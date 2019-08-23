 Зеленский присвоил почетные наименования воинским частям ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбы. СПИСОК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
Президент Украины Владимир Зеленский вручил ленты с названием почетного наименования командирам воинских частей.
28-й отдельной механизированной бригаде присвоено почетное наименование "имени Рыцарей Зимнего похода". Ленту с почетным наименованием получил командир бригады полковник Максим Марченко.
92-я отдельная механизированная бригада получила почетное наименование "имени кошевого атамана Ивана Сирко". Ленту с почетным наименованием получил командир бригады полковник Владимир Кокорев.
17-й отдельной танковой Криворожской бригаде присвоено почетное наименование "имени Константина Пестушко". Ленту с почетным наименованием получил командир бригады полковник Олег Миколайчук.
456-й бригаде транспортной авиации присвоено почетное наименование "имени Дмитрия Майбороды". Ленту с почетным наименованием получил командир бригады полковник Андрей Сидаш.
Южное территориальное управление Национальной гвардии Украины получило почетное наименование "Одесское". Ленту с почетным наименованием вручили начальнику Южного территориального управления Национальной гвардии Украины полковнику Олегу Пидлубному.
15-му полку Национальной гвардии Украины присвоено почетное наименование "Славянский". Ленту с почетным наименованием получил командир полка полковник Василий Жук.
105-й пограничный отряд Северного регионального управления Государственной пограничной службы Украины получил почетное наименование "имени князя Владимира Великого". Ленту с почетным наименованием получил начальник Черниговского пограничного отряда полковник Сергей Тиркалов.
17-му пограничному отряду Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины присвоено почетное наименование "имени полковника Александра Жуковского". Ленту с почетным наименованием получил начальник Измаильского пограничного отряда полковник Владимир Зуб.
Завершило торжественное мероприятие показательное выступление военнослужащих Почетного караула Национальной гвардии Украины.
.
О джине, разбившем свою бутылку
Как написано на канале Ютуб Юрия Мисягина в аннотации к свежему видео: «Отложите на 8 минут свои дела и посмотреть это видео, по возможности на большом экране, оно стоит того. Наша славная пехота постаралась». И действительно, это видео стоит времени, затраченного на его просмотр.
видео -- https://youtu.be/-a4GXV1Y0MQ
Мы всегда очень осторожно пишем об армии, будем это делать и впредь, но прошедшие пять лет - много чего изменили. Наши военные научились успешно воевать с российскими войсками и нашли ту тональность, в которой с ними следует общаться. Причем, таких людей уже очень много, с боевым опытом, с умением смотреть смерти в глаза, и главное, уже лично уничтоживших какое-то количество оккупантов.
Путинские войны и все эти преступные ЧВК, на самом деле - реакция именно на эту ситуацию. После чеченских войн в РФ оказалось уж слишком много людей, которые знают цену слову и цену выстрелу, и когда начнется внутренняя заворуха, именно этих людей не пугнешь ни дубинками, ни газом, ни водометом. Поэтому задачей Путина было как можно более полно их утилизировать.
Судя по всему, прошедшие войну становятся не вполне управляемыми в дубовых государственных структурах, и потому их отослали на смерть в Украину, Сирию, а теперь уже и в Африку. Им действительно платят неплохие деньги, чтобы создать мотивацию, и они на самом деле решают какие-то локальные вопросы, но главная цель - утилизация.
Если наша версия верна, то знаменитое побоище под Хишамом не вызвало вообще никакой реакции Москвы потому, что хоть и не была достигнута тактическая цель - захват нефтеперерабатывающего завода, но событие вписалось в общую стратегию - ликвидация самых буйных и умелых. Внутри РФ этого сделать невозможно, потому им нашли места, где они могут умереть за деньги.
У нас - абсолютно иная ситуация. Боевой опыт получается на собственной земле, в борьбе с агрессором, и те, кто отвоевал на Донбассе, никуда не денутся, они находятся внутри страны. Способов, подобных Путинских, никто не сможет создать, а потому любой власти, которая надумает изобразить что-то в стиле «мышыбратья», стоит учитывать этот важный фактор и отнестись к нему не менее серьезно, как это сделал Путин.
Война выпустила из бутылки джина, которого туда запихивали триста лет, и назад его уже не загнать.https://defence-line.org/2019/08/o-dzhine-razbivshem-svoyu-butylku/
щоб таке не стало в приорітеті, герой тулуб, герой надя, герой ротару, герой леха порошенко старший....