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 США призвали РФ и поддерживаемые ею силы демонтировать фортификационные сооружения вблизи Станицы Луганской для ремонта моста

Посольство США в Украине призвало РФ и поддерживаемые ею силы осуществить демонтаж фортификационных сооружений вблизи пгт Станица Луганская с тем, чтобы начать там ремонт моста.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении посольства США в Украине, опубликованном в Facebook.

"Сообщения о том, что Украина завершила разминирование моста вблизи Станицы Луганской, обнадеживают нас. Мы призываем Россию и поддерживаемые ею силы сделать то же и способствовать дальнейшим шагам, включая демонтаж фортификационных сооружений, что позволит осуществить капитальный ремонт моста в Станице Луганской", - говорится в сообщении.

Кроме того, в посольстве США в очередной раз призвали РФуважать суверенитет и территориальную целостность Украины.

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Как сообщалось, 21 августа по итогам заседания ТКГ украинская сторона заявила о готовности начать ремонт моста в Станице Луганской с 22 августа, однако еще должен быть демонтирован блокпост НВФ.

США призвали РФ и поддерживаемые ею силы демонтировать фортификационные сооружения вблизи Станицы Луганской для ремонта моста 01

Источник: https://censor.net.ua/n3144363
 
 
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НЕ набридло призивати до миру вбивць? Заберіть у Джі 8 всіх керівників сєпарів.
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Та их и не было этих санкций и изоляции. Так временное недоразумение поначалу, в том году россия уже свои долговые бумажки нормально на Лондонской бирже размещала, путин на ж-20 был уже рукопожатый, северные потоки и южные строятся, ЕС инвестировал в экономику россии.
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Ну как же славно горит мразота!
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=-a4GXV1Y0MQ
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