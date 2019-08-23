 Для Украины план Штайнмайера - это два шага назад. Он ни к чему не приводит, - Зеркаль

"Чего бы я очень не хотела - возвращения к обсуждению так называемого плана Штайнмайера, о котором шла речь во время встречи (президентов Франции и России. - Ред.). Для нас этот план - это два шага назад. Мы уже это проходили и знаем, что это ни к чему не приводит", - сказала она в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

При этом Зеркаль отметила, что у Украины должен быть свой план.

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"Мы должны понимать каков наш путь, а не план Штайнмайера, Сайдика или других. Нам нужен наш план, мы должны понимать, где наши красные линии", - пояснила дипломат.

Замминистра предположила, что у президента Украины есть свое видение урегулирования ситуации. "Если президент Зеленский запросил встречу в нормандском формате, то, наверное, у него уже есть видение того, как можно урегулировать ситуацию, а также дальнейшие шаги... Думаю, надо дать ему шанс его реализовать", - сказала она.