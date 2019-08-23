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 Политика Украины
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Все про:Штайнмайер (380) Донбасс (19214) Сайдик (176) Зеркаль (215)

 Для Украины план Штайнмайера - это два шага назад. Он ни к чему не приводит, - Зеркаль

Возвращение к плану Штайнмайера по урегулированию ситуации на Донбассе станет движением назад для Украины, считает заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль

"Чего бы я очень не хотела - возвращения к обсуждению так называемого плана Штайнмайера, о котором шла речь во время встречи (президентов Франции и России. - Ред.). Для нас этот план - это два шага назад. Мы уже это проходили и знаем, что это ни к чему не приводит", - сказала она в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

При этом Зеркаль отметила, что у Украины должен быть свой план.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Маловероятно, что удастся удерживать санкции и изоляцию России дальше, - Зеркаль

"Мы должны понимать каков наш путь, а не план Штайнмайера, Сайдика или других. Нам нужен наш план, мы должны понимать, где наши красные линии", - пояснила дипломат.

Замминистра предположила, что у президента Украины есть свое видение урегулирования ситуации. "Если президент Зеленский запросил встречу в нормандском формате, то, наверное, у него уже есть видение того, как можно урегулировать ситуацию, а также дальнейшие шаги... Думаю, надо дать ему шанс его реализовать", - сказала она.

Источник: https://censor.net.ua/n3144370
 
   
 Топ комментарии
 
это просто поражение - для вас зебилы - предлагаю сравнить - то шо сделал ваш зебил и шо сделал Порох - к концу августа ВСУ освободила более 200 населенных пункта и 75% территории Луганской и Донецкой области - и если бы не цапская регулярная армия ,наступающая через границу - то АТО и закончилось бы в конце сентября - факт - а и да он ,Порох, за это время создал международную коалицию - цапов выкинули из ПАСЕ и G8 - к нам даже прилетел вице президент США лично - ,тогда Рада еще даже не переизбралась - а вы тут пишите шо зеле все мешают - вся разница очевидна - это факты - оспорьте
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Проблема в тому, що "вІдєніє", чи вірніше "відЄнія" Зєлєнского не несуть користі для власне держави, хоча подобаються багатьом (добре, що не більшості) її громадянам. От такий казус. Це, як те, що дитина хоче з'їсти зараз надто велику кількість морозива, яке їй у таких кількостях просто зашкодить. Наша держава дорослішає швидше за своїх громадян і навіть за своє керівництво політичне, яке ці громадяни вибирають. Тому і топчемось на місці, що громадяни з дитячого віку не вийшли і в казки вірять.
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При этом Зеркаль отметила, что у Украины должен быть свой план

та він Є! тільки кляті мєнти коли його знаходять, знищують до останнього кущика
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Видно, якась кількість все таки залишається. Принаймні для політичного керівництва.
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От скоиняка - сказав би про фріца гей Ляшко. Що поробиш, Шведер не вічний, а Штандмаєр також мріє про шальні мокшанські бабки.
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Чогось я думаю, що не лише мріє, а й у руках тримає. Іноді.
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Агитационный плакат 14-ой гвардейской дивизии "Вагвафен"СС-Галичина:
"Грізна випала година
спалахом надії
Як повстала Україна
Проти більшовії.
Що ж то за пиляка далі,
Що воно за дійство?-
То втіка Хоробрий Сталін
та його жидівство."
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"...Он ни к чему не приводит". А как тогда понимать "...это два шага назад" Для Украины план Штайнмайера - это два шага назад. Он ни к чему не приводит, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 7079
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Вона мала на увазі, що ШтейнШвайн приведе в зад
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Ну какое "своё видение ситуации" может быть у зели,как такового? Что она несёт? Он может лишь гримасы корчить. Видение ситуации есть у его "ватной" обслуги,которая ему мозги канифолит,как лучше прогнуться.
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Проблема в тому, що "вІдєніє", чи вірніше "відЄнія" Зєлєнского не несуть користі для власне держави, хоча подобаються багатьом (добре, що не більшості) її громадянам. От такий казус. Це, як те, що дитина хоче з'їсти зараз надто велику кількість морозива, яке їй у таких кількостях просто зашкодить. Наша держава дорослішає швидше за своїх громадян і навіть за своє керівництво політичне, яке ці громадяни вибирають. Тому і топчемось на місці, що громадяни з дитячого віку не вийшли і в казки вірять.
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Пиши лучше по сруцки, а то перевод очень плохой.
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Вчи українську. Я для кацапів не пишу, мудрагелику.😀
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🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
З святом тебе бовдуре.
Слава Україні!!! Героям слава!!!
Україна понад усе!!!
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Бачиш, Ґена, вмієш, коли хочеш. В переклав, як потрібно.😊Чи перекладача доброго знайшов. І добре, що св'яткуєш свято нашої синьо-жовтої фани. От лише погано, що зв'язався не з її фанатами. Україна понад усе! Смерть ворогам!
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...що /св'яткуєш?/ свято нашої синьо- жовтої /фани?/-Що це таке йолопе, на якій мові??? Так в Україні не розмовляють, каЦАПЕ.
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........у него уже есть видение того, как можно урегулировать ситуацию, а также дальнейшие шагиИсточник: https://censor.net.ua/n3144370 ........

Нуууууу тут два кроки:
Для України план Штайнмаєра - це два кроки назад. Він ні до чого не призводить, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 1205

АБО
Для України план Штайнмаєра - це два кроки назад. Він ні до чого не призводить, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 6702
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это просто поражение - для вас зебилы - предлагаю сравнить - то шо сделал ваш зебил и шо сделал Порох - к концу августа ВСУ освободила более 200 населенных пункта и 75% территории Луганской и Донецкой области - и если бы не цапская регулярная армия ,наступающая через границу - то АТО и закончилось бы в конце сентября - факт - а и да он ,Порох, за это время создал международную коалицию - цапов выкинули из ПАСЕ и G8 - к нам даже прилетел вице президент США лично - ,тогда Рада еще даже не переизбралась - а вы тут пишите шо зеле все мешают - вся разница очевидна - это факты - оспорьте
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Зараз тобі почнуть писати образи без аргументів.
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они не как не поймут - желание в реальной жизни - этого мало - я вон хочу создать лекарство от рака и шо - для меня не реально,но ведь хочу и очень хочу, а толку - одним словом - зебилы))
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Конечно, у Зели есть свое видение!
Вот оно: "я вас очень папрашу повлиять на ту сторону".
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Понеслось, гниды тролльные начали писать свои "дурнуваті коментарі".
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Замминистра предположила, что у президента Украины есть свое видение урегулирования ситуации. "Если президент Зеленский запросил встречу в нормандском формате, то, наверное, у него уже есть видение того, как можно урегулировать ситуацию, а также дальнейшие шаги... Думаю, надо дать ему шанс его реализовать", - сказала она. Источник: https://censor.net.ua/n3144370
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Тобто напевне Зеркаль не знає чи є план президента Зеленського
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" Есть ли у меня план?! Есть ли у меня план?!


Да у меня есть два мешка плана! мы обкурим этого Фога!!"


(С)
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Все потому что Украина должна иметь свой план и всех склонять к своему плану, а не к плану кремля, плану фрицев и жабоедов. Кто вам сказал что Германия, Франция и Рашка заинтересованы в существовании и процветании Украины, вопреки своим интересам?
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Складывается устойчивое впечатление, что украинские политики ещё меньше заинтересованы в этом самом процветании.
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В мутной воде легче рыбу ловить. Так же как и отбирать деньги легче всего у бедных, чем у богатых. У бедных денег мало зато ето компенсируется с лихвой их огромным количеством.
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Говорит такую банальщину, лишь бы сказать! И вообще, что-то снова стало много этого "зеркального" чуда, возникшего ниоткуда (не будем указывать пальцем на близкого, скажем так, "друга" этой подруги - климкина)! Почему бы не попиариться - лишь бы с хлебного места не убрали... Тут смазливая мордочка уже не поможет. Помним, что она несла на всяких встречах и как советовала, в частности, не противиться россии по Азовскому морю относительно прохода рыболовецких судов (см. статью на Цензоре). Специалист еще тот, но с каким амбициями и самоуверенностью...
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Лена, Омелян не идите в Зе команду!!! Стыдно будет!!!Не обманывайтесь!!!! Бенифициар Зе президента Бенжамин Коломойский!!!
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_Т. е. как это "ни к чему не приводит"? Очень даже приводит. К желаемому путлером результату, ессно. Это план врагов Украины, направленный против Украины! Штанмайер - это враг Украины!
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Мир на условиях России- это неизбежное создание всеукраинского Лугандона. Хочется напомнить Зеленскому и его компашки,как "увольняет" своих марионеток Путин. В Лугандоне в основном тамошние марионеточные руководители были убиты и отравлены, кстати там ходят слухи, что и нынешних "руководителей" тоже скоро зашкварят. В Абхазии два "президента" были отравлены, как уже установлено при участии России. Дело дошло до того, что нет уже там желающих быть такими "президентами". Если у Зеленского и компашки ума нет, но хоть чувство самосохранения-то осталось?
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Меня удивляет одно-даже у вши есть чувство самосохранения, а у этих "товарищей" оно почему-то полностью отсутствует.
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