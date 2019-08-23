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 Общество
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Все про:опрос (1728) Укрзализныця (1679)

 "Укрзализныця" вводит систему опросов среди пассажиров относительно качества услуг

"Укрзализныця" с целью имплементации директив Европейского Союза проведет опрос среди пассажиров относительно их удовлетворенности качеством услуг.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы УЗ в пятницу. Компания, которая будет осуществлять опрос, будет определена через систему ProZorro.

"К анкетированию будут привлечены более 20 тыс. клиентов "Укрзализныци" по всей территории Украины. Опрос будет проходить на железнодорожных вокзалах, в ночных и дневных поездах по единой анкете и методологии, используемой в ЕС", - отмечается в сообщении.

В "Укрзализныци" надеются, что результаты опросов помогут понять, что является наиболее критическим в пассажирских перевозках и куда в первую очередь нужно направить усилия. Проведение опросов на регулярной основе, по мнению компании, позволит отслеживать эффективность реализуемых мероприятий в направлении улучшения качества услуг.

В летнем сезоне "Укрзализныця" ежедневно перевозит около 141 тыс. пассажиров, что более чем на 20% больше, чем весной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На железнодорожных вокзалах установят розетки с USB-портами, - "Укрзализныця"

Источник: https://censor.net.ua/n3144354
 
   
 Топ комментарии
 
Залізниця Украіни, это ходячий МЭМ и фильм ужасов в одном флаконе. С билетами это полный трындец- заходишь утром в 6 часов за 45 суток до поездки а нет ни одной нижней поли. И ты как последний поц отслеживаешь выброс билетов. Это за 45 суток! Логистики это вообще ад адовый, такое впечатление что его составляет коллектив имбецилов. Ну про красоту вагонов и вагоновожатых ( они конечно куда лучше вагонов) но все равно все ужасно. Новые вагоны если и попадаются то только в столичном направлении ибо смердам ехающим не в Киев нехрен баловать рыло. Вот даже не знаю куда ниписать опус о нашей чудо- железяшке
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А то они и без анкет не знают, какая жопа наша залізниця
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Какой смешнючий опрос..."качество услуг".....А ОНИ ЕСТЬ????
Вагоны пещерно-дряхлые 6о-х годов,поезд не едет - СКАЧЕТ по рельсам,зато ЗАПРЕДЕЛЬНЫЕ цены на билеты.
Омеляшка надо не увольнять,а четвертовать за провальные реформы и потерянное время.
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очень зря...эти тупые уроды даже не понимают что творят...йовбаки...
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Ну, ни как не доходит, да услуги выше ЭВРОПЕЙСКИХ. К чему опрос.
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Запускать в так называемые вагонные туалеты вместе с анкетой. Результат будет впечатляющий.
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Залізниця Украіни, это ходячий МЭМ и фильм ужасов в одном флаконе. С билетами это полный трындец- заходишь утром в 6 часов за 45 суток до поездки а нет ни одной нижней поли. И ты как последний поц отслеживаешь выброс билетов. Это за 45 суток! Логистики это вообще ад адовый, такое впечатление что его составляет коллектив имбецилов. Ну про красоту вагонов и вагоновожатых ( они конечно куда лучше вагонов) но все равно все ужасно. Новые вагоны если и попадаются то только в столичном направлении ибо смердам ехающим не в Киев нехрен баловать рыло. Вот даже не знаю куда ниписать опус о нашей чудо- железяшке
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А то они и без анкет не знают, какая жопа наша залізниця
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В эти поезда люди садятся только потому что аварийная ситуация на дорогах из-за их европейского качества еще хуже , дороги убитые не каждый позвоночник выдержит переезд в скотовозке по ямам. Аэрофлот увы и ах доступен в основном жителям стАлицы, и даже некоторые миллионники нахер никого не волнуют, летайте в мечтах. Чтоб ваши внуки правнуки на таком ездили твари в министерствах
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Дочка поехала из Хмельницкого в Херсон, а билеты брала из Тернополя в Херсон потому, что из Хмельницкого билетов нет. Обратно билетов тоже нет. Обратно поедет на BlaBlaCar.
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а про колії і все господарство, яке дихає на ладан, мови взагалі немає? так скоро отому жаху, що скрегоче як зараза і хитається я'ний матрос, ні по чому їхать буде взагалі...
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Какой смешнючий опрос..."качество услуг".....А ОНИ ЕСТЬ????
Вагоны пещерно-дряхлые 6о-х годов,поезд не едет - СКАЧЕТ по рельсам,зато ЗАПРЕДЕЛЬНЫЕ цены на билеты.
Омеляшка надо не увольнять,а четвертовать за провальные реформы и потерянное время.
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А у работников ж.д. они не хотят провести опрос? На плечах простых рабочих выезжает вся железка, а твари в ж.д. пагонах только на хищениях дизельного топлива с тепловозов имеют 300 млн. $ в год, а это 7,8 млрд. грн. Вот там и безопасность движения, комфорт пассажиров, зарплаты железнодорожников. А теперь доведенную до "ручки" железку ставят на продажу!!!
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ВОПРОС №1: уважаемый пассажир, как вы думаете, что случится с поездом, если на полном ходу в железный унитаз вагона бросить лом!!!???...
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