 От каждого из нас зависит, какое будущее будет у нашего государства и как наш флаг будут воспринимать в мире, - Турчинов поздравил соотечественников с праздником



"Синий и желтый - небо и пшеница, эти цвета нашего флага - олицетворение стремлений поколений украинцев быть хозяевами на собственной земле. Несмотря на любое сопротивление, несмотря на любую цену. От каждого из нас зависит, какое будущее будет у нашего государства, как его и, соответственно, наш сине-желтый флаг будуть воспринимать в мире. Уважать государственный флаг и другие государственные символы - значит уважать государство, в котором ты живешь, его народ и самого себя", - отметил он в поздравлении по случаю Дня Государственного Флага Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

Также читайте: Украина отмечает День Государственного Флага

"Давайте гордиться нашей страной, нашим флагом, флагом нашей свободы и победы! С праздником! Пусть Господь хранит нашу Украину и каждого из вас!", - говорится в поздравлении.