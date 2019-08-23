 На пост вице-спикера Рады подано несколько кандидатур, - Разумков

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил журналистам в пятницу в Киеве.
"Предложения еще будут дополнительно обсуждаться, потому что было подано несколько предложений на эту должность", - сказал Разумков.
Как сообщалось, политические партии "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" претендуют на должность вице-спикера парламента.
від мажоритарників.
від 'зажопів'
від тендерної мафії
фуу..
від РПЦ.
а..балдзеть!!!
- А где этот Разумков был в 2014 году?
На Майдане, на фронте, волонтёрил?
Или петлял от военкомата???
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У слуг ЕСТЬ БОЛЬШЕНСТВО --, и зачам эта ПОКАЗУХА ( нескольких " кандидатуро " )).
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?!!!
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3е-клоуны !
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У вас ПОДАВЛЯЮЩЕЕ БОЛЬШЕНСТВО !!
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Зачем это т СПЕКТАКЛЬ ??
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