 Омбудсмен РФ Москалькова, которая занимается вопросом прав пленных, прибыла в Киев

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Интерфакс-Украина сообщили в пресс-службе российского омбудсмена.

"Сегодня ночью Татьяна Николаевна вылетела в Киев, находится сейчас там", - сообщили в пресс-службе в пятницу.

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Вместе с тем в пресс-службе отметили, что о цели визита омбудсмена в Киев им не известно.

Напомним, что уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова ранее встречалась в Москве с российским омбудсменом Татьяной Москальковой. В ходе встречи они обсудили вопросы освобождения удерживаемых в РФ граждан Украины и содержащихся в Украине российских граждан.