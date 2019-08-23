 От каждого из нас зависит, какое будущее будет у нашего государства и как наш флаг будут воспринимать в мире, - Турчинов поздравил соотечественников с праздником

"Синий и желтый - небо и пшеница, эти цвета нашего флага - олицетворение стремлений поколений украинцев быть хозяевами на собственной земле. Несмотря на любое сопротивление, несмотря на любую цену. От каждого из нас зависит, какое будущее будет у нашего государства, как его и, соответственно, наш сине-желтый флаг будуть воспринимать в мире. Уважать государственный флаг и другие государственные символы - значит уважать государство, в котором ты живешь, его народ и самого себя", - отметил он в поздравлении по случаю Дня Государственного Флага Украины, сообщает Цензор.НЕТ.
"Давайте гордиться нашей страной, нашим флагом, флагом нашей свободы и победы! С праздником! Пусть Господь хранит нашу Украину и каждого из вас!", - говорится в поздравлении.
наших славних захистників - коли кров потрапляє на жовтоблакитни прапор !
Але нажаль ця апатріотична влада , котру вибрали зеБвиборці - такого не зробить !
Крови много пролито именно под этим флагом, но вот добавить красно черные полосы может и есть смысл...
За соцопитуванням 83% українців вважають себе патріотами. Незалежність України підтримує 67% . Уявляєте 16 відсотків українських патріотів не хочуть Незалежності України!!! Це тячівсько-бляхеро-редутно-рухновосильно-антикорупціонеробариго-повстанці?