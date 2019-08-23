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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2535) Путин (25003) Зеркаль (215)

 Прямые переговоры с Путиным - это стиль Зеленского. Он считает, что в этом есть смысл и берет на себя этот риск, - Зеркаль

Прямые переговоры президентов Украины и России - Владимира Зеленского и Владимира Путина - являются новым подходом главы Украинского государства к решению конфликта, считает заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

"Мне кажется, что это стиль нового президента. Он считает, что в этом есть смысл. Он берет на себя риск. Я уважаю людей, которые берут на себя риск", - сказала она в интервью "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос о рисках, связанных с прямыми переговорами Зеленского с президентом РФ, передает Цензор.НЕТ.

Зеркаль также признала, что находясь в ситуации конфликта с РФ уже более пяти лет, Украине необходимо пробовать новые подходы к его разрешению.

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"Я не исключаю, что новый или иной подход может дать какую-то реакцию. Всегда какие-то неожиданные движения несут как риск, так и возможность. Здесь уже вопрос в том, как ты взвешиваешь этот риск, насколько он оправдан или нет. Но если не менять поведение, не давать создавать креативных идей, не подходить инновационно к типичным событиям, то ты не получишь никакого шанса на другой результат", - пояснила дипломат.

Источник: https://censor.net.ua/n3144346
 
   
 Топ комментарии
 
Вважаю шкідливою тезу "Ему надо помочь! Не надо нагнетать! Украина у нас одна!"
В чому допомогти?
В яких конкретно заявлених цілях, крім "сдєлать іх вмєстє"?
В прогібах перед Путіним? В ігноруванні втрат на війні? В договорняках Богдана-Портнова? В хамстві як стилі управління?
В чому не нагнітати?
В призначеннях кварталівців на генеральські посади? В "переписуванні бізнесу" на дружину Разумкова? В цілеспрямованій роботі на руйнування іміджу ЗСУ? В ручному управлінні судами і реабілітації сепаратистів?
Україна не "одна", вона різна.
Янукович теж будував Україну.
Як і, наприклад, Каганович колись.
І прекраснодушних "допомагальщіков" там теж вистачало.
Свою справу робити треба, якщо вона є, а не намагатися в необільшовизмі шукати щось позитивне. Проходили не раз.
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Леночка дуже розумна людина і зондує собі тепле місце в Зєкаманді . Проснись адвокатику .
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і правильно робить! Зе-команда - це нинішнє керівництво України і воно має бути сильним та кваліфікованим.
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Та да...рисковый чувак... даже шаурму жрет не смотря на риск обосраться после нее...
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О чём они вообще могут договориться? Бред ничего не получится, потому что компромиссы, всегда происходят за счёт более слабого. А компромисс состоит только в том, что бы сдаться и не меньше.
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Кто в своём уме может думать,что зеля договорится о чем-то с путлером без негативных последствий для Украины?
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Да просто Зе никак не поймет, что разговоры на корпоративе отличаются от уровня переговоров президента, на которых нужно что то предъявлять противнику.
Украинцам не нужны просто разговоры, а нужен результат. ПАП звонил ПУ, результат ноль в пользу украинцев.
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думаю у вовки зё будет таки встреча в мацкве в торжественной похоронной процессии по скоропостижной кончине хйла и возможность пройти за лафетом Прямі переговори з Путіним - це стиль Зеленського. Він вважає, що в цьому є сенс і бере на себе цей ризик, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 3264 скоро
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Ти певно помиляєшся . Десь під Новий рік воказьо , разом з путєним , святкуватиме в Москві успішну здачу України цьому ***** .
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берет на себя этот риск, - Зеркаль/ Прозревшие с опозданием и прозревший вовремя. Медведчук и Порошенко соревновались за право повесить себе медальку на грудь, освободив моряков, - Зеркаль/ Порошенко так и не понял, почему я не пошел с ним на выборы. Нам с ним не по дороге, - Гройсман/ Зеленский - порядочный человек из другого мира, - Аваков
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Хто веде переговори з путлером,у того руки в крові.
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Anton Sanchenko‏ @AntonSanchenko 1 час назад

Міжнародна активність гідранта зробила помітним те, про що все більш-менш здогадувалися, але не глобалізували, думали "це тільки в нас": світом вже правлять такі ж самі популістичні фріки з телевізорів, жоден з яких не мав би шансів у часи класичної демократії.
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Зеленський все робить правильно
кремлепорохоботи біснуються))
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Ви б розмовляли з маньяком, який згвалтував Вашу жінку?
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О ЧЁМ могут быть переговоры с Путиным?
О деталях выполнения его плана?
Или какой-то идиот верит, что сможет его перехитрить?
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самое печальное, если Зеленский действительно верит, что Порошенко не установил мир потому что барыга и наживался, а Зеленский такой придет к Путину с открытым сердцем и тот его поймет
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Это если бы Сталин вел прямые переговоры с Гитлером в 43.
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Договориться с Ху*лом можно только о капитуляции. Если Моржовия плюёт на международное право, то можно вообразить что она делает по отношению к Украине. Вспоминаю фильм "День Независимости -1" когда президент говорил с инопланетянином. На вопрос президента о мире космический монстр ответил "Умрите!". Мы имеем дело с аналогичной ситуацией.
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поэтому Петрусь 5 лет строил шоколадные магазины? и ни одного завода по производству патронов? даже производство автоматных стволов не запустил, не говоря об артстволах...
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стіль зелєнського-це стіль дурнуватого ссучєного п"дараса.
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Пуйло вложивший лярдьі и тьісячи людей в конфликт от пацанской ульібки Зели не расстает и с Донбасса не свалит.
Есть только один способ его вернуть без всяких условий пуйла, єто когда он его сам вьібросит как использоввньій гандон, поняв что целей он не добьется, а бабло нужно все больше и больше для єтих кормильщиков и подьімальщиков.
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Да, мадам деградирует, точнее - зебилизируется.
Осталось одобрить переговоры с помощью ваЗЕлина...
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Так объясните кто-нибудь Зеленскому, что стиль Путла - пох*уй на вас всех и на ваши стили. Ни хрена Зеля не сделает этим своим стилем. Покажите ему Омон РФ, бьющих терпил в РФ. Или Зеля реально тупой.
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