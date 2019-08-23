 Прямые переговоры с Путиным - это стиль Зеленского. Он считает, что в этом есть смысл и берет на себя этот риск, - Зеркаль

"Мне кажется, что это стиль нового президента. Он считает, что в этом есть смысл. Он берет на себя риск. Я уважаю людей, которые берут на себя риск", - сказала она в интервью "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос о рисках, связанных с прямыми переговорами Зеленского с президентом РФ, передает Цензор.НЕТ.
Зеркаль также признала, что находясь в ситуации конфликта с РФ уже более пяти лет, Украине необходимо пробовать новые подходы к его разрешению.
"Я не исключаю, что новый или иной подход может дать какую-то реакцию. Всегда какие-то неожиданные движения несут как риск, так и возможность. Здесь уже вопрос в том, как ты взвешиваешь этот риск, насколько он оправдан или нет. Но если не менять поведение, не давать создавать креативных идей, не подходить инновационно к типичным событиям, то ты не получишь никакого шанса на другой результат", - пояснила дипломат.
Украинцам не нужны просто разговоры, а нужен результат. ПАП звонил ПУ, результат ноль в пользу украинцев.
Міжнародна активність гідранта зробила помітним те, про що все більш-менш здогадувалися, але не глобалізували, думали "це тільки в нас": світом вже правлять такі ж самі популістичні фріки з телевізорів, жоден з яких не мав би шансів у часи класичної демократії.
кремлепорохоботи біснуються))
О деталях выполнения его плана?
Или какой-то идиот верит, что сможет его перехитрить?
Есть только один способ его вернуть без всяких условий пуйла, єто когда он его сам вьібросит как использоввньій гандон, поняв что целей он не добьется, а бабло нужно все больше и больше для єтих кормильщиков и подьімальщиков.
Осталось одобрить переговоры с помощью ваЗЕлина...