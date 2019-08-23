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 Политика Украины
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 Маловероятно, что удастся удерживать санкции и изоляцию России дальше, - Зеркаль

Маловероятно, что Украине удастся удержать санкции в отношении Российской Федерации.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", такое мнение выразила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

"Не стоит рассчитывать на то, что все будет легко. На мой взгляд, маловероятно, что мы сможем держать санкции и изоляцию России дальше", - сказала Зеркаль.

При этом дипломат выразила уверенность, что санкциями удалось остановить наступление на востоке Украины.

"По крайней мере, не было на протяжении этих пяти лет таких событий как Дебальцево, как Иловайск. И это реально было достижением этих пяти лет – не было ужасного кровопролития и потерь такого количества человеческих жизней... Изоляция этих лет работала на то, чтобы держать ситуацию, чтобы она не ухудшилась", - пояснила она.

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При этом Зеркаль признала, что санкции не принесли всего, чего от них ожидали.

"Действительно, они не принесли всего того, что могли принести, но сказать, что они совсем неэффективны нельзя... Конечно, мы бы хотели, чтобы было большее давление, и не просто была остановка горячей фазы, а чтобы это было и решение вопроса по существу", - добавила дипломат.

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Источник: https://censor.net.ua/n3144362
 
 
 Топ комментарии
 
лохторат готують до прімірєнія с рассіюшкай і федералізації
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Дивно, стримували, стримували і тут прийшов Зеля, клятий Порох....
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Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 22 авг.
Маловероятно, что удастся удерживать санкции и изоляцию России дальше, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 7630

Страну-агрессора во главе с военным преступником уже вернули в ПАСЕ.
Обсуждают возвращение в G7.
Дайте уже Путину Нобелевскую премию мира, к чему эти полумеры?
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а сама нічого не зробила для засудження агресора
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лохторат готують до прімірєнія с рассіюшкай і федералізації
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Так никакой изоляции россии и не было, это все блеф. Как считались, так и считаются, как сотрудничали, так и сотрудничают. Один северный поток 2 чего стоит!
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Лена, это твоя работа. Бери лопату и не надо скиглить. Враг из забордюрья не должен чувствовать, что мы расслабляемся.
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А хто? Наприклад Півничний потік-2 який рік вже будують?
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Приблизно стільки, скільки базу на Місяці, силу сибіру ще згадай.
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надо бороться и верить, у раши есть враги, этим и надо пользоваться.
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То что санкции не удержать было давно видно. Можно внутри страны рассказывать как мы боремся с агрессором и одновременно втихую с ним торговать. Народ свой можно обмануть. Однако со стороны виднее. Какие санкции и их выполнение можно требовать от западных партнеров когда сами их не придерживались.
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Ну да, 5 років це не заважало, а тут Богдан всрався.
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так что, странник, и хер с ними, с санкциями, пусть снимают?
Главное, чтоб не Порох?
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Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 22 авг.
Маловероятно, что удастся удерживать санкции и изоляцию России дальше, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 7630

Страну-агрессора во главе с военным преступником уже вернули в ПАСЕ.
Обсуждают возвращение в G7.
Дайте уже Путину Нобелевскую премию мира, к чему эти полумеры?
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Дивно, стримували, стримували і тут прийшов Зеля, клятий Порох....
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Ну, пошли первые результаты бурной международной деятельности Зеленого слоника...
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так вночі іде жвава торгівля між нашими країнами, а вдень ми просимо санкцій
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Петиков сейчас начнёт плющить второй раз за день
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Добре, хоч зешмарклі радіють від цього, петрики вороги Малоросії, вони за санкції.
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А что плющить то? Это прежде всего результат бездарной политики Петра. Уже не первый год в отношении санкций все по швам трещит. С каждым разом все труднее и труднее было европейцев убеждать их придерживаться.
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Врага остановили не санкции, а добровольцы и ВСУ. А по Илловайску с Дебальцевым должен дать показания бывший Главком и его стратеги.
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Вот и хорошо санкции скоро отменят и добровольцы с ВСУ снова получат шанс остановить врага. Правда где они его остановят ето вопрос.
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"Не стоит рассчитывать на то, что все будет легко. На мой взгляд, маловероятно, что мы сможем держать санкции и изоляцию России дальше", - сказала Зеркаль. Источник: https://censor.net.ua/n3144362
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Ви вже не буде стримувати, бо домовляться десь посередині України.
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Замість того , що б АКТИВНО та АГРЕСИВНО працювати та НАСТУПАТИ на дипломатичному фронті - зеБкоманда вже передчасно СКИГЛИТЬ !
Ну що ще може зелений артистик зробити ?
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Ось такі заяви говорять про те, що Зеленсьий погодився з западним світом про зняття санкцій. До речі, обмін полоненими на яке погодились кацапи може свідчити, що це було обіцяно і сходу. Я не фонтазер, я аналітик.
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Конечно не сможете удерживать....удержать может только тот...кто хочет удержать...а это явно не тот зеленый чувак...что имеет ксиву презЕдента...
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