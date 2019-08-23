 На пост вице-спикера Рады подано несколько кандидатур, - Разумков

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил журналистам в пятницу в Киеве.

"Предложения еще будут дополнительно обсуждаться, потому что было подано несколько предложений на эту должность", - сказал Разумков.

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Как сообщалось, политические партии "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" претендуют на должность вице-спикера парламента.