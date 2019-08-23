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 Политика Украины
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 "Первые результаты должны быть уже в ближайшие дни", - Зеленский об обмене пленными с РФ

Первые результаты по вопросу обмена удерживаемых лиц между Украиной и Россией могут быть уже в ближайшие дни.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Президент Украины Владимир Зеленский сказал журналистам в пятницу в Киеве.

"Мы ждем результатов шаг за шагом. Первые результаты должны быть уже в ближайшие дни. Не хочу загадывать", - заявил он.

При этом президент подчеркнул, что лично занимается этим вопросом.

"Я лично работаю над этим вопросом, и прошу СМИ: пожалуйста, без слухов. Я работаю над этим уже два месяца. Дайте мне выполнить свою работу", - сказал Зеленский.

"Я обещал украинскому народу, что мы вернем пленных, моряков, что мы закончим войну. Я этим занимаюсь лично. Я не знаю, кто там что говорит и кто чем занимается. Дайте мне сделать мое дело", - заключил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Москва и Киев договорились об обмене удерживаемых лиц по формуле "33 на 33", - российский РБК

Источник: https://censor.net.ua/n3144365
 
   
 Топ комментарии
 
порадься зі своїм куратором машкой захаровой
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логика порохобота: если наши пленные в плену уже 6 лет, то значит нынешней власти на них плевать, а вот предыдущая власть 5 лет за них типа боролась и ей было не плевать...
старческий маразм?
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цікаво, що зараз вигадають порохоботи
відмова від Криму? повне роззброєння ЗСУ? Зеленський зобовязався підірвати ще пару складів артбоєприпасів?
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Так тем более.. официальная правоприемница СССР с той же самой столицей первая вышла и никого не держала.
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а как рашка могла кого то держать, если сама сбежала?
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Значит не хотела держать.. разговор же начался с пользователя aquarius580 459c2008 который утверждает что рашка никогда не смирится с существованием Украины! Я отвечаю ему что нет!- все по обстоятельствам и по ситуации в этом мире и имеет тенденцию изменяться.. нет ничего идеально черного или идеально белого.
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рашка никогда не смирится с существованием украины. это утверждение доказано трехсотлетним уничтожением украины рашкой
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А кто и когда с чем то в мире вообще смирялся?))) тем более 300 лет назад?) все завоевывалось огнем и мечем.. Украина 300 лет назад например была частью Речи Посполитой которая тоже не смирилась с восстанием Хмельницкого и практически подавила его что и вынудило Гетьмана присягать на верность Москве.
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Звільнення полонених - це добре, але дуже сумніваюсь, що рашка погодилась на це просто так. Пуйло буде робити тільки ті дії які приносять користь йому.
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меняют по формуле 33 на 33.. Украина получит своих граждан РФ своих.
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Порохоботы конченые твари. Вместе со своим хозяином
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я бы посмотрел на этих гнилых порохоботов, если бы они сидели в застенках кремля по несколько лет, а зелеботы говорили та х"йло и так их когда нибудь да и отпустит....
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вспомни себя вкалюжупердящий, как ты брызгался слюной каждый раз когда порох освобождал пленных. "пиар-пиар, кукареке!", "дагаварилсяспутеным!"
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а если результатов не будет то значит что для зебли этавыгадна?
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А представьте, как будут рваться пуканы у соевых, когда Зеленский действительно вернёт домой мокряков и других пленных с рашки )
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Главное, шоб у тебя ничего не порвалось. А то будешь ходить на расеи с пуканом порванным в Юнион Джек.
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Ви плутаєтесь у причинно наслідкових зв'язках як дитина. Якщо "вєрнёт", так то буде робити не Зєлупа, а Путлєр, бо Зєлупа нічого не брав, то, звісно, йому нема чого й повертати. А те, що Зєлупа стверджує, що "Я этим занимаюсь лично" - він відверто бреше, бо рішення що до моряків виносив саме Міжнародний морський трибунал, до якого Зєлупа немає жодного стосунку.
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Первые результаты уже есть - про..бали почти всё, чего добились за 5 лет.
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Я не сильно великий політик,але я так розумію,що це не перемога,а ПОРАЗКА!!!! І якщо прихильники цієї влади так радіютьЮщо їх през не підвів,так хочу вас повідомить,що цей обмін для вас і розрахований на вашу тупість і ось чому 1--якщо в обмін попадають моряки----виходить Україна повністю згодна з тим,що вони військовополонені,а з цього виходить,що Україна не має ніякого права на Азовське море!! 2--наскільки я розумію ці моряки не повині попасти в списки,тому,що є рішення морського трибуналу,згідно якого Кремль,зобов*язаний і так їх відпустити. Щось не зрозуміло--так це неремога,чи поразка!!! "Перші результати мають бути вже найближчими днями", - Зеленський про обмін полоненими з РФ - Цензор.НЕТ 3132
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