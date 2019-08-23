EN|RU|UK
Темы дня: Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Политика Украины
  3394  29
Все про:ВР (23313) Разумков Дмитрий (153)

 На пост вице-спикера Рады подано несколько кандидатур, - Разумков

Избранный народным депутатом глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявляет, что на должность заместителя председателя Верховной Рады 9-го созыва подано несколько кандидатур.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил журналистам в пятницу в Киеве.

"Предложения еще будут дополнительно обсуждаться, потому что было подано несколько предложений на эту должность", - сказал Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков не исключает, что Рада рассмотрит вопрос формирования нового правительства 29 августа

Как сообщалось, политические партии "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" претендуют на должность вице-спикера парламента.

Источник: https://censor.net.ua/n3144366
 
 
 Топ комментарии
 
Я вот всем задаю вопрос:
- А где этот Разумков был в 2014 году?
На Майдане, на фронте, волонтёрил?
Или петлял от военкомата???
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
треба цим тузикам, жопикам і юлям патрикеївнам дати в наперстки зіграти. банкує юля
 показать весь комментарий
 
 
Какой это жарт, это реальность, по головам лезут туда, в крайнем случае 2 5 лет так было.
 показать весь комментарий
 
приз Порошенко зараз -місце не біля параші
 показать весь комментарий
 
 
Пока да, но на задворках Парламента. Ближе не подпускают.
 показать весь комментарий
 
похотливый богдан, джабба хатт стефанчук и гипножаба разумков. как бы научить адблок их фотки резать, не могу смотреть просто.
 показать весь комментарий
 
- в смысле - несколько кандидатур? ты это серьезно?
 показать весь комментарий
 
оо.. так ваще ж ..картина маслом...складывается))))
 показать весь комментарий
 
Батьківщина зняла свою кандидатуру
 показать весь комментарий
 
На месте Разумкова нужно дать вице Петьке, Мол, я пойду приму массаж, а ты здесь порули на автопилоте.
 показать весь комментарий
 
Я вот всем задаю вопрос:
- А где этот Разумков был в 2014 году?
На Майдане, на фронте, волонтёрил?
Или петлял от военкомата???
 показать весь комментарий
 
 
КЛОУНАДА !
,
У слуг ЕСТЬ БОЛЬШЕНСТВО --, и зачам эта ПОКАЗУХА ( нескольких " кандидатуро " )).
.
.
?!!!
 показать весь комментарий
 
3екленые просто СЦУТ В ГЛАЗА ЭТО Й ПОКАЗУХОЙ !!
,
3е-клоуны !
.
У вас ПОДАВЛЯЮЩЕЕ БОЛЬШЕНСТВО !!
,
Зачем это т СПЕКТАКЛЬ ??
,
,
 показать весь комментарий
 
Да давай уже, подписывай капитуляцию. Разумков, в тебя запоребрик столько бабок влил - отрабатывать должен.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх