - Сколько простой нарид в задницу не целуй, он простой нарид все равно выберет какое нибудь Зе...
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самка собаки - мы воюем с цапами и из за этого доллар такой - у цапов был 26 а сейчас почти 70 - хватит тут из людей идиотов делать - тут зебилов меньшество
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Зубы не заговаривайте - осталась 1 неделя, я вожделенно потираю корочки трудовика в ожидании з/п 4К дол. Минимальная зарплата в Украине выросла в 3 раза, а средняя - вдвое с 2016 года, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 2595
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ну вроде же есть аресты, грымчака например! ПЕТЯ на допросы бегает! по моему еще там кого по мелочам было! другое дело что нет посадок, но опять же зайдет рада поменяет судей и будут посадки! ну я так ожидаю, а как будет, будем посмотреть!!
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а что там Свинарчуки? Сидят? А Ротердам + оказывается уже полезен для экономики да и 15 миллиардов для Коломойского за 3 последних месяца Украина уже отстегнула.
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за ротердам+ идет следствие а волков сбежал, про свинарчуков ничего не слышал но по оборонпрому то же кого то там арестовали и идет следствие! ВСЁ УПИРАЕТСЯ В СУДЫ!!
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НИЧЕГО НИКОМУ НЕ БУДЕТ. АБСОЛЮТНО НИЧЕГО. Все обвинения сделаны специально для зебобиков типа тебя. Все шоу зеленского "позвоню баканову про этого черта" в стиле "АЛЯ_ЛУКАШЕНКО" тоже специально сделаны на картинку для охлократов, ну и для тебя соответственно так же. Мінімальна зарплата в Україні зросла втричі, а середня - удвічі з 2016 року, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 7480
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ну вот и будем посмотреть! я стараюсь не обсуждать то что якобы будет, я не БАБА ВАНГА!! даже если как ты говоришь это спектакль, то все равно он не будет длится вечно!
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"я стараюсь не обсуждать то что якобы будет"
=============
а чего тогда обсуждаешь? Лишь бы потрындеть?
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я обсуждаю не то что будет, а то что есть!!
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вот тут нюанс: ты обсуждаешь обещания ЗЕ-команды для лохов и эти обещания не выполняются и не будут выполняться.
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ти сматрю чювак вумний навєрная із трускавца наш канкрєтний
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какая разница откуда я! я что не правду написал?!!
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не,не правду...брехню руснявую ты написал Мінімальна зарплата в Україні зросла втричі, а середня - удвічі з 2016 року, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 3825
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ты из Лугандона, голубок.

И Порох тебе, как кость в горле, потому что при нём бы вы хрен амнистию получили.

А амнистии ой как хоцца )))
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вообще то я из Киева, и амнистия лично мне не нать! а вот тарифы снизить хотя бы раза в 3 я бы хотел!!
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нет, вредно для здоровья! да и вообще кто много работает тому некогда зарабатывать, доказано ГРОСЕЙ ПЕТЕЙ АХМЕТОВЫМ и другими всем знкамыми лицами!!
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Зароботка без работы не бывает. Ты в списке забыл указать личного друга ЗЕЛЕНСКОГО - АВАКОВА. Тот точно зарабатывает на рюкзаках, вертолетах, оружии.
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Бывает, доказано теми лицами что я перечислил выше!!
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И женщину резиновую.Мечтать так мечтать
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правда то таке... а ти русцик просто зебіл Мінімальна зарплата в Україні зросла втричі, а середня - удвічі з 2016 року, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 2716
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Рева, ты как статистику не дуй, а побежишь за порохом!!!)
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середня зп--то є шедевральне визначення.
в потрошенка 1 яхти а у форумного ніщебродого песика--0
середня по одній на харю.
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а по какой ты предлагаешь считать ?
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по -перше , треба відсіяти всю зп як у кобєлева і йому подібних
зп депутатів, бо там оклад 15, а в рило якимось чином попадає 80.
і брати по галузям господарства зі статистикою по областях.
п.с в київі зп значно вища за зп в якому тарнополі.
але коли призначають пенсію--беруть середню по Україні. якого бені це середнє цікавить того ж тернопільчанина? він все життя отримував не київську
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а є приклади такої статистики на нашій планеті ?

Чи посібник з такої методології підрахунку існує лише в одному екземплярі і лише в твоїй уяві ?
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Методика такая есть - медианная называется
А если брать среднее между мною и Коболевым, окажется, что в стране все долларовые миллионеры.
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ты какую методику предлагаешь, чтобы всё честно ?
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Это только благодоря Зеленскому выросла зарплата! При барыге такого не было, он только воровал себе любимому!
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чому в 3 рази? для політрука Реви і інших бариг при владі в 20-30 разів, а у Коболєва в сотні раз... а в скільки рах виросли ціни на усі продукти, на тарифи? Доллар в 3.5 рази зріс у цієї недолугої зграї мародерів...Що ви сволочі рахуєте?
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Штуку баксов заработать сложно, но можно... что в 2013, что теперь в 2019... в целом я думал, что будет гораздо хуже.
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Согласна с тем что мы все таки где то вышли таки на уровень 2013 года! Вопрос только в том зачем нужно было устраивать Майдан чтобы потом 5 лет терять чтобы выйти на старый уровень? Мінімальна зарплата в Україні зросла втричі, а середня - удвічі з 2016 року, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 2177
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Спроси у Бени, который его устроил за два месяца до перевыборов.
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Ну якщо ви не знаєте відповіді на таке питання. то Україна з такими виборцями завжди буде в дупі.
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Ну если вам ответ известен будьте добры- не поленитесь обьяснить..
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Ми далеко попереду з 2013 якщо порівнювати золотовалютні резерви та ріст ВВП.
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сминусуем кредитные СДРки МВФ и получаем те же 5 ярдов всякого хлама с которым оставила шмара гонтарева ЗВР в начале 2015 года. Занимательная математика ага?Мінімальна зарплата в Україні зросла втричі, а середня - удвічі з 2016 року, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 9486
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ай вей і дійсно.. для тебе нехай би хам був.. та фашист=пукін повнісю зжер Україну.. тебе ж це байдуже?
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Якщо бути чесним то реальна зарплата по відношенню до цін виросла в 1.5 рази з 2016-го. що теж непогано.
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Педроти гідності ніяк не можуть придумати, як переконати "несвідомих" у нівіпєнності своїх миздобутків. Якщо просто сказати, що та середня зарплата (як, зрештою й інші економічні показники) так досі й не повернулася на дореволюційний рівень, а темпи того їхнього "повернення" абсолютно неспівмірні з темпами рєволюционного упадка, то це ж буде свіздєц... Надто ж, коли все це порівняти з елітно-будівельним бумом в усяких Липках.

Мінімальна зарплата в Україні зросла втричі, а середня - удвічі з 2016 року, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 9126
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- У Пети 10 яблок, а у Васи - 0. В среднем у каждого по 5 яблок.
- Чиновник ест мясо, а я - капусту. В среднем, мы едим голубцы.
- Жена директора колхоза Глаша ***тся со всеми, а доярка Маша не дает никому, но в среднем они обе *****.
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