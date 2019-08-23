 Омбудсмен РФ Москалькова, которая занимается вопросом прав пленных, прибыла в Киев

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Интерфакс-Украина сообщили в пресс-службе российского омбудсмена.
"Сегодня ночью Татьяна Николаевна вылетела в Киев, находится сейчас там", - сообщили в пресс-службе в пятницу.
Вместе с тем в пресс-службе отметили, что о цели визита омбудсмена в Киев им не известно.
Напомним, что уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова ранее встречалась в Москве с российским омбудсменом Татьяной Москальковой. В ходе встречи они обсудили вопросы освобождения удерживаемых в РФ граждан Украины и содержащихся в Украине российских граждан.
И вован опять выйдет сухим из воды, а у нас будет " пэрэмога"
Вы ж то же шоб свою законную зарплату получить
Шефу отсасываете и откат даётё? А грабителям, которые
у вас украли имущество, выдаёте денежный эквивалент
за возврат и хвалите их за сознательность?
Если их обменяют, а не отпустят согласно решению суда,
то это покажет полную импотенцию Украины и мировых
институтов правопорядка. Вован опять поставит всех
раком и в дальнейшемтакая политика " умиротворения"
выйдет гораздо большим боком.
Я понимаю, что я не месте этих моряков. И, что мне наверное
было бы по боку, каким образом меня освободят. Но таким
шагом мы поощрим путина к ещё большему беспределу.
И появятся новые " моряки", потому что он уверует шо
шантажём можно решить любые международные
проблемы. А новые заложники уже будут на вашей совести,
бо это вы согласны любой ценой договаривпться с шантажистом.
Найдите отличие этих взглядов наших соседей с востока