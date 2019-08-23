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 Политика Украины, Общество
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Все про:Киев (17835) омбудсмен (420) Москалькова (165)

 Омбудсмен РФ Москалькова, которая занимается вопросом прав пленных, прибыла в Киев

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова уже находится в Киеве.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Интерфакс-Украина сообщили в пресс-службе российского омбудсмена.

"Сегодня ночью Татьяна Николаевна вылетела в Киев, находится сейчас там", - сообщили в пресс-службе в пятницу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В России пока не принимали никаких решений о возвращении украинских моряков, - Москалькова

Вместе с тем в пресс-службе отметили, что о цели визита омбудсмена в Киев им не известно.

Напомним, что уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова ранее встречалась в Москве с российским омбудсменом Татьяной Москальковой. В ходе встречи они обсудили вопросы освобождения удерживаемых в РФ граждан Украины и содержащихся в Украине российских граждан.

Источник: https://censor.net.ua/n3144355
 
 
 Топ комментарии
 
Тобто ви наших моряків, українських політв'язнів на росії вважаєте злочинцями?
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типова рожа кацапською чиновниці
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Украинцы добрый, щедрый, открытый и гостеприимный народ. Мне приятно быть украинцем, жить в Украине и любить Украину. Мне есть чем гордиться. С днём Флага, спиввитчызныкы! Пленных нужно менять. Даже на условиях, как обменяли Гилада Шалита. С наступающим!
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Не тільки. Мабуть ще й в Кирилівку позагорати та шаурму пожерти
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Так, а як це? Наша туди рвонула, а ця прямо з відпустки до Києва?
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Нічого доброго візит Москалькової не принесе.
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Почему? Обмен преступниками обсуждать будут.
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Тобто ви наших моряків, українських політв'язнів на росії вважаєте злочинцями?
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про резидента вишинського торгуватися?
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Щас обменяют наших моряков, которых им так надо отпускать, на свою шоблу.
И вован опять выйдет сухим из воды, а у нас будет " пэрэмога"
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Та не, не сплю, всё думаю, как бы вовану помочь.
Вы ж то же шоб свою законную зарплату получить
Шефу отсасываете и откат даётё? А грабителям, которые
у вас украли имущество, выдаёте денежный эквивалент
за возврат и хвалите их за сознательность?
Если их обменяют, а не отпустят согласно решению суда,
то это покажет полную импотенцию Украины и мировых
институтов правопорядка. Вован опять поставит всех
раком и в дальнейшемтакая политика " умиротворения"
выйдет гораздо большим боком.
Я понимаю, что я не месте этих моряков. И, что мне наверное
было бы по боку, каким образом меня освободят. Но таким
шагом мы поощрим путина к ещё большему беспределу.

И появятся новые " моряки", потому что он уверует шо
шантажём можно решить любые международные
проблемы. А новые заложники уже будут на вашей совести,
бо это вы согласны любой ценой договаривпться с шантажистом.
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Может ету тварь взять за жабры за провоз наркотиков и оружия и организацию терактов и в обменный фонд?
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Приїхала сала українського з горілочкою перцевою покоштувати, бо бояра вже мабуть осточортіла.
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Витрушуйте в неї харчі із валізи у зворотньому напрямку, хай жуйкою живиться
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А чё неизвестно,похитят опять украинцев и приедет снова договариваться. Гнать их надо в три шеи и работать их методами, гопота другого не понима.
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в ночі прилетіла,сили зла ******* темряву щоб робити всякі пакості!!!гнати треба засраною мітлою цю відьму!!!
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Так, ясно... Учитывая, что завтра - праздник в Украине, "поперек горла стоящий", России, и имеется факт ДВУХ шествий, которые противопоставляются одно другому, "кацапнёй" готовится, назавтра, какая-нибудь, "пакость"... И Москалькова - тут как тут, начнёт "вещать" "из первых уст"... Вспомните, как кремлёвские пропагандоны "вовремя" появлялись "на месте событий", когда ещё пыль от взрывов осесть не успевала!...
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Для этого Скабееву прислали бы. Не надо каркать.
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"Сливной бачок" уже не "котируется"... Послали, сразу, "тяжёлую артиллерию"...
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Похоже, что никто не следит за информацией о подготовке к обмену. Уже почти прямым текстом сказано: все подготовлено, Денисова и Москалькова за этим и приехали, чтобы своих забирать. Генеральше, конечно, вставить бы чего-нибудь, но с учетом ситуации придется оставить для более подходящего случая.
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Прилетела - значит пленных обменивать будут по российскому сценарию, хотя в последнее время у нас все на российских условиях и по их сценарию - начиная с сериала «слуга народа»
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По сценарию Порошенка им еще сидеть годами, ты чмо, этого хочешь? Шо б ты туда попала и ждала хорошего сценария.
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Украинцы добрый, щедрый, открытый и гостеприимный народ. Мне приятно быть украинцем, жить в Украине и любить Украину. Мне есть чем гордиться. С днём Флага, спиввитчызныкы! Пленных нужно менять. Даже на условиях, как обменяли Гилада Шалита. С наступающим!
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в пресс-службе отметили, что о цели визита омбудсмена в Киев им не известно. Так в Украине четыре дня праздников, вот и приехала водочки попить.
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Да,сложная задача,сохранить лицо и выполнить решение международного трибунала по морскому праву.Вот и была придумана авантюра с обменом.Захваченных в нейтральных водах пиратами украинских моряков все равно вернут,а дальше опять московские власти,начнут игру в наперстки. Если Орда так озаботилась выполнением минских соглашений,пусть наконец то начнет их выполнение и первым шагом к этому должен стать возврат Дебальцево под контроль Украины.
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Дебальцево вернут сразу после Крыма. Я думаю, в такой последовательности будет выполняться Минск.
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